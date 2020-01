Comment le tirage au sort de Crystal Palace avec Arsenal a prouvé que l’ailier doit QUITTER Selhurst Park avant qu’il ne soit trop tard

Nous sommes en 2020 et Wilfried Zaha joue toujours pour Crystal Palace – cela doit être l’un des grands mystères de la vie.

C’est un petit miracle que les fans du Palais aient toujours le privilège de regarder l’Ivoirien, étant donné la quantité de spéculations sur les transferts qui l’ont entouré ces dernières années.

Zaha a eu du mal à mettre son empreinte sur le jeu

Et aujourd’hui, Zaha s’est retrouvé face à face avec l’un des nombreux clubs qui ont tenté de le signer: Arsenal.

Les Gunners auraient offert 40 millions de livres à l’ailier l’été dernier, Palace évaluant leur joueur vedette à quelque chose de plus proche de 80 millions de livres.

Arsenal a finalement mis fin à leur intérêt, signant à la place le compatriote de Zaha, Nicolas Pepe, pour 72 millions de livres sterling, et il est juste de dire qu’ils ont connu différents après-midi lors du match nul 1-1 de samedi à Selhurst Park.

Zaha était isolé, forcé d’essayer de tout faire lui-même comme il le doit si souvent dans un côté de Crystal Palace qui n’a pas la même qualité d’étoile.

Il y a eu un moment en seconde période où Zaha a chuté profondément, battu trois joueurs, avant de relâcher Cheikhou Kouyate sur la gauche. Comme d’habitude, la qualité de Zaha n’a pas été récompensée lorsque le mouvement a échoué.

Pepe, quant à lui, était un acteur de soutien pour Mesut Ozil, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Avec Zaha isolé, Pepe était dans le vif du sujet.

Zaha a eu plus de touches que Pepe, mais c’est l’homme d’Arsenal qui s’est retrouvé avec deux opportunités de marquer en or, influençant le jeu dans les domaines qui comptent.

Il n’y a rien pour suggérer que Pepe est plus talentueux que Zaha, mais un seul d’entre eux a le talent autour d’eux pour les aider à s’épanouir.

Pepe portait plus de menaces que Zaha

Ce n’est pas un manque de respect pour Palace, dont le tirage au sort les a maintenus au-dessus d’Arsenal dans le tableau, mais même leurs fans peuvent sûrement voir que Zaha appartient à une société plus estimée.

C’est une situation similaire à Eden Hazard quand il était à Chelsea, juste à une échelle inférieure. À la fin, les fans de Blues pouvaient voir que Hazard méritait mieux que de courir après de longues balles en Ligue Europa.

Zaha a été un serviteur exceptionnel de Palace, celui qui est resté plus longtemps que ce à quoi on aurait pu s’attendre.

À 27 ans, il a désespérément besoin de rejoindre un plus grand club, sinon nous ne pourrons jamais voir de quoi il est pleinement capable. Chelsea, Tottenham et Borussia Dortmund me viennent à l’esprit.

