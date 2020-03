Comment l’annulation du tournoi NCAA affecte-t-elle l’athlétisme universitaire? Nous avons demandé à quelques experts

Nous avons à peine commencé à gratter la surface sur les innombrables effets de l’épidémie de Covid-19 sur l’enseignement supérieur. Il est prudent de supposer que l’annulation du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, ainsi que l’ensemble du calendrier des sports du printemps, affecte plus que les athlètes qui n’auront pas la possibilité de terminer leur saison.

Le tournoi NCAA est de loin le plus gros gagnant de l’année pour la NCAA et pour la plupart des membres DI de la NCAA. Que signifie vraiment l’annulation du tournoi? Cela affecte-t-il chaque école DI de la même manière? Pour mieux comprendre, j’ai contacté Brett Albert, professeur à la Isenberg School of Management de l’UMass Amherst, le Dr Anthony Weaver, professeur agrégé de gestion du sport à l’Université Elon, et le Dr Karen Weaver, professeur agrégé de clinique de gestion du sport à l’Université de Drexel.

Premièrement, il y a la question de beaucoup de revenus immédiats qu’une école pourrait perdre en n’ayant pas de tournoi NCAA.

La NCAA partage certains revenus du tournoi avec les conférences DI en «unités». Plus une conférence envoie d’équipes au tournoi et plus elles gagnent de parties, plus la conférence gagne d’unités, ce qui signifie plus d’argent. Une seule unité vaut environ 300 000 $ par année, versée sur six ans.

Un énorme programme Power Five pourrait survivre à une mauvaise chance de tournoi NCAA sans faire face à une menace existentielle pour leur budget sportif. Selon Albert, “une équipe Big Ten ou Big 12, ils ont le flux de revenus des éliminatoires de football collégial à venir, ils ont d’importants contrats de diffusion avec Fox et ESPN et ABC … ils sont suffisamment diversifiés pour pouvoir prendre un coup, depuis le tournoi NCAA est un pourcentage relativement faible de la plupart de leurs budgets sportifs. Mais nous en arrivons à ces moyennes et basses majeures, leur exposition au risque financier augmente. »

Anthony Weaver a convenu: «Environ 300 000 $ distribués annuellement sur six ans représentent environ 1,8 million de dollars, et si vous êtes une conférence centrée sur le basket-ball, où votre dépendance à l’égard de ces revenus est plus grande, perdre cet argent va toucher la maison beaucoup plus rapidement. “

Le moment précis pour certaines ligues n’aurait pas pu être pire. Dayton a été préparé pour gagner une graine 1 ou 2, ce qui signifie que leur conférence, l’A-10, aurait pu gagner trois unités, ou plus si Dayton avait effectué la course profonde de la NCAA que leur ensemencement aurait prédit. Ces unités auraient pu valoir plus de 6 millions de dollars sur six ans pour la ligue, ce qui aurait représenté des parts parmi les membres de la ligue. The Mountain West, avec l’état de l’Utah gagnant une enchère automatique et avec l’état de San Diego presque certain d’avoir gagné une graine n ° 1, aurait pu gagner encore plus. Maintenant, ils n’obtiendront rien.

Albert pense que c’est une des raisons pour lesquelles certains chefs d’établissement ont poussé la NCAA à libérer un support, même sans tournoi. «Vraiment, ce qu’ils essayaient de dire, c’est que, vous savez, le Big Ten de Joe Lunardi, sa récente projection, était censé avoir 10 enchères. Nous devrions donc être payés comme si nous avions les 10 offres. Et puis, poussant l’argument plus loin, peut-être du côté A-10, ils pourraient indiquer: «Regardez Dayton allait être une graine n ° 1, si l’on considère les probabilités historiques, nous devrions être payés pour plusieurs unités.»

Certaines conférences centrées sur le basket-ball, comme le WCC et Big East, continueront de tirer des revenus des droits de diffusion des médias, mais pour la plupart des ligues DI qui ne parrainent pas le football, ces revenus sont au mieux médiocres. Pour une ligue comme le Patriot ou America East, ces unités peuvent être leur meilleur coup à un gros salaire.

Mais ce n’est pas seulement l’argent qui manque à ces écoles

Sans tournoi NCAA, il n’y a aucune chance qu’un chéri de mi-majeur capture le cœur de l’Amérique, et donc leurs portefeuilles, en mars. Il existe un phénomène documenté appelé «effet Flutie», dans lequel une école bénéficie d’une augmentation des inscriptions, des candidatures et de l’engagement des anciens élèves après un succès sportif inattendu. Des programmes comme George Mason, Loyola-Chicago, VCU et Butler ont récemment profité de longues descentes en mars qui vont bien au-delà des bilans de leur département sportif.

“Donc, dans ce sens, ce n’est pas seulement que ces majors moyennes et basses perdent un poste budgétaire cette année”, a déclaré Albert. «Vous voyez juste ce genre d’effets de retombées positives dans tous les domaines pour ces écoles. Et peu importe comment la NCAA détermine sa structure de paiement pour cette année, il n’y a aucun moyen d’y parvenir sans organiser un tournoi. »

Comment les écoles pourraient-elles gagner cet argent?

La NCAA avait auparavant un fonds de réserve en espèces qui aurait pu être utilisé dans ce genre de situation, mais il a été principalement dépensé pour compenser les frais de fréquentation des écoles membres et les frais juridiques de la NCAA. Mais théoriquement, la NCAA pourrait emprunter de l’argent, peut-être contre les futurs gains des tournois de la NCAA, et verser un bonus aux écoles cette année. Les trois experts à qui j’ai parlé ont dit que cette possibilité méritait d’être étudiée.

Karen Weaver a ajouté que les départements sportifs peuvent également regarder à l’intérieur. “Les collèges ont généralement la possibilité de créer et de consentir des prêts internes ainsi que des prix utilisables, mais parfois, ils représentent quatre pour cent d’intérêt, vous savez, et ils ont tendance à être généreux avec des périodes de récupération. Mais il ne fait aucun doute que l’on s’attend à ce qu’un certain mouvement soit fait pour rembourser ces prêts internes. »

Les difficultés financières peuvent différer selon les types d’écoles

Il existe de nombreux types d’universités parmi les classes moyennes et basses de DI. Vous avez des institutions publiques régionales, dont beaucoup servent un type d’étudiant plus banlieusard. Vous avez des écoles privées sélectives et à petits effectifs. Vous avez des HBCU. Vous avez quelques écoles privées, comme Grand Canyon et Liberty, avec de solides inscriptions en ligne. Certaines écoles ont de grandes dotations, et d’autres pas. Les interruptions du financement de l’athlétisme peuvent être plus problématiques pour certains que pour d’autres.

De nombreuses écoles étaient déjà confrontées à des vents contraires économiques, car les inscriptions ont diminué dans la majeure partie du pays. Toute école dont le budget sportif est fortement financé par des subventions institutionnelles pourrait être plus à risque si les revenus de son département d’athlétisme diminuaient de manière inattendue.

Ce choc massif pourrait-il obliger les écoles à réévaluer la façon dont elles financent les sports universitaires? Certains pourraient-ils décider de reclassifier ou d’abandonner DI?

Karen Weaver ne pense pas que la reclassification soit sur la table pour la plupart des écoles, mais pense que certaines de ces conversations plus approfondies sur le financement de l’athlétisme universitaire ont déjà eu lieu, car les écoles se demandent si elles sont disposées à investir dans les installations nécessaires pour concourir athlétisme. “Pendant si longtemps, c’était juste,” Oh, nous allons juste ajouter un programme de piste. “Et maintenant, vous vous demandez, êtes-vous prêt à investir un million de dollars dans la mise à niveau de cette piste?”

Albert n’était pas sûr que les difficultés économiques des annulations de tournois forceraient quiconque à quitter l’athlétisme universitaire, mais il a ajouté: «Je pense que c’est un événement du cygne noir qui vous ouvre les yeux sur toute la vulnérabilité de la structure de la NCAA dans son ensemble. Lorsque vous vous réveillez et que vous vous rendez compte que votre mode de financement complet de votre département d’athlétisme dépend entièrement des paiements de transfert de la NCAA. Dans un moment comme celui-ci, vous réalisez à quel point tout cela est vulnérable à tout type de perturbation sur laquelle vous n’avez aucun contrôle. »

Anthony Weaver ne pensait pas non plus que la situation actuelle entraînerait un mouvement de reclassement généralisé. “Changer votre niveau de classification, que vous montiez ou descendiez, c’est une décision majeure et majeure qui aura un impact sur votre institution pendant une génération. Je sais que c’est fait, mais les écoles ne décident généralement pas «je vais passer au DI», puis changent d’avis. Donc, je suppose que les écoles ne prendraient probablement pas ce type de décision à moins qu’elles ne se sentent sur une période de 10 à 20 ans ou plus, évidemment, que cela ne fonctionnera tout simplement pas. »

Mais, a-t-il ajouté, cela dépendra également de ce qui arrive à l’université dans son ensemble. Si les forces économiques affaiblissent le reste de l’université, il ne fait aucun doute que cela pourrait également entraîner des changements sportifs.

“Vous entendez tout le temps comment l’athlétisme universitaire est le porche avant d’une école”, a déclaré Weaver. «Eh bien, si vous utilisez l’athlétisme pour raconter votre histoire, et que vous revenez à cette analogie de la maison et qu’elle a un très beau porche, mais le reste de vos maisons est juste endommagé et la fondation est horrible, et il n’y a rien là-bas . Peu importe la beauté du porche avant.

«Personne n’achète cette maison. L’athlétisme universitaire peut amener les étudiants à regarder l’école, mais ce sont vraiment d’autres avantages institutionnels qui incitent les étudiants à s’engager. »