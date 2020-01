Comment l’équipe de tag Scot et Alexa Bliss a été vraiment créée par la WWE

Nikki Cross est l’une des stars les plus réussies à passer du Royaume-Uni à l’alignement principal de la WWE dans la mémoire récente.

Après avoir progressé dans NXT et se connecter avec les fans en tant que personnage instable, Cross est maintenant l’une des meilleures stars féminines de SmackDown.

WWE.com

Nikki Cross et Alexa Bliss dans les coulisses de Raw à Londres

Son équipe improbable avec Alexa Bliss a conduit le duo à décrocher l’or par équipe et la paire est restée proche depuis.

Au cours d’un récent arrêt promotionnel au Royaume-Uni pour promouvoir le passage de la WWE à BT Sport, Cross a expliqué à talkSPORT comment l’équipe était devenue.

“Pour ce qui était initialement prévu, je n’ai pas vraiment [know]», Commença Cross. «Mais pour nous, c’était une chose tellement organique. Nous nous sommes juste un peu réunis, nous voulions tous les deux travailler ensemble et nous sommes devenus de très bons amis hors écran et à l’écran, alors la vie a commencé à imiter l’art.

“Alors que nous nous connaissions tous les deux à l’écran et hors écran et que nous découvrions les différents aspects les uns des autres, et que nous nous rendions compte que nous travaillions très bien et que nous nous rebondissions chimiquement, même si nous avons différents styles de lutte et Personnalités, cela crée en quelque sorte cette équipe d’étiquettes bizarres avec laquelle je pense que les gens adoraient et avaient un lien.

“Et quand vous avez cette connexion et quand ils se sentent émotionnellement attachés et investis dans quelque chose, il est très important de garder cela. Si quelque chose fonctionne, explorons cela, allons-y. Voyons ces filles qui n’auraient jamais été normalement des amies.

«Ils se sont tous deux rencontrés à un moment où dans l’histoire, nous avions tous les deux besoin d’un ami et je pense que c’est tellement amusant. C’est amusant pour nous. C’est amusant pour les fans de voir ce qui se passe lorsque vous réunissez ces deux filles et nous avons obtenu un grand succès. Nos objectifs pour 2020 sont d’atteindre nos deuxièmes règnes en tant que championnes par équipes féminines de la WWE, devenant ainsi les deux premières championnes. Je veux vraiment faire ça.

Alexa Bliss et Nikki Cross comme champions par équipe

“Et, encore une fois, les fans ont vraiment appris à me connaître avec l’amitié et je pense qu’ils ont acquis différents aspects de Lexi [Bliss] ils n’avaient jamais vu auparavant et je pense que c’était une merveilleuse façon de mieux nous connaître. J’ai hâte de voir où ça va. Comme je l’ai dit, il a cliqué et vous allez avec. “

Bliss est championne du monde à plusieurs reprises et Cross n’est sur la liste principale que depuis environ un an, il y a donc beaucoup d’histoires à raconter entre les deux femmes et au-delà.

