Comment le coronavirus pourrait changer pour toujours le sport américain

Il est difficile de penser à une partie de l’histoire du coronavirus – des milliers de morts, les marchés plongent, l’Italie mise en quarantaine – qui est moins urgente que les pleurnichards sportifs. Mais ces gémissements sont importants. Croyez-moi.

Lundi, la MLB, la NBA, la LNH et la MLS ont annoncé la fermeture des vestiaires et des clubs aux journalistes pour prévenir la propagation de la maladie. Les entrevues auront lieu sur les podiums à l’extérieur des vestiaires ou dans une sorte de configuration ad hoc. “La MLB espère que les joueurs / entraîneurs se rendront disponibles à l’extérieur du club-house pour les journalistes”, a écrit l’écrivain Joel Sherman.

Bien que les ligues disent que les changements sont temporaires, les journalistes ont peur. La capacité de signaler à l’intérieur d’un vestiaire n’est rien de moins qu’un miracle de l’écriture sportive américaine. À un moment où il n’y a pas de briefing régulier à la Maison Blanche, se tenir devant LeBron James et poser une question est un anachronisme. Les écrivains sportifs se rendent compte de la précarité de l’arrangement. C’est pourquoi ils ont peur, le coronavirus sera le moyen par lequel il sera enlevé pour toujours.

Quand j’ai parlé à des écrivains sportifs d’autres pays, ils sont déconcertés par le système dont nous jouissons. La raison en est que l’accès aux vestiaires américains est involontaire. Lorsque James bat les Bucks et les Clippers dans des jeux consécutifs, il n’a pas la possibilité de décider s’il vous laisse entrer dans son domaine. James doit – en théorie, de toute façon. Il en va de même pour ses homologues des autres ligues. “Il n’est pas permis à un joueur ou à des joueurs de boycotter les médias”, note la politique des médias de la NFL.

Lorsque l’accès est restreint, les fans demandent souvent: quel est le problème? Étant donné que les histoires de jeu n’incluent généralement pas de directions de scène, il vaut la peine de préciser ce qui se passe réellement dans les vestiaires. Les écrivains peuvent poser une question à un joueur pour un devis. Ils peuvent poser une question non pas pour un devis mais pour des informations. Ils pourraient yuk pour construire une relation avec un joueur, ce qui pourrait informer les futurs articles. Parfois, les scénaristes observent simplement comment les joueurs agissent ou comment ils clopinent. Comme le disait Joey Votto des Reds à l’écrivain C. Trent Rosecrans: «La réaction d’un joueur peut être expliquée par des expressions faciales, apprendre à connaître cette personne et son ton.»

Au cours du week-end, Grant Wahl de Sports Illustrated a suggéré que de tels rituels pourraient être reproduits à l’extérieur d’un vestiaire. Ils pouvaient être observés dans une «zone mixte» de style football – essentiellement, une zone où les journalistes se tiennent debout et espèrent qu’un joueur s’arrête pour leur parler.

Ce système – que nous allons tester dès mardi – supprime la chose la plus importante concernant l’accès aux vestiaires américains, qui est la partie involontaire. Maintenant, le joueur décidera s’il s’arrêtera même pour entendre des questions curieuses. Demandez à un écrivain de football européen combien de fois ils le font.

Les vestiaires fermés ont créé un paysage infernal après l’accès au Royaume-Uni, où la plupart des écrivains connaissent à peine les joueurs; où ils connaissent à peine les joueurs; et où toute sorte de fonctionnalité approfondie, même sur un acteur de soutien de niveau Clint Capela, est échangée avec une fiche produit. Il y a beaucoup de tristes choses sur l’écriture sportive américaine. Cette vision est bien pire.

Dans les situations à fort trafic comme les séries éliminatoires de la NBA, les interviews d’après-match sont souvent déplacées du vestiaire vers un podium dans une autre pièce. Même cela, bien que bien intentionné, est généralement mauvais. Les podiums créent du théâtre plutôt que des conversations humaines (le vieux briefing de la Maison Blanche me vient à l’esprit). De plus, les journalistes qui prospèrent dans ces paramètres sont ceux qui ont été dans les vestiaires toute l’année, rassemblant du matériel qu’ils peuvent utiliser pendant les séries éliminatoires.

Assez de pleurnicheries, dit le fan de sport. Vous avez les emplois les plus amusants du monde! Eh bien, de nos jours, c’est moins amusant si vous travaillez tous les jours dans les vestiaires. Voici une liste abrégée des façons dont l’accès a été poncé: Le vestiaire est «ouvert» mais les joueurs ne se présentent pas. Les équipes de la NBA annulent les tirs, ce qui prive les journalistes de la possibilité de poser des questions. Des stars comme Kawhi Leonard sont en retard pour les interviews post-match, ce qui a le même effet. Ce sont les agents, et non les RP, qui décident quels écrivains auront le temps de rédiger un profil.

Ajoutez-les à la liste des changements structurels qui ont contrarié les écrivains sportifs. Les journaux mourants ont des délais plus courts. L’effondrement des institutions médiatiques a fait pencher la balance des pouvoirs entre écrivain et athlète. Lorsque l’écriture rythmique devient particulièrement ennuyeuse, vous entendez souvent dire que l’écriture sportive quotidienne est «cassée», soit trop sympathique pour les joueurs, soit insuffisante. Peut-être qu’il est cassé. Mais il n’y a pas d’univers dans lequel moins de contacts non viraux avec les joueurs le répareront.

La fermeture des vestiaires n’est-elle pas simplement une mesure de précaution pour empêcher les joueurs de tomber malades? Les vestiaires ne rouvriront-ils pas lorsque le virus sera maîtrisé? Peut etre ou peut etre pas. L’écrivain des Titans du Tennessee Paul Kuharsky, qui couvre la NFL depuis 1996, note que chaque fois qu’une forme d’accès a été retirée, la saisie n’était pas temporaire. Il y a quelques années, l’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, a créé une forme de «zone mixte» pendant les OTA et le camp d’entraînement. Pendant ces périodes, les portes des vestiaires ne se sont pas rouvertes.

Il existe un scénario post-virus dans lequel une ou plusieurs ligues disent: vous savez, la configuration a plutôt bien fonctionné. Nous allons continuer de l’essayer – et peut-être modifier l’ABC pour restreindre encore plus l’accès. Les écrivains sportifs le savent, et ils savent qu’ils seraient en grande partie impuissants à résister à un tel changement. Qu’allons nous faire? Demandez à l’Association des écrivains de baseball d’Amérique d’envoyer une autre lettre sévère? Comment cela a-t-il fonctionné pour le service de presse de la Maison Blanche? Un vestiaire ouvert devrait être un droit mais c’est surtout un privilège.

De tous les gémissements de journalistes, les gémissements de sportifs sont les moins sympathiques. J’ai compris. Le travail est amusant. Mais parce que c’est amusant, c’est parce qu’il contient la promesse de l’illumination – la promesse sinon le résultat. Fermez le vestiaire et les symptômes que vous observerez dans la rédaction sportive seront une hémorragie massive de sa perspicacité et un blocage terminal de son cœur.

