Comment le trading de Brandin Cooks s’est avéré pour les 3 équipes qui l’ont traité

Le receveur large Brandin Cooks a maintenant été échangé trois fois au cours de sa carrière de six ans dans la NFL. Les cuisiniers ont commencé avec les New Orleans Saints, puis ont été confiés aux New England Patriots, puis il est allé aux Los Angeles Rams avant, plus récemment, d’être échangé aux Houston Texans.

Il est un peu inhabituel qu’un joueur soit déplacé autant de fois, sans parler d’un ancien choix de premier tour qui n’a que 26 ans et qui a été productif lorsqu’il est en bonne santé. En fait, depuis 1980, un seul joueur a été échangé plus que les cuisiniers: le demi Eric Dickerson.

Bien que des circonstances différentes aient conduit à ce que les Cooks soient traités, chaque fois que son ancienne équipe recevait en retour un capital précieux. Qu’est-ce que les équipes ont fini par faire avec ces choix? Parcourons-les pour le découvrir.

2017: Les Saints échangent des cuisiniers avec les Patriots pour un choix de premier et troisième round

En 2014, les Saints ont échangé le projet pour sélectionner les cuisiniers avec le choix n ° 20. Au cours de ses trois saisons avec la Nouvelle-Orléans, les Cooks ont récolté 215 réceptions, 2 861 verges et 20 touchés. Il a mené les Saints à recevoir des chantiers en 2015 et 2016. Mais la frustration des cuisiniers face à l’infraction, ainsi que l’émergence de la recrue de l’époque Michael Thomas, ont conduit les Saints à le magasiner. Les Patriots ont proposé une sélection au premier et au troisième tour lors du repêchage de 2017, et Cooks était en mouvement.

Les Saints ont transformé ces choix en:

Voici comment ces deux joueurs ont évolué pour les Saints depuis 2017.

Ramczyk (Choix n ° 32): Les Saints ont eu l’une des meilleures lignes offensives de la NFL ces dernières années, et Ramczyk en a été un élément clé. Il est le partant du tacle droit depuis son arrivée à la Nouvelle-Orléans. Son jeu solide lui a valu un clin d’œil à la première équipe All-Pro en 2019.

Hendrickson (Choix n ° 103): Hendrickson n’a joué que 30 matchs en trois saisons en raison de blessures. Mais il a connu la meilleure saison de sa carrière l’an dernier, enregistrant 4,5 sacs même avec trois matchs manquants en raison d’une blessure au cou.

Le commerce en valait-il la peine pour les saints? Oui! Thomas a été en mesure de transporter très bien le corps de réception des Saints, et ils ont pu obtenir un démarreur sur la ligne offensive et plus de profondeur de précipitation.

2018: les Patriots échangent des cuisiniers contre les Rams pour un choix de première et de sixième ronde

En une seule saison en Nouvelle-Angleterre, Cooks a récolté 65 attrapés pour 1 082 verges et sept touchés, ce qui le classait au deuxième rang de l’équipe après Rob Gronkowski. La production des cuisiniers a aidé les Patriots à faire le Super Bowl. Cependant, avec Cooks en raison d’une grosse augmentation pendant la saison morte, Bill Belichick a fait ce qu’il fait habituellement: récupérer une certaine valeur plutôt que de payer un jeune récepteur.

Les Patriots ont envoyé Cooks, ainsi qu’un choix de quatrième ronde, aux Rams pour un choix de premier tour en 2018 et un sixième rond.

Les Patriots ont transformé ces choix en:

Les Patriots ont repêché Wynn au premier tour en 2018, puis ont troqué le choix du sixième tour contre deux choix du septième tour – dont l’un a donné lieu à Crossen. L’autre choix a également été échangé, cette fois pour un choix de septième ronde en 2018 et un choix de septième ronde en 2019. Ils ont rédigé Izzo avec la première de ces sélections. Ce dernier a finalement été échangé, dans un package avec un choix de cinquième ronde, pour obtenir Cowart au cinquième tour du repêchage de 2019.

Voyons ce que ces quatre joueurs ont fait pour les Patriots.

Wynn (choix n ° 23): Wynn a subi un Achille déchiré lors de la pré-saison 2018 et a raté toute son année recrue. Il a raté huit matchs en raison d’une blessure à l’orteil la saison dernière et a été le plaqueur gauche de départ pour les huit autres.

Crossen (choix n ° 243): Crossen, qui a été principalement un coéquipier spécial dans sa carrière, a disputé 11 matchs avec les Pats. En 2019, ils l’ont échangé aux Texans pour un choix de sixième ronde en 2020.

Izzo (choix n ° 250): Izzo a été placé en réserve blessée avant la saison 2018 et a raté toute l’année. La saison dernière, il est apparu en seulement six matchs, en six passes pour 114 verges et un touché.

Cowart (choix n ° 159, 2019): Cowart a joué en seulement cinq matchs et a eu deux plaqués en action limitée.

Le commerce en valait-il la peine pour la Nouvelle-Angleterre? Pas vraiment. Les Patriots ont évité d’accorder aux Cooks une prolongation coûteuse et ont tout de même remporté le Super Bowl 53 contre Cooks et les Rams. Pourtant, ils n’avaient pas de récepteur n ° 1 depuis le départ de Cooks. De plus, son échange a donné à la Nouvelle-Angleterre son choix de repêchage le plus élevé depuis 2012 et l’équipe l’a utilisé sur un joueur de ligne offensive qui n’a pas joué une saison complète. Jusqu’à présent, Izzo et Cowart ont eu un impact minimal.

2020: Les Rams échangent des Cooks avec les Texans pour un choix de deuxième tour en 2020

En 2018, Cooks a joué un rôle majeur dans une attaque des Rams qui a terminé deuxième au total des verges et des points. Les Rams sont allés au Super Bowl cette année-là et Cooks a terminé avec un record de carrière de 1 204 verges. Puis, après seulement deux ans de prolongation de 80 millions de dollars, il a dû faire face à des problèmes de commotion cérébrale et a terminé quatrième de l’équipe avec 583 verges et deux touchés la saison dernière.

En avril, les Rams ont déchargé Cooks aux Texans et ajouté un choix de quatrième ronde en 2022 dans le cadre de l’accord.

En échange, les Rams ont obtenu:

Choix n ° 57 dans le projet de 2020: (à déterminer)

Los Angeles n’a pas de choix de première ronde et avec le commerce des cuisiniers, elle a maintenant deux choix de deuxième ronde. Trading Cooks aide également à créer un espace de plafond à l’avenir, même si les Rams sont toujours à la recherche d’une partie de son argent mort.

Les Saints ont intelligemment utilisé leurs choix acquis en échangeant des Cooks, alors que cela n’a pas fonctionné aussi pour les Patriots. Reste à voir comment Los Angeles finit par s’en sortir.