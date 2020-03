Comment le coronavirus affecte la folie de mars

Alors que la peur de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, se propage à travers le monde, les universités et les gouvernements locaux qui se préparent à accueillir des matchs de basket-ball universitaires pour March Madness prennent leurs propres précautions. La saison des tournois de conférence bat déjà son plein dans les gymnases du pays, tandis que le tournoi NCAA débute du 17 au 18 mars à Dayton, Ohio.

C’est ce que nous savons jusqu’à présent sur la façon dont le basket-ball universitaire répond à Covid-19.

L’Ivy League a annulé son tournoi de conférence

L’Ivy League a décidé d’envoyer son championnat de saison régulière, Yale, au tournoi NCAA plutôt que de jouer un tournoi de conférence. C’est ainsi que l’Ivy League déterminait toujours son champion, le vainqueur de la saison régulière allant dans les NCAA jusqu’à ce que la ligue adopte un format de tournoi de conférence en 2017.

Harvard, qui devait accueillir le tournoi, allait être la tête de série n ° 2 sur le terrain même après avoir battu Yale deux fois au cours de la saison régulière. Le Crimson a également remporté la saison régulière de l’Ivy League au cours des deux dernières années, mais n’a pas réussi le tournoi NCAA après avoir perdu dans le tournoi de la conférence.

Le tournoi ACC 2020 se déroulera comme prévu à Greensboro, avec des fans dans les tribunes et des matchs sur le terrain. La seule chose qui changera pour le tournoi ACC sera la disponibilité des médias, qui aura lieu dans un bâtiment différent ou dans d’autres zones désignées.

Stony Brook suspend la vente de billets pour le tournoi America East

À TOUS LES FANS:

La vente des billets pour le concours de ce soir a été suspendue. Si vous en avez déjà acheté un, votre admission sera honorée. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez visionner le jeu sur ESPN +. @ Stonybrooku étudiants: votre admission est toujours gratuite avec une carte d’étudiant valide. pic.twitter.com/yVu5SrroL4

– Stony Brook MBB (@StonyBrookMBB) 10 mars 2020

Alors que Stony Brook affronte Hartford dans le tournoi America East, l’école a suspendu la vente de billets pour les fans qui ne les ont pas déjà achetés. Le billet précédemment acheté sera honoré. L’école a déjà publié des informations sur une initiative de mise en quarantaine préventive.

Le gouverneur de l’Ohio ne recommande aucun fan aux jeux March Madness

Just in: Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a recommandé qu’il n’y ait AUCUN spectateur autorisé pour les activités sportives en salle, y compris les équipes de lycée, de collège et professionnelles

– Matt Wright Fox 8 (@mattwrighttv) 10 mars 2020

Le First Four est organisé chaque année à Dayton, Ohio. Cleveland accueille également un régional cette année. Les fans seront-ils autorisés lors des matchs?

Nous vous tiendrons au courant.