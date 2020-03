Comment le coronavirus révolutionne l’industrie de la télévision. Plus: «Westworld» Saison 3 et «Devs»

HBO

Chris et Andy discutent de la façon dont la pandémie de coronavirus affecte le paysage télévisuel avant de parler de la première de “Westworld” Saison 3 et des “Devs” d’Alex Garland

La propagation du coronavirus a stoppé de nombreuses productions télévisuelles et nous faisons le point sur ce à quoi le paysage télévisuel pourrait ressembler dans un avenir proche (1:39). Westworld est revenu dimanche pour sa troisième saison et de nombreux anciens problèmes de l’émission sont revenus avec lui (21:11). Et avec Devs, Alex Garland crée un autre type de monde télévisuel qui s’intéresse au «pourquoi» (33:42).

