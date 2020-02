Comment l’absence d’une nouvelle CBA pourrait modifier l’intersaison NFL 2020

Pendant un bref instant, il semblait que la NFL et la NFLPA allaient terminer ces négociations de l’ABC à la hâte. La ligue allait obtenir ce qu’elle voulait (une saison de 17 matchs et un champ élargi des séries éliminatoires) et les joueurs allaient obtenir ce qu’ils voulaient (plus d’argent et des tests détendus pour la marijuana). Ensuite, les détails de la proposition de la ligue ont été rendus publics, et il est rapidement devenu évident que les deux parties n’étaient pas si proches.

Les propriétaires demandaient essentiellement à de nombreux joueurs de jouer à ces jeux supplémentaires pour moins d’argent qu’ils ne le feraient normalement pour un match de saison régulière. Voici comment la ligue l’a expliqué…

“Bonus de 1/17 de son salaire prévu au paragraphe 5 jusqu’à 250 000 $ à tout joueur dont le contrat se déroule pendant une saison où 17 matchs sont joués”

Alors que certains joueurs recevraient leur chèque de paie régulier pour ce jeu supplémentaire, les joueurs les mieux payés ne le feraient pas. Ce n’est donc pas une surprise que ces joueurs mieux payés n’étaient pas de grands fans de l’accord. J.J. Watt a tweeté ceci…

Ce qui a plu à Russell Wilson…

Et cosigné par Richard Sherman…

Donc, oui, cet accord n’est pas approuvé par les joueurs. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour cette intersaison? Beaucoup en fait! Laissez-moi expliquer…

Lorsque la dernière CBA a expiré, la NFL a fonctionné sans plafond salarial pour la saison 2010. Mais ce n’était pas seulement une situation dans le Far West. La ligue a envoyé un avertissement que toute équipe essayant de jouer le système pour de futurs avantages de plafond de salaire serait punie. Et c’est exactement ce qui est arrivé aux Cowboys et aux Redskins après que les deux équipes ont tenté de profiter de l’année non plafonnée en structurant des accords avec la plupart de l’argent provenant de la saison 2010, ce qui a conduit à des plafonds plus faibles au cours des saisons suivantes.

Afin d’empêcher que cela ne se reproduise, la ligue a mis en place un ensemble de règles «Final League Year». Si la NFL et l’association des joueurs ne parviennent pas à un accord au cours des prochaines semaines, ces règles pourraient avoir un impact majeur sur la façon dont les équipes construisent leurs formations pendant la saison morte.

Jetons un œil à ces règles…

1. Les équipes sont autorisées à utiliser à la fois le tag de franchise et le tag de transition

Dans des circonstances normales, les équipes de la NFL ne peuvent utiliser qu’un seul tag par intersaison. Au cours de la dernière année de la ligue, ce ne sera pas le cas. Cela fonctionne pour une équipe comme les Cowboys, qui pourrait théoriquement utiliser le tag de franchise sur Dak Prescott et utiliser le tag de transition sur Amari Cooper. La balise de transition permet à un agent libre de négocier avec d’autres équipes, mais son équipe d’origine peut choisir de faire correspondre le contrat. Il recevrait deux choix de première ronde de la nouvelle équipe du joueur s’il choisissait de ne pas correspondre à l’offre.

2. La règle des 30%

Bien que cette première règle aidera les équipes à garder leurs meilleurs joueurs sur la liste, la règle des 30% rendra difficile pour les équipes disposant de peu d’espace pour signer leurs joueurs pour des extensions. La règle interdit aux équipes de proposer des contrats qui incluent une augmentation de plus de 30% du salaire de base 2020 d’un joueur. Les bonus de signature ne sont pas inclus dans le calcul.

En d’autres termes … une équipe ne peut pas donner à un joueur un contrat qui comprend un salaire de base 2020 de 5 millions de dollars et un salaire de base de 7,5 millions de dollars la saison suivante, car cela représenterait une augmentation de 50%. Le salaire maximum que l’équipe pourrait offrir à ce joueur en 2021 serait de 6,5 millions de dollars.

La règle des 30% affectera une équipe comme les Rams, qui ne peut pas se permettre de taguer le secondeur vedette Cory Littleton. Lui accorder une prolongation sera également difficile car ils n’ont pas beaucoup d’espace plafond en 2020 et la règle des 30% les empêche de lui donner un salaire inférieur la première année avant de lui accorder une augmentation significative plus tard dans le contrat.

Afin de placer le contrat de Brandin Cooks sous le plafond en 2018, les Rams lui ont donné à la fois un bonus de liste (qui était garanti à la signature) et un bonus d’option qui serait payé au cours de la deuxième année du contrat (2019). Un bonus d’option fonctionne essentiellement comme un bonus de signature, seul le joueur l’obtient en année 2, de sorte que le plafond atteint la première année reste faible. Le plafond atteint par les cuisiniers n’était que de 5,4 millions de dollars en 2018, mais est passé à 15,3 millions de dollars en 2019.

Voici le problème: pour la règle des 30%, les bonus d’alignement et d’options sont inclus lors du calcul du salaire de base d’un joueur. Ainsi, alors que le salaire de base des cuisiniers est en fait passé de 4 millions de dollars en 2018 à 1 million de dollars 2019, son contrat n’aurait pas été conforme à la règle des 30% en raison des 12,9 millions de dollars qu’il a versés en primes d’options et de primes en 2019.

À moins qu’une nouvelle CBA ne soit signée d’ici au début de l’agence libre, les Rams devront presque certainement laisser l’un de leurs meilleurs joueurs entrer sur le marché libre.

3. Pas de coupures / échanges le 1er juin

Avec une CBA en place, les équipes seraient en mesure de désigner des joueurs comme coupes du 1er juin, ce qui déplacerait une partie de la charge d’argent mort de ce joueur à la saison suivante. Welp, pas dans la dernière année de la ligue. Si une équipe veut supprimer un joueur, le montant total de l’argent mort s’appliquera à la saison 2020, quel que soit le moment où la transaction est effectuée.

Prenons Sammy Watkins comme exemple. Il a un plafond de 21 millions de dollars en 2020, mais seulement 7 millions de dollars sont garantis. Au cours des dernières années, les chefs ont pu le déclarer coupable le 1er juin, ce qui diviserait son argent mort en deux et l’étalerait sur deux saisons. Donc, une charge de 3,5 millions de dollars en 2020 et une autre en 2021. Sans option le 1er juin, Kansas City sera obligée d’accepter la charge complète de 7 millions de dollars cette saison.

La règle du 1er juin s’applique également aux transactions.

Donc, sans CBA, les équipes peuvent être moins enclines à couper ou à échanger un joueur avec beaucoup d’argent mort sur son accord.

4. Les incitations en cours de saison sont immédiatement imputées sur le plafond

Les incitations basées sur le rendement se répartissent en deux catégories: «Probablement gagné» et «Peu probable d’être gagné». Le premier compte sur le plafond salarial dès le début de l’année de championnat. Ce dernier n’est pris en compte dans le plafond qu’après la saison.

Avant d’aborder ce qui est différent pour l’année finale de la ligue, voici comment les incitations sont classées:

Disons que le contrat d’un joueur comprend un bonus pour avoir joué au moins 14 matchs. La ligue utilise la saison précédente pour déterminer si ce bonus est susceptible d’être gagné ou non. Si ce joueur a disputé 13 matchs la saison précédente, il est considéré comme “peu susceptible d’être gagné”. S’il avait disputé 14 matchs la saison précédente, cela serait considéré comme un incitatif «susceptible d’être gagné».

Si un joueur gagne un bonus NLTBE, l’équipe n’a pas à tenir compte de l’augmentation de salaire avant la fin de la saison.Les équipes peuvent donc utiliser ces bonus pour donner plus d’argent aux joueurs sans que cela ne leur coûte de l’espace à court terme. Pendant ce temps, les bonus susceptibles d’être gagnés comptent contre le plafond au début de l’année de la ligue. Les équipes reçoivent un crédit plafond si le joueur ne gagne pas le bonus.

Au cours de la dernière année de ligue, une équipe doit recevoir des bonus NLTBE dès qu’ils sont gagnés. Les équipes devront garder un espace de plafond salarial ouvert au cas où.

Utilisons A.J. Le vert comme exemple. Une équipe pourrait lui offrir un bonus de 5 millions de dollars s’il joue en 8 matchs au cours de la saison 2020. S’il est en bonne santé, c’est une référence qu’il va certainement atteindre; mais aux fins du plafond salarial, il est considéré comme peu susceptible d’être gagné, de sorte qu’il ne comptera pas dans le plafond d’une équipe avant la saison. Au cours de la dernière année de la ligue, si une équipe offre de l’argent à Green, elle devra conserver 5 millions de dollars d’espace disponible tout au long de la saison.

Donc, fondamentalement, tous les bonus doivent être traités comme s’ils étaient susceptibles d’être gagnés, ce qui donne aux équipes moins de flexibilité de plafond avant et pendant la saison.

.