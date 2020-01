Comment le tableau de la Premier League pourrait changer en Gameweek 24 avec Arsenal en danger de tomber dans le tiers inférieur

La course au titre de Premier League commence à paraître comme une fatalité, Liverpool n’ayant besoin que de 10 victoires lors de ses 16 derniers matchs.

Étant donné qu’ils n’ont perdu que deux points lors des 22 premiers matches, il semble peu probable qu’ils soient rattrapés.

Liverpool mène la course pour la Premier League

Il reste encore beaucoup à jouer dans la course aux quatre premiers et au bas du tableau.

Chelsea est en possession de la quatrième place pour le moment mais est pourchassé par Manchester Untied, Wolves, Sheffield United et Tottenham.

À l’autre bout du tableau, les choses se ressemblent, avec seulement dix points séparant les sept dernières équipes.

Bournemouth d’Eddie Howe est dans la zone de relégation

Bournemouth est en chute libre tandis que Watford, précédemment mort et enterré, est dans l’ascendant et hors des trois derniers.

Gameweek 24 peut voir de nombreux changements dans le tableau de Premier League et voici comment cela pourrait changer après les matchs de cette semaine en utilisant les données de sportsvisualized.com.

20. Norwich

Position la plus haute possible: 19

Position la plus basse possible: 20

19. Bournemouth

Position la plus haute possible: 17

Position la plus basse possible: 20

18. Aston Villa

Position la plus haute possible: 15

Position la plus basse possible: 19

Grealish connaît une excellente saison en Premier League

17. Watford

Position la plus haute possible: 15

Position la plus basse possible: 19

16. West Ham

Position la plus haute possible: 15

Position la plus basse possible: 19

. ou concédants de licence

David Moyes a récolté quatre points en trois matchs pour West Ham

15. Brighton

Position la plus haute possible: 13

Position la plus basse possible: 17

14. Burnley

Position la plus haute possible: 10

Position la plus basse possible: 15

13. Southampton

Position la plus haute possible: 8

Position la plus basse possible: 15

. ou concédants de licence

Southampton se remet d’un début de saison difficile

12. Newcastle

Position la plus haute possible: 8

Position la plus basse possible: 14

11. Everton

Position la plus haute possible: 8

Position la plus basse possible: 14

10. Arsenal

Position la plus haute possible: 8

Position la plus basse possible: 14

Arsenal Invincible Martin Keown affirme que Liverpool est l’une des meilleures équipes de Premier League de l’histoire

9. Crystal Palace

Position la plus haute possible: 7

Position la plus basse possible: 13

8. Tottenham

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 11

7. Sheffield United

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 9

Chris Wilder a fait des merveilles avec Sheffield United

6. Les loups

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 8

5. Manchester United

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 8

4. Chelsea

Position la plus haute possible: 4

Position la plus basse possible: 4

. ou concédants de licence

Chelsea de Frank Lampard affronte Arsenal cette semaine

3. Leicester

Position la plus haute possible: 2

Position la plus basse possible: 3

2. Man City

Position la plus haute possible: 2

Position la plus basse possible: 3

1. Liverpool

Position la plus haute possible: 1

Position la plus basse possible: 1

La star de Liverpool Mohamed Salah célèbre son but contre Man United

.