Comment les 3 dernières séries éliminatoires de la NFL se seraient déroulées avec un field de 14 équipes

La NFL a proposé une convention collective qui modifierait le fonctionnement de l’après-saison. Sous la nouvelle CBA, le champ des équipes éliminatoires passera de 12 à 14.

La proposition de l’ABC doit encore être approuvée par les joueurs avant d’entrer en vigueur, mais si elle obtient le feu vert, une seule équipe de chaque conférence pourra obtenir un bye de premier tour.

Une troisième place pour le wild card ajoutera des équipes pour la plupart médiocres aux éliminatoires. Si le changement de règle avait été en place la saison dernière, le champion du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, aurait dû affronter les 8-8 Steelers de Pittsburgh lors du Wild Card Weekend.

Est-ce que cela aurait changé quoi que ce soit? Imaginons à quel point les trois dernières séries éliminatoires se seraient déroulées s’il y avait eu un groupe de 14 équipes:

La route des Chiefs vers le Super Bowl 54 aurait été un peu plus difficile

Kansas City a devancé de peu les Patriots pour la deuxième tête de série de l’AFC, mais cela n’aurait pas entraîné un bye dans ce format.

À quoi ressemble le nouveau support des séries éliminatoires:

AFC

Chefs no 2 vs Steelers no 7

Patriots n ° 3 vs Titans n ° 6

Texans n ° 4 vs projets de loi n ° 5

Ravens n ° 1 vs vainqueur de la plus faible tête de série

NFC

Quels changements:

L’ajout des Steelers et des Rams ne change probablement pas grand-chose.

Aucun résultat NFL n’est acquis. Il y a certainement une chance que les Steelers ou les Rams se fâchent. Mais dans cette hypothèse, nous supposerons que les chefs et les packers survivent chacun à un jeu supplémentaire.

La différence la plus importante est qu’aucune des équipes ne participe à la ronde divisionnaire avec une semaine de repos. Les Chiefs ne sont pas aussi en bonne santé lorsqu’ils accueillent les Texans, pas plus que les Packers contre les Seahawks.

Dans la vraie vie, Kansas City a réussi trois retours à deux chiffres pour remporter le trophée Lombardi. C’est plus difficile avec un autre jeu à jouer.

Ce qui reste le même:

Si quoi que ce soit, cela prouve qu’une série éliminatoire de 14 équipes pourrait se dérouler exactement comme une équipe de 12 équipes. Les Ravens étaient la tête de série n ° 1 dans l’AFC et sont descendus de toute façon aux Titans, sixième tête de série.

Kansas City a remporté ses trois matchs éliminatoires par au moins 11 points. Même avec un chemin légèrement plus difficile, le meilleur pari est que les Chiefs gagnent toujours tout.

Résultat du Super Bowl 54: Les chefs battent les 49ers

Le Super Bowl 53 aurait pu être un match complètement différent

En 2018, les Rams et les Patriots ont remporté le deuxième rang. Cela aurait pu les garder hors du Super Bowl 53 dans un groupe de 14 équipes.

À quoi ressemble le nouveau support des séries éliminatoires:

AFC

Patriotes n ° 2 contre Steelers n ° 7

Texans n ° 3 vs Colts n ° 6

Ravens n ° 4 vs chargeurs n ° 5

Les chefs n ° 1 contre le vainqueur du classement le plus bas

NFC

Rams n ° 2 contre Vikings n ° 7

Ours n ° 3 vs Eagles n ° 6

Cowboys n ° 4 vs Seahawks n ° 5

N ° 1 des Saints contre le plus faible vainqueur du wildcard

Quels changements:

Alors que les Steelers de 2019 n’étaient pas très intimidants avec Mason Rudolph et Devlin Hodges à la barre, les Steelers de 2018 étaient différents. Ils avaient un Ben Roethlisberger en bonne santé et ont terminé la saison 9-6-1. Pittsburgh a battu la Nouvelle-Angleterre dans un match décisif de la semaine 15, bien que renverser les Patriots à Foxboro soit une tâche difficile.

La semaine de repos supplémentaire a également aidé les Patriots, une équipe composée du quart-arrière Tom Brady, âgé de 41 ans, à mieux se préparer pour ses éliminatoires. La Nouvelle-Angleterre a à peine réussi le Super Bowl 53 en réalisant une victoire en prolongation contre les Chiefs en championnat AFC. Même un peu plus d’usure empêche probablement ce résultat de se concrétiser.

Les Rams ont également atteint le Super Bowl par la peau de leurs dents. Ils avaient besoin d’un coup de fil horrible et de prolongations pour battre les Saints dans le championnat NFC. Peuvent-ils faire la même chose dans cet univers alternatif après un affrontement avec les Vikings deux semaines auparavant? Probablement pas.

Ce qui reste le même:

Pas beaucoup. Les Saints et les chefs étaient les deux têtes de série n ° 1 et ont traversé la ronde divisionnaire. Cela se produit toujours ici, mais maintenant ils sont mieux placés pour gagner leurs conférences respectives et faire le Super Bowl.

Avec autant de résultats serrés en prolongation, il est probable que les équipes au premier tour auraient régné en maître. Kansas City contre la Nouvelle-Orléans est notre nouveau Super Bowl, un affrontement beaucoup plus excitant que la victoire de 13-3 des Snoozefest contre les Rams. Nous donnerons aux saints l’avantage grâce à l’expérience.

Résultat du Super Bowl 53: Les saints battent les chefs

Les Lions auraient pu gagner un match éliminatoire

Détroit n’a plus gagné de match de barrage depuis janvier 1992. Depuis 28 ans, les Lions ont perdu huit fois lors du Wild Card Weekend. Si les éliminatoires de la NFL comptaient 14 équipes au cours de la saison 2017, les Lions auraient eu la chance de rompre cette séquence malheureuse.

À quoi ressemble le nouveau support des séries éliminatoires:

AFC

Steelers n ° 2 vs Ravens n ° 7

Jaguars n ° 3 vs projets de loi n ° 6

Chefs n ° 4 vs Titans n ° 5

N ° 1 des Patriots contre le plus faible vainqueur du wildcard

NFC

Vikings n ° 2 contre Lions n ° 7

Rams n ° 3 contre faucons n ° 6

Saints n ° 4 vs Panthères n ° 5

N ° 1 des Eagles contre le plus faible vainqueur du wildcard

Quels changements:

Le Minnesota n’a perdu que trois matchs au cours de la saison 2017. Sa seule perte de domicile a eu lieu lorsque les Lions sont venus en ville. Ensuite, les Vikings ont pris leur revanche à Détroit lors de Thanksgiving.

Dans une série éliminatoire de 14 équipes, les Vikings auraient dû gagner un match en caoutchouc contre Détroit. Cela aurait pu être la 10e défaite consécutive des Lions en séries éliminatoires. Mais, hé, jetons-leur un os et disons qu’ils gagnent. Il y a une chance qui change beaucoup.

Dans la vraie chronologie, le Minnesota a éliminé les Saints via un miracle de Minneapolis. Maintenant, la Nouvelle-Orléans obtient un match à domicile contre les Lions, septième tête de série. Nous appellerons cela un billet pour le championnat NFC contre les Eagles. C’est un sacré affrontement, mais nous sommes toujours du côté de la magie Nick Foles de Philadelphie.

Ce qui reste le même:

À peu près tout le reste.

Même avec un bye, les deuxièmes têtes de série n’ont pas eu beaucoup de succès. Les Vikings ont suivi le miracle de Minneapolis en se faisant exploser dans le championnat NFC. Pittsburgh n’a même pas réussi le tour de division.

Les graines n ° 1 se sont rencontrées dans le Super Bowl, et il n’y a aucune raison de penser que ce n’est pas le cas dans ce scénario aussi.

Résultat du Super Bowl 52: Les Eagles battent les Patriots

L’ajout de deux équipes supplémentaires aux éliminatoires de la NFL serait un coup de pouce significatif pour les équipes têtes de série n ° 1, qui deviennent désormais les seuls bénéficiaires d’une semaine de congé. Cependant, la défaite des Corbeaux contre les Titans en janvier est plus que suffisante pour prouver qu’un adieu au premier tour n’est pas un billet gratuit pour le Super Bowl.

En fin de compte, les séries éliminatoires remodelées pourraient ressembler beaucoup à la version à 12 équipes de la NFL depuis trois décennies. Mais même la petite courbe de deux équipes supplémentaires aurait probablement modifié certains résultats récents du Super Bowl.