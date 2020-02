Comment le quart-arrière spécial des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, peut consolider sa place de grand NFL au Super Bowl 54

Patrick Mahomes est sur le point de devenir un grand joueur de tous les temps dans la NFL, malgré seulement trois saisons dans sa carrière professionnelle.

Le quart-arrière des Kansas City Chiefs a été nommé MVP de la ligue l’an dernier et a la chance de remporter son premier Super Bowl dimanche lorsque son équipe affrontera les 49ers de San Francisco à Miami, avec les commentaires du match en direct sur talkSPORT.

Patrick Mahomes à la soirée d’ouverture de la semaine du Super Bowl

Il n’est que le troisième joueur à remporter le prix MVP et à se rendre au Super Bowl au cours de ses trois premières saisons avec Dan Marino et Kurt Warner.

“C’est assez surréaliste d’être mentionné n’importe où près de ces deux gars”, a déclaré Mahomes lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl. «C’est vraiment un hommage à mes coéquipiers. J’ai été mis dans une situation formidable et j’essaye de le maximiser chaque jour. “

Une évaluation modeste de ce qui a été un début explosif pour sa carrière dans la NFL. Sa première année a été consacrée à l’apprentissage derrière Alex Smith avant de se voir remettre les clés de l’infraction. Maintenant, il est l’affiche de la NFL et avec raison.

En 2018, il est devenu le seul autre quart-arrière autre que Peyton Manning à lancer au moins 50 touchés et 5000 verges en une seule saison.

Il est passionnant de voir s’il s’agit de ses passes sans regard, de ses balles profondes précises ou de battre des gens au sol.

Bien sûr, il a le talent brut pour être un joueur de haut niveau, mais c’est le travail acharné et le dévouement qui l’ont amené au sommet du jeu, selon l’un de ses entraîneurs.

Le coordinateur de l’offensive des chefs, Eric Bieniemy, a déclaré à talkSPORT: «C’est un beau gosse. C’est un super enfant qui travaille dur et qui arrive tôt et il reste tard. C’est un homme humble et travailleur qui comprend ce qu’il faut pour être le meilleur possible à cause de sa famille.

«Il a eu l’occasion de regarder son père jouer dans les ligues majeures de baseball et ce que j’apprécie plus que tout chez Pat, c’est que vous pouvez l’entraîner durement et ensuite il veut être entraîné.

«Il veut savoir toutes les petites choses sur lesquelles il peut améliorer son jeu. C’est le type d’enfants avec qui vous voulez travailler. Voilà le type de personnes que vous voulez dans votre immeuble pour vous aider à vous placer dans cette situation. »

Patrick Mahomes était le joueur par excellence de la NFL la saison dernière

Les 49ers savent qu’ils ont du mal à essayer de se défendre contre Mahomes malgré le fait d’avoir l’une des meilleures défenses de la saison.

Le coordinateur défensif de San Francisco, Robert Salah, a déclaré à talkSPORT: «Nous avons pu jouer avec des quarts mobiles, mais il est spécial. Il est très, très spécial.

«Sa force de bras, sa précision, la vitesse dont il dispose avec les récepteurs et les joueurs habiles. Ça va être un défi, un défi de taille. “

Alors, comment est-il difficile de se préparer à un joueur comme Mahomes? Les Texans de Houston faisaient du très bon travail lors de leur match de barrage pour la ronde divisionnaire et ont pris une avance de 24-0 au premier quart.

Un peu de magie Mahomes et plusieurs touchés ont ensuite vu les Chiefs gagner 51-31 pour passer au Championnat AFC, où ils ont ensuite battu les Titans du Tennessee.

Les Chiefs de Kansas City ont remporté le championnat AFC

L’ancien botteur des Chiefs Morten Anderson a expliqué à talkSPORT à quel point il est difficile de se préparer à un joueur comme lui.

«Ce fut un retour incroyable. C’était amusant à regarder et c’est devenu rapidement incontrôlable pour les Texans. Vous voyez à quel point cette offense est explosive avec Mahomes quand il roule et quand il a le temps et devient créatif avec ses pieds.

“Lorsque vous vous préparez à affronter des équipes avec ces types de quarts explosifs qui ont l’option run / pass disponible, c’est difficile simplement en raison de leur compétence physique pure de pouvoir freelance et rompre et faire leurs propres trucs.

«Nous l’avons eu avec Michael Vick – c’était un de mes coéquipiers. Je dirais que Michael a été l’une des premières personnes à avoir ouvert les yeux. Il a changé la donne lorsqu’il a été autorisé à travailler à la pige. C’était aussi dangereux parce que Michael a fait des erreurs avec le ballon. Il pensait qu’il était Superman.

«Je reçois un peu de cela avec Mahomes et Lamar [Jackson] aussi là où ils pensent pouvoir faire passer leur contenu en une couverture double ou triple. Ils sont tellement confiants et jouent presque et disent: «Je suis meilleur que toi et je vais faire un jeu», alors que parfois il vaut mieux être comme un Peyton Manning, Tom Brady ou Drew Brees. Ils vont jeter le ballon.

«Ces jeunes gars prennent plus de risques. C’est une grosse récompense ou cela peut aussi nuire à votre équipe de football. “

Cela a été plus gratifiant pour Mahomes car il n’a pas encore lancé d’interception en séries éliminatoires à travers quatre matchs de barrage en 2018 et 2019. Cela comprend 1 118 yards et 11 passes de touché.

Les Chiefs savaient quel type de joueur ils obtenaient lorsqu’ils l’ont repêché 10e au total lors du repêchage de 2017.

Il était une star au Texas Tech et au Kansas échangé dans le repêchage pour le faire. Maintenant, il les a conduits à leur premier Super Bowl en 50 ans.

Le directeur général des Chiefs, Brett Veach, a qualifié le quart-arrière de meilleur joueur qu’il ait jamais repéré.

“Vous saviez qu’il allait être formidable”, a déclaré l’entraîneur-chef Andy Reid lors de la semaine du Super Bowl. «Brett Veach l’a dit. Il a dit qu’il était le plus grand joueur qu’il n’ait jamais vu. C’est tout un hommage au gamin.

“Maintenant que je l’ai côtoyé autant que moi, vous l’avez vu jouer, il est plutôt bon chien.”

Compte tenu des récompenses qu’il a remportées, des matchs mémorables auxquels il a participé et qui joue actuellement dans un Super Bowl, est-il déjà un grand joueur de tous les temps? L’analyste de Fox Sports, Nick Wright, le pense.

Patrick Mahomes a été repêché 10e au total lors du repêchage 2017 de la NFL

“Je pense qu’il s’est déjà cimenté comme un grand de tous les temps”, a-t-il déclaré. “Il n’y a plus de” prochain “. Il est déjà à un match, en deux saisons en tant que starter, d’avoir un CV au Temple de la renommée.

«Le joueur par excellence de la ligue et s’ils obtiennent le Super Bowl Championship, 12-4 en saison régulière (en 2018), 12-4 en saison régulière (en 2019), accueillant et n’ayant jamais à disputer un match de barrage sur route.

“S’ils finissent par réussir, le seul joueur de l’histoire de la NFL qui a remporté le titre de joueur par excellence de la ligue et être un quart-arrière partant pour un champion du Super Bowl et ne pas être au Temple de la renommée est Joe Theismann – au moins au cours des 50 dernières années.”

“J’aime beaucoup Joe, mais Theismann n’était pas à 30% du joueur de Patrick.”

Mahomes est déjà celui qui a pris le relais des quarts de la vieille garde comme Tom Brady et Drew Brees, mais un anneau du Super Bowl cimenterait son héritage croissant et serait la référence pour les années à venir.

