Comment le coronavirus affectera-t-il l’agence libre de la NFL, 2020 NFL Draft?

La NFL est l’une des nombreuses entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus. La ligue sera touchée pendant l’intersaison, contrairement à la NBA, la MLS et la LNH, qui s’occupent toutes de gérer le virus au cours d’une saison régulière active (ou suspendue). Mais la NFL commence déjà à changer ses protocoles et ses processus d’intersaison.

À ce stade du calendrier intersaison, les entraîneurs et les scouts sont généralement sur la route pour interviewer, observer et élaborer des projets de prospects. Cependant, les équipes retirent déjà leur personnel de leur horaire de voyage typique. Il est également question de fermer des installations. Pas de réunions avec les équipes, pas de séances d’entraînement, pas de visites de pré-projet (alias «Top 3 visites») et des informations médicales limitées.

Après avoir discuté avec des agents, des entraîneurs et des éclaireurs, voici ce qui peut se produire autour des plus grands événements de l’intersaison de la NFL,

Agence gratuite NFL

Logistique: La NFL a déclaré à For The Win que la ligue n’avait “pas l’intention de changer la date de l’année de la ligue”. À ce stade, la saison 2020 commence le 18 mars, ce qui marquerait l’ouverture de l’agence libre de la NFL. La période de falsification s’ouvre le 16 mars. La NFL n’a fait aucune indication qu’elle changerait cette date. Pour l’instant, l’agence libre de la NFL est en passe de se produire, comme prévu.

Dans les coulisses: Les agents et les entraîneurs n’ont pas exprimé beaucoup de préoccupations au sujet des machinations pour le libre arbitre. Les négociations contractuelles ont souvent lieu par téléphone. Il est de plus en plus rare d’avoir des équipes d’élite vin et dîner, car le marché évolue si rapidement à l’ouverture de la période de sabotage.

Cependant, une fois que les grands noms ont quitté le marché, les chances de stagnation augmentent. Et cela peut être particulièrement vrai pour les joueurs avec des points d’interrogation médicaux. Si les équipes ferment leurs installations, elles peuvent ne pas être en mesure d’effectuer des séances d’entraînement ou des exercices physiques – ce que toutes les équipes préfèrent faire avant qu’un joueur signe officiellement. Cela pourrait créer une nouvelle période d’attente, où les équipes «acceptent les conditions» mais ne finalisent pas réellement l’accord.

Réunions des propriétaires

Logistique:: La NFL a annulé la réunion de printemps, par réseau NFL. La ligue accueillera toujours un appel entre les propriétaires et les cadres pour discuter de quelques-uns des sujets qui étaient au dossier de la réunion, selon Albert Breer du MMQB. La réunion de printemps était prévue du 29 mars au 1er avril.

Dans les coulisses: Les équipes ont proposé sept changements de règles pour cette saison. La NFL votera sur la plupart de ces changements de règles lorsque les propriétaires se réuniront en mai. Pour l’instant, cette réunion de mai restera en place.

Repêchage de la NFL

Logistique: La NFL a programmé le repêchage du 23 avril au 25 avril. Ne soyez pas surpris si la ligue choisit de reculer ces dates. (Plus d’informations à ce sujet dans une seconde.) La ligue prévoyait également d’accueillir l’événement à Las Vegas. Et encore une fois, ne soyez pas surpris si l’événement physique est annulé. Les meilleurs espoirs du repêchage ne passeront probablement pas leur nuit de repêchage dans la salle verte. Au lieu de cela, ils regarderont probablement de chez eux. Et décevant, personne ne pourra monter sur ce projet de bateau pour rencontrer le commissaire Roger Goodell sur la scène. La mise en scène de la NFL ne sera pas exposée. Personne ne sera là pour huer le commissaire quand il annoncera le choix global n ° 1. Au lieu de cela, la NFL organisera probablement un événement fermé à petite échelle avec des équipes de diffusion couvrant l’événement à distance alors que les choix arrivent numériquement.

Dans les coulisses: Le processus d’avant-projet sera différent. Les Pro Days sont annulés, ce qui est remarquable pour les joueurs qui ont estimé qu’ils n’avaient pas exécuté leur meilleur temps sur 3 cônes ou 40 mètres sur la moissonneuse-batteuse. Les joueurs blessés peuvent ne pas avoir eu la chance de participer à des exercices à la moissonneuse-batteuse. Et les 30 premières visites sont annulées à l’échelle de la ligue. Ces visites permettent aux équipes de mener des séances d’entraînement et, dans certains cas, des entretiens d’embauche d’une journée avec les prospects. Les joueurs intelligents seront déçus d’avoir moins de chances de faire leurs preuves auprès des équipes sur le tableau blanc. Les joueurs avec des «drapeaux de personnage» de la moissonneuse-batteuse peuvent tomber à travers les mailles du filet. Les informations médicales pourraient être plus difficiles à trouver. De plus, il y aura encore moins d’informations disponibles sur les perspectives des petites écoles, les choix tardifs et les agents libres non repêchés. Si la pénurie d’informations est si prononcée, la ligue pourrait retarder le projet.

