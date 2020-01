Comment le système Shanahan transforme la réflexion après coup en demi-lunes

Avant chaque match, le porteur de ballon de San Francisco Raheem Mostert examine les six dates auxquelles il a été éliminé par une équipe de la NFL. Trois de ceux-ci sont arrivés en l’espace de quatre mois en 2015. Le quatrième est arrivé en septembre 2016, un jour après que ses amis et sa famille lui aient organisé une fête pour avoir fait la liste des 53 hommes de Cleveland. Les Ours l’ont ajouté et soustrait peu de temps après. Au moment où San Francisco a signé Mostert la semaine après Thanksgiving 2016, il faisait partie de sa septième équipe en 15 mois.

“Tout le monde ne peut pas faire face à ce type de stress, de douleur et d’agonie que j’ai subis”, a déclaré Mostert cette semaine. “Mais j’ai gardé la foi non seulement en moi-même, mais en celui qui m’a donné l’occasion.”

Cette foi a payé dimanche. Plus de trois ans après avoir signé avec l’équipe d’entraînement des 49ers, Mostert est devenu le premier joueur de la NFL à courir sur plus de 200 verges et à marquer quatre touchés lors d’un match éliminatoire. Sa performance dominante a envoyé San Francisco au Super Bowl. Il a établi le record de précipitation en séries éliminatoires en un seul match avant la fin du troisième trimestre et a terminé avec 220 verges, le deuxième plus grand nombre de matchs éliminatoires de la ligue derrière seulement les 248 verges d’Eric Dickerson en 1986. Mostert était un joueur non repêché qui était un receveur large jusqu’à son année junior à Purdue, puis a été coupé par six équipes avant d’enregistrer un seul portage de la NFL. Comment a-t-il produit l’une des meilleures performances de précipitation de l’après-saison de tous les temps?

“Ce schéma que nous gérons, la zone extérieure et la zone intérieure, fonctionne depuis des années”, a déclaré Mostert lors de sa conférence de presse d’après-match. «Même à l’époque où Mike Shanahan était l’entraîneur-chef à Denver et même à Washington. La philosophie transparaît toujours dans ce que nous gérons aujourd’hui. »

L’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, est le fils de Mike Shanahan, et l’entreprise familiale se détourne des radars en étoiles. Mike Shanahan a été l’entraîneur-chef des Broncos de Denver de 1995 à 2008. Il a remporté deux Super Bowls consécutifs avec John Elway comme quart-arrière, et a également pompé six coureurs de 1000 verges différents derrière un système de course de zone développé par l’offensive entraîneur de ligne Alex Gibbs. Le porteur de ballon des Broncos Terrell Davis était un choix de sixième ronde en 1995 qui a ouvert sa carrière avec l’une des meilleures périodes de quatre ans de tous les temps. Il a inscrit l’une des sept saisons de précipitation de 2 000 verges de l’histoire de la ligue, a été nommé MVP du Super Bowl XXXII et a fait son entrée au Temple de la renommée malgré ses 78 matchs en saison régulière.

Une blessure au genou en 1999 a changé la trajectoire de la carrière de Davis, mais la machine de course de zone des Broncos ne faisait que commencer. Shanahan l’a remplacé par la recrue de quatrième ronde Olandis Gary, et en plus de 12 départs, Gary s’est précipité pour 96,6 verges par match, le troisième plus grand de la ligue. En 2000, Shanahan s’est tourné vers le sixième rond Mike Anderson. En tant que recrue, Anderson s’est classé quatrième dans les verges au sol (1 487), deuxième dans les touchés au sol (15) et troisième dans les verges par tentative (5,0).

Deux ans plus tard, Shanahan a donné le poste à Clinton Portis, un choix de deuxième ronde de Miami. Au cours de ses deux premières saisons dans la NFL, Portis s’est précipité pour 3 099 verges avec 29 touchés tout en devenant le cinquième joueur de l’histoire de la NFL à se précipiter pour cinq touchés en un match. Mais même lui était remplaçable. En mars 2004, Denver a échangé Portis à Washington contre le demi de coin Champ Bailey et a remplacé Portis par Reuben Droughns. Cette saison-là, Portis s’est classé huitième dans les verges au sol; Droughns s’est classée neuvième. Au cours des 25 dernières années, il n’y a eu que six fois un porteur de ballon repêché après que le cinquième tour s’est précipité pour plus de 1 400 verges en une saison. Cinq de ces six étaient sous la tutelle de Mike Shanahan.

Tout ce succès a poussé les employés de Shanahan à être braconnés par d’autres équipes, et les assistants ont répandu l’évangile de la course à pied dans la ligue. Le coordinateur offensif de Shanahan à Denver, Gary Kubiak, est devenu l’entraîneur-chef des Texans en 2006; il a embauché Kyle Shanahan comme son entraîneur des receveurs et Gibbs comme assistant. Kyle a été promu au poste de coordonnateur offensif de Houston en 2008 et, cette saison-là, le recrue de troisième ronde Steve Slaton a couru pour 1282 verges et neuf touchés, se classant sixième de la ligue pour les verges au sol et égalisé cinquième pour les verges par tentative.

Cela ne s’arrête pas là. Kyle Shanahan est parti travailler pour son père à Washington. Avec Mike comme entraîneur-chef et Kyle comme coordonnateur des offensives en 2012, le demi offensif Alfred Morris a couru pour un record de la franchise de 1613 verges et s’est classé deuxième de la ligue pour les verges au sol et les touchés au sol (13). Mais les Texans n’ont pas souffert lorsque Shanahan est parti. Kubiak a embauché Rick Dennison – un autre assistant de longue date pour ces Broncos des années 1990 – pour maintenir le programme de gestion de zone. En 2010, les Texans ont de nouveau décroché l’or. Un porteur de ballon de septième ronde inconnu à la limite du nom d’Arian Foster a mené la ligue dans les deux verges au sol (1 616), les touchés au sol (16) et les verges de mêlée (2 220).

Les Shanahans et leurs disciples ont produit tant de dos prolifiques parce qu’ils prient sur l’autel du blocage de zone. Dans ce système, les monteurs de lignes offensifs bloquent un espace au lieu d’une personne. Si un défenseur se tient devant le visage d’un joueur de ligne, le joueur de ligne bloque ce type. Sinon, il aide le coéquipier à côté de lui, ou court en direction du ballon et trouve un autre défenseur à frapper. Le blocage de zone est si simple qu’il n’a que deux jeux: la zone intérieure et la zone extérieure. Il y a des milliers de nuances qui peuvent façonner le fonctionnement de ces deux pièces, mais l’essence reste la même. Les Browns de longue date ont quitté l’attaquant et le présumé Temple de la renommée Joe Thomas avait neuf coordinateurs offensifs dans sa carrière, mais son favori était Kyle Shanahan, qui a occupé le poste de Cleveland en 2014.

“Mon infraction préférée dans laquelle j’ai déjà joué était la zone large / Kyle Shanahan”, a écrit Thomas dans un Q&R sur Reddit en octobre. «J’ai aimé le plus parce que la course et la passe dans l’action de jeu s’emboîtaient et tout était parfaitement logique. C’était comme un programme informatique où tout était dichotomique; c’était soit un zéro soit un et vous saviez exactement ce que vous deviez faire à chaque jeu et pourquoi, donc une fois que vous avez mémorisé tout ce qu’il y avait à savoir sur l’infraction, vous pouviez vous transformer en ordinateur et cela conduisait à un montant minimal d’erreurs et vous avez pu faire des ajustements rapides sur le terrain sans avoir à venir sur la touche et demander à l’entraîneur ce que nous devrions faire si nous voyions quelque chose que nous ne pratiquions pas. »

Si le système fonctionne et est facile à comprendre pour les joueurs, la question naturelle est de savoir pourquoi tout le monde ne le fait pas. (Semblable à d’autres questions comme: pourquoi les avions ne sont-ils pas entièrement fabriqués à partir de boîtes noires? Ou pourquoi le clone des Saints ne clone-t-il pas Taysom Hill?) Eh bien, parce que l’approche par zone de course nécessite l’adhésion de toute une organisation. Les joueurs de ligne offensifs bougent beaucoup, donc le front office d’une équipe doit privilégier l’athlétisme et la technique à la taille et à la force. Les joueurs de ligne offensifs de San Francisco cette saison pèsent en moyenne 306 livres, le plus léger de la NFL, selon Kevin Seifert d’ESPN. Une fois que les bons joueurs de ligne sont sur une liste, un entraîneur doit avoir la patience de consacrer d’innombrables heures à la pratique d’un seul concept. Le blocage de zone est comme le véganisme – il ne fonctionne que si vous le pratiquez tout le temps. (C’est aussi comme le véganisme dans la mesure où les gens qui l’aiment adorent en parler.)

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Même lorsqu’une ligne se bloque parfaitement, les trous créés se ferment rapidement. Cela signifie que le porteur de ballon ne peut pas faire de gros boulets dans le champ arrière. Un rusher doit lire les pièces rapidement et décider où il va. Alors que certains demi offensifs comme Saquon Barkley ou Le’Veon Bell dansent et juke dans le champ arrière, les coureurs de zone demandent aux arrières de frapper le trou et de remonter le champ. Pour de nombreux joueurs, cette approche nécessite de désapprendre des années de ce qui leur a été enseigné. Jouer dans le système de zones est autant un défi mental que physique. Si les porteurs de ballon moins annoncés choisissent le système, ils peuvent gagner le travail, même s’ils ont déjà été coupés six fois.

“Il faut avoir une vision pour lire les trous et lire les lacunes”, a déclaré Mostert lors de sa conférence de presse d’après-match dimanche. «J’y ai travaillé. En arrivant, je n’ai pas vraiment commis une infraction comme celle qui sortait de l’université … avoir à faire la transition vers un système d’écart et à lire les trous un par un, cela a pris un peu de temps pour s’entraîner. Mais cela rapporte quand vous y êtes. »

Le système de Kyle emprunte beaucoup à celui de son père, et Mike sert toujours de conseiller informel aux 49ers qui regardent toutes les réunions des entraîneurs en vidéo. Selon ESPN, plus de la moitié des tentatives précipitées de San Francisco au cours de la semaine 15 sont survenues en zone. Comme tous leurs autres clichés offensifs, les 49ers habillent leurs zones avec des tonnes de mouvement. Alors que l’équipe moyenne de la NFL a fait signe à un joueur avant le snap sur un peu moins de la moitié de ses jeux (47%), les 49ers le font 78% du temps, selon Pro Football Focus, facilement la meilleure note de la ligue. Se déplacer dans l’ailier rapproché George Kittle, l’arrière latéral Kyle Juszczyk et le receveur Deebo Samuel, entre autres, aide à confondre les défenseurs sur ce qui s’en vient et peut également les dégager du terrain avant même qu’un jeu ne commence.

Les trous ne durent pas longtemps, mais si le porteur de ballon arrive à temps, ils peuvent être énormes. Voici le jeu de zone que les 49ers ont utilisé lors de leur dernière photo de la première mi-temps de dimanche, sur laquelle Mostert a marqué son troisième touché. Mostert était à peine touché.

Le quatrième touché de Mostert a également eu lieu lors d’une course de zone, cette fois à l’extérieur.

Il n’est pas touché par un défenseur des Packers jusqu’à ce qu’il soit déjà à 12 mètres en aval. Les 49ers veulent mettre Mostert sur la touche sur une large zone, et la défense a besoin d’un défenseur pour forcer Mostert à rentrer. Personne à Green Bay ne fait ça. La plupart de ses sept premiers se font prendre dans le moshpit des monteurs de lignes sur la ligne des 20 mètres, et Mostert a une voie de précipitation si grande qu’elle est plus une autoroute précipitée.

La leçon, comme toujours: rien de bon ne se passe dans un moshpit.

Voici une autre zone extérieure, mais cette fois, un défenseur des Packers force Mostert à l’intérieur. Pourtant, la défense de Green Bay est tellement fine que Mostert coupe facilement le milieu du terrain. Une fois qu’il a franchi la vague initiale de défenseurs, il peut se faufiler virtuellement intact entre son propre 35 et la ligne adverse de 45 yards.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Plus tard au deuxième trimestre, Mostert a effectué une coupe similaire sur le terrain dans une zone extérieure pour un autre gain de 11 verges. Encore une fois, regardez la taille du trou.

“Vous ne voyez pas de trous aussi gros dans cette ligue”, a déclaré l’annonceur Troy Aikman après le match. “Mais il semble que chaque fois que vous regardez les 49ers, vous en voyez plusieurs chaque semaine.”

Au cours de la saison régulière, San Francisco a terminé à égalité au deuxième rang des parcours de plus de 20 verges (16) et au quatrième rang des parcours de plus de 40 verges (4). En deux matchs éliminatoires, les 49ers ont déjà quatre courses de plus de 20 verges, plus que les Dolphins ou les Jets cette saison. Mostert a parcouru une moyenne de 11,3 miles par heure lorsqu’il a franchi la ligne de mêlée cette saison, la deuxième marque la plus rapide de la ligue après Lamar Jackson. Mostert n’essaie pas d’éviter les défenseurs à la ligne de mêlée – il essaie de se mettre à toute vitesse parce que la seule chose en face de lui est l’herbe. Mostert a mené tous les retours en arrière en yards avant le contact par tentative (3,5); son compatriote Niners, Matt Breida, s’est classé deuxième (3,3) et Tevin Coleman a également décroché le top 10 (2,6). En équipe, les 49ers avaient plus de verges au sol avant le contact que les Steelers au total.

La défense des Chiefs a arrêté Derrick Henry lors du match de championnat de l’AFC le week-end dernier, mais les 49ers présentent un défi différent. Henry est gros et meurtri; la question est de savoir si quelqu’un peut l’attaquer. Avec Mostert, la question est de savoir jusqu’où il se trouvera quand les chefs le toucheront. Il y a plus de deux décennies, Terrell Davis a été nommé MVP du Super Bowl en tant que première étoile du système de course de zone de Shanahan. Dans moins de deux semaines, la prochaine étoile de ce système pourrait suivre le même chemin.