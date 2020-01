Comment la victoire de Man City sur Aston Villa a parfaitement démontré les changements contrastés dans la carrière des héros de Leicester Riyad Mahrez et Danny Drinkwater

Retournez au 7 mai 2016 et Leicester soulève le trophée de la Premier League contre toute attente.

Au cœur de leur incroyable succès, Riyad Mahrez, le meilleur joueur de la Ligue cette saison.

Danny Drinkwater a également joué un rôle majeur en formant un partenariat imposant avec N’Golo Kante.

Il doit se sentir depuis plus de trois ans et demi depuis que Drinkwater a remporté le trophée de Premier League

Mahrez et Drinkwater ont depuis quitté le King Power Stadium et les deux se sont rencontrés dimanche alors qu’Aston Villa accueillait Manchester City.

Mais ça n’aurait pas pu être un jour plus différent pour Drinkwater et Mahrez, tous deux âgés de 28 ans, dont les carrières ont pris des chemins contrastés depuis cette saison de conte de fées.

Mahrez souhaitait quitter le club à la fin de la campagne 2016/17 mais a déménagé à Man City un an plus tard et sa carrière a vraiment démarré depuis.

L’Algérien a remporté trois trophées majeurs lors de sa première saison et y ajoutera probablement ce mandat, même s’il est peu probable que les hommes de Pep Guardiola conservent leur couronne de Premier League.

Mahrez s’est encore amélioré depuis son déménagement à Man City

Pendant ce temps, Drinkwater a rejoint Chelsea en août 2017 et il a subi une chute douloureuse de grâce.

Il a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, y compris une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies et a été battu lors d’une soirée à Manchester.

L’attaque de la boîte de nuit a considérablement perturbé son sort de prêt à Burnley et a mis un terme prématuré à Turf Moor.

Mais il a reçu une bouée de sauvetage en carrière alors qu’une Aston Villa ravagée par des blessures l’a signé en prêt pour le reste de la saison ce mois-ci.

Le patron de la villa, Dean Smith, lui a fait confiance en lui donnant un départ contre Man City. Drinkwater n’a pas réussi à rembourser cette foi.

Drinkwater avait l’air à des kilomètres du rythme dimanche

Il avait l’air lent pour de grandes pièces et aurait dû faire mieux pour les deux premiers buts de City qui ont été marqués par son ancien coéquipier des Foxes, Mahrez.

Pour le premier, Mahrez se précipitait à l’intérieur de la droite et faisait croire à Drinkwater un fou en le musquant avant de guider le ballon dans le poteau proche.

Mais le second était bien pire.

Un mouvement vers la gauche de City semblait avoir échoué avec le ballon se retrouvant aux pieds de Drinkwater.

Cependant, son manque de netteté de match a vraiment montré et au lieu de mettre le ballon en sécurité, Drinkwater a été dépossédé par David Silva et en un clin d’œil, il était de 2-0. Mahrez a encore marqué.

Quelques instants plus tard, Drinkwater a perdu le ballon dans une position dangereuse mais heureusement pour lui, Tyrone Mings a nettoyé son bordel.

Man City menait 4-0 à la mi-temps. La queue de Mahrez était en place tandis que Drinkwater semblait avoir vu un fantôme alors que les deux équipes quittaient le terrain.

Le match s’est terminé 6-1 avec tous les dégâts infligés en première mi-temps.

Et vous craignez que cette performance ne nuise à la carrière de Drinkwater dans la Villa.

Quant à Mahrez, il continuera à jouer au plus haut niveau encore un moment.

