Comment le coronavirus affecte l’industrie cinématographique. Plus: «Onward» et l’avenir de Pixar.

La propagation de COVID-19 a frappé pratiquement toutes les parties de la vie communautaire, y compris le cinéma. Avec plus de personnes restant à la maison pour regarder des films, Sean et Amanda examinent certaines des ramifications à court et à long terme que l’anxiété causée par le coronavirus a provoquées (0:41). Ensuite, le père de Ringer, Jason Gallagher, s’arrête pour discuter du dernier film Pixar, Onward; si les films de la société sont destinés aux enfants ou aux adultes; et où le studio se dirige après 22 longs métrages (20:41).

