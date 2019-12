Comment le tableau de la Premier League pourrait changer après les matchs du Boxing Day

Quelle est la meilleure façon de surmonter la gueule de bois de Noël? Le football Boxing Day bien sûr!

Et talkSPORT vous couvrira car nous avons les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois.

C'est une aubaine du lendemain de Noël de l'action de Premier League sur talkSPORT

Nous aurons également un commentaire complet de Wolves vs Manchester City LIVE sur talkSPORT, le 27 décembre.

Le choc à Molineux, le voyage de Liverpool à Leicester ainsi que le premier match de Mikel Arteta officiellement en charge d'Arsenal ne sont que quelques-uns des matchs alléchants que nous avons pour vous.

Les dix jeux de Noël sur talkSPORT

Tottenham vs Brighton (jeudi, 12h30) – talkSPORT

Bournemouth vs Arsenal (jeudi, 15h) – talkSPORT 2

Aston Villa vs Norwich (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Chelsea vs Southampton (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Everton vs Burnley (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle (jeudi, 17h30) – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool (jeudi, 20h) – talkSPORT

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

Liverpool peut fuir avec des choses dans la course au titre, mais il y a encore tellement de choses à jouer et un certain nombre d'équipes peuvent monter et descendre la table après leur prochain match.

Avec toute cette action en tête, talkSPORT.com examine où chaque club pourrait se retrouver à la fin de cette série de rencontres, en utilisant les données de sportsvisualized.com.

20. Watford

Position la plus haute possible: 19e

Position la plus basse possible: 20e

19. Norwich

Position la plus haute possible: 18e

Position la plus basse possible: 20e

18. Aston Villa

Position la plus haute possible: 17e

Position la plus basse possible: 20e

17. Southampton

Position la plus haute possible: 13e

Position la plus basse possible: 18e

Southampton a eu raison des rivaux de relégation Aston Villa ce week-end

16. West Ham

Position la plus haute possible: 13e

Position la plus basse possible: 17e

15. Everton

Position la plus haute possible: 13e

Position la plus basse possible: 17e

Carlo Ancelotti est le nouveau directeur d'Everton

14. Bournemouth

Position la plus haute possible: 13e

Position la plus basse possible: 17e

13. Brighton

Position la plus haute possible: 7e

Position la plus basse possible: 13e

12. Crystal Palace

Position la plus haute possible: 7e

Position la plus basse possible: 13e

11. Arsenal

Position la plus haute possible: 7e

Position la plus basse possible: 13e

Arsenal a également embauché un nouveau manager à Arteta

10. Burnley

Position la plus haute possible: 6e

Position la plus basse possible: 12e

9. Newcastle

Position la plus haute possible: 5e

Position la plus basse possible: 12e

8. Manchester United

Position la plus haute possible: 5e

Position la plus basse possible: 12e

7. Tottenham

Position la plus haute possible: 5e

Position la plus basse possible: 11e

Tottenham a perdu à domicile contre Chelsea le week-end dernier

6. Les loups

Position la plus haute possible: 5e

Position la plus basse possible: 9e

5. Sheffield United

Position la plus haute possible: 5e

Position la plus basse possible: 8e

Sheffield United a été le paquet surprise en Premier League cette saison

4. Chelsea

Position la plus haute possible: 4e

Position la plus basse possible: 4e

Chelsea ne peut pas monter ou descendre quel que soit le résultat de son prochain match

3. Manchester City

Position la plus haute possible: 2e

Position la plus basse possible: 3e

Man City peut passer deuxième avec une victoire contre les Wolves et si Leicester ne parvient pas à battre Liverpool

2. Leicester

Position la plus haute possible: 2e

Position la plus basse possible: 3e

Leicester a perdu son premier match en onze après avoir été battu par Man City

1. Liverpool

Position la plus haute possible: 1er

Position la plus basse possible: 1er

Liverpool restera en tête, quoi qu'il arrive lors de la prochaine série de matches

