Comment le coronavirus affecte le calendrier de l’intersaison de la NFL

Les équipes de la NFL à travers la ligue ont commencé à prendre des précautions au milieu de la pandémie de coronavirus aux États-Unis et à travers le monde. Le virus avait déjà provoqué des perturbations dans plusieurs sports, y compris l’annulation de tournois de basket-ball collégiaux. La NBA a également suspendu sa saison indéfiniment après que Rudy Gobert de l’Utah Jazz ait été testé positif au virus, et la LNH et la MLS ont emboîté le pas.

Il reste à voir dans quelle mesure cela affectera directement le calendrier de l’intersaison de la NFL. Pour l’instant, la plupart des événements majeurs se dérouleront comme prévu. La période de vote sur la nouvelle convention collective devrait se terminer le 14 mars. La période de libre agence de la NFL commencera le 18 mars à 16 heures. ET. Le repêchage de la NFL commence le 23 avril depuis Las Vegas.

Cependant, la réunion annuelle de la NFL, qui était prévue du 29 mars au 1er avril à Palm Beach, en Floride, a été annulée. De plus, certains changements ont été apportés à la plupart d’entre eux concernant le processus d’avant-projet. La ligue a également encouragé les membres du personnel de l’équipe à travailler de chez eux jusqu’à nouvel ordre.

Voyons comment les équipes et les différents événements de la ligue ont été affectés par COVID-19.

L’agence gratuite est toujours active

Pour l’instant, la NFL prévoit de poursuivre la période d’agence libre et la nouvelle année de la ligue comme prévu.

La NFL a déclaré qu’elle “n’avait pas l’intention de déplacer le début de l’année de la ligue”.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 12 mars 2020

La date limite pour les équipes de franchiser les joueurs marqueurs est le lundi 16 mars à 11 h 59 min 59 s HE, ce qui a été prolongé en raison des négociations en cours avec l’ABC. Les clubs sont autorisés à contacter les joueurs qui deviendront des agents libres sans restriction après midi le 16 mars.

Les transactions peuvent devenir officielles au début de la nouvelle année de ligue, à 16 heures. ET le 18 mars. Alors qu’un contrat signé sera nécessaire pour finaliser les accords entre les joueurs et les équipes, la plupart des négociations entre les agents libres et leurs destinations 2020 peuvent avoir lieu à distance via des conversations téléphoniques ou vidéo.

Nous comprenons que la NFL peut mener une agence libre via les téléphones? Vous auriez encore besoin de faire le physique, ce qui peut être fait lorsque le contrat est officiellement signé en personne. Le cadre de la plupart des transactions se fait avant même que le joueur n’arrive dans l’établissement.

– Geoff Schwartz (@geoffschwartz) 12 mars 2020

La ligue n’a officiellement interdit à personne de se déplacer pour se rencontrer à des fins d’agence gratuite, mais les équipes et les joueurs peuvent décider individuellement de négocier à distance. La question est maintenant de savoir si la NFL fera des aménagements pour que les joueurs signent des contrats sans avoir à faire une visite en personne avec leurs nouveaux clubs. Les joueurs doivent réussir un examen physique avant que leurs accords ne soient finalisés. Mais si les joueurs ne voyagent pas, il est possible que cela ne se fasse pas complètement avant un certain temps.

Certains jours pro ont été affectés

Chaque année, des journées professionnelles ont lieu dans les universités au début du mois de mars avant le projet d’avril.

Le 11 mars, certaines équipes de la NFL prenaient déjà des précautions de voyage avant l’agence libre de la NFL et le repêchage. Tom Pelissero du NFL Network a rapporté que les Steelers de Pittsburgh limitaient les vols commerciaux pour les entraîneurs et les éclaireurs, et quelques autres équipes répondaient à Covid-19. Un autre rapport de Yahoo Sports a ajouté que les Eagles avaient également temporairement retiré leurs entraîneurs du circuit professionnel.

Certaines écoles ont annoncé des annulations pour leurs journées professionnelles, notamment l’Illinois, le Michigan, Notre Dame, Ole Miss et USC. L’Alabama a reporté sa journée pro au 9 avril. Penn State a également reporté sa journée pro. Clemson a toujours tenu sa réunion le 12 mars.

Les visites préliminaires ont également été annulées

Les équipes de la NFL sont autorisées à planifier 30 visites de pré-rédaction chaque année, ce qui leur permet de rencontrer des prospects et de les soumettre à des évaluations médicales. La ligue les a suspendus, selon un agent:

J’ai été informé que la @NFL a annulé toutes les visites des installations des recrues.

• Jordyn Brooks (LB-Tx Tech) – avait 15 programmés.

• Brandon Jones (DB-Texas) – avait 8 prévu.

• Devin Duvernay (WR- Texas) – a eu 6 + 7 séances d’entraînement privées.

– Erik Burkhardt (@ErikBurkhardt) 12 mars 2020

Un agent de la NFL a encouragé les joueurs à éviter de voyager pour des visites d’équipe avant que la ligue n’annonce leur annulation.

Certains dépistages de la NFL et évaluations d’équipe sont également en attente

Plusieurs équipes ont officiellement annoncé qu’elles suspendaient les déplacements de leurs éclaireurs et entraîneurs, notamment:

Les équipes auraient également envisagé de fermer leurs installations d’entraînement pour le moment, et les Eagles et les Falcons ont annoncé que les leurs seraient fermés.

La réunion annuelle de la ligue a été annulée

Chaque mois de mars, les propriétaires et entraîneurs de la NFL se réunissent pour discuter de la saison qui a eu lieu et de l’année à venir. Diverses conversations ont lieu concernant les changements de règles et les ajustements qui peuvent améliorer le jeu dans son ensemble. Voici la déclaration de la NFL sur l’annulation:

La réunion sert également de toile de fond à plusieurs votes sur de nouvelles règles qui affectent le produit sur le terrain de la NFL. L’année dernière, la décision controversée de rendre les ingérences de passables révisables a commencé par un oui à l’événement annuel.

Au lieu de se réunir en mars, il y aura des appels avec les propriétaires d’équipe et les dirigeants pour les mêmes jours que la réunion annuelle était prévue au lieu d’une réunion en personne. Il pourrait également y avoir des votes sur certaines des discussions prévues.

Les propriétaires de la NFL, les entraîneurs en chef et les directeurs généraux se réuniront également lors de la réunion de printemps du 19 au 20 mai. Là, ils discuteront des règles proposées et les mettront aux voix. Ceux-ci incluent des règles sur le blocage aveugle, le coup de pied sur le côté, la relecture automatique, et plus encore:

Voir la liste complète des propositions de la NFL ici.

Aucun changement n’a encore été apporté au repêchage de la NFL 2020

Le repêchage de la NFL est prévu du 23 au 25 avril à Las Vegas, la première fois que la ville accueille. Des responsables de la Ligue surveilleraient étroitement le virus Covid-19. Voici plus de Dallas Morning News:

Bien qu’un nouveau plan n’ait pas été formellement élaboré, les responsables de la NFL surveillent de près une situation de santé publique qui atteint et affecte progressivement le paysage sportif américain.

[…]

“Le bureau de la ligue, l’association des joueurs et la ville et l’État travaillent ensemble”, a déclaré le propriétaire des Las Vegas Raiders, Mark Davis, lors d’un entretien téléphonique. “Ils prennent une décision mesurée. La santé et la sécurité seront toujours n ° 1. »

Nous mettrons à jour cette histoire avec toute autre information à mesure qu’elle se développera.