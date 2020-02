Comment les 49ers ont fait exploser leurs espoirs LIV du Super Bowl

À 21h30 ET, il semblait que Kyle Shanahan effacerait certains démons, Jimmy Garoppolo réclamerait sa première vraie bague, et les 49ers gagneraient leur premier Super Bowl depuis 1994. L’équipe est entrée dans le quatrième quart du Super Bowl LIV avec une avance de 20-10 et une chance phénoménalement élevée de gagner:

Moins d’une heure plus tard: Chiefs 31, 49ers 20. Kansas City a mis en place 21 sans réponse pour mettre fin à une sécheresse de 50 ans du Super Bowl. Comment est-ce arrivé?

Une série d’erreurs des 49ers a permis aux Chiefs de revenir dans le match. Les projecteurs sont particulièrement brillants sur les plus grands noms des Niners: Shanahan et Garoppolo. Les appels au jeu douteusement conservateurs du premier et les lancers manqués cruciaux du second se sont combinés pour produire un effondrement du Super Bowl époustouflant.

Commençons par la première grosse erreur, une erreur de gestion de l’horloge qui est plus typique des équipes entraînées par Andy Reid que Shanahan. Vers la fin de la première mi-temps, la défense des Niners a étouffé les Chiefs, forçant un quatrième et un 13 avec près de deux minutes à jouer. Mais plutôt que d’appeler l’un de ses trois temps morts restants, Shanahan a laissé Kansas City remonter le temps jusqu’à 1:08. Lorsque son équipe a récupéré le ballon alors qu’il restait 0:59, il a utilisé ses deux premiers jeux pour faire courir Raheem Mostert dans les dents de la défense de Kansas City, en gardant le chronomètre en marche.

Shanahan aurait pu donner à son équipe près de deux minutes, avec deux temps morts, pour conduire le champ arrière contre la défense de Kansas City, qui s’est classée au milieu du peloton par DVOA. Au lieu de cela, il a laissé le chronomètre fonctionner. Shanahan aurait aussi bien pu envoyer l’appel à jouer avec une note pour Jimmy: “Je ne te fais pas confiance, mec.”

Il en a presque dit autant après le match. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait décidé de ne pas appeler un temps mort et de laisser le chronomètre fonctionner, Shanahan a déclaré: «La dernière chose que nous allions faire était de leur permettre d’obtenir le ballon avec trois temps morts.» Shanny, qu’en est-il de votre équipe avec le ballon et votre délais d’attente? Si l’explication de Shanahan est que la meilleure stratégie des chefs est de descendre et de marquer, pourquoi n’est-ce pas aussi la meilleure stratégie de sa propre équipe?

Shanahan a dit qu’il “se sentait vraiment bien” à 10-10 à la fin de la mi-temps. Mais si quelqu’un doit savoir ne pas se détendre dans le Super Bowl, c’est lui:

Plus tôt cette semaine, Kyle a appris de perdre une avance de 28-3 au Super Bowl:

“Je sais qu’une avance de 25 points au quatrième trimestre ne suffit pas … Je pense que c’est ce qui vous aide parce que parfois je pense que les gens ont tendance à se détendre.”

Et pourtant, Kyle se sentait «vraiment bien à 10-10» à la mi-temps. https://t.co/Y62mLJjhCz

– Warren Sharp (@SharpFootball) 3 février 2020

Kansas City, l’équipe beaucoup plus agressive de la nuit, a en fait appelé un temps mort et a tenté de récupérer le ballon, et les Niners ont pris un tir dans le champ arrière. Ils se sont très bien connectés lors d’une passe profonde à George Kittle, mais un appel d’interférence de passe taquine contre l’extrémité serrée a annulé le jeu, ce qui sert maintenant de rappel de ce que l’équipe aurait pu faire si elle avait choisi d’être agressif dans ce sens. endroit pour commencer.

Les Niners n’avaient pas fini, cependant. Lors de leur tout prochain entraînement, pour ouvrir le troisième quart-temps, ils ont parcouru 60 verges sur le terrain, mâchant plus de cinq minutes de chronométrage en huit parties. Ensuite, le lecteur a calé, et San Francisco a fait face à un quatrième et deux de la ligne des 24 yards de Kansas City. Plutôt que de faire confiance à son jeu de course de classe mondiale ou à son quart-arrière de 137,5 millions de dollars, Shanahan a choisi de taper un panier pour prendre une avance de trois points. Selon EdjSports, cette décision a coûté aux Niners 5 points de pourcentage de probabilité de victoire:

Je ne sais pas si le modèle d’EdjSports est ajusté pour le fait que les Niners jouaient Patrick Freaking Mahomes, mais il ne devrait pas être surprenant que l’équipe ait besoin de plus de trois points pour vaincre les Chiefs.

Je chicanerais également avec la décision des Niners au quatrième trimestre de jouer les quatrième et cinquième à partir de leur propre ligne de 25 mètres. Ils étaient trois à ce moment-là, avec 5:18 à faire au compteur. S’ils y étaient allés et avaient réussi, ils auraient eu la chance de geler le jeu avec un long trajet. S’ils ne se convertissaient pas, au moins ils auraient su que Mahomes and Co. ne pouvait pas brûler tout le temps sur un disque gagnant.

Mais c’est une petite préoccupation, et pour être juste avec Shanahan, il y avait beaucoup à aimer dans son plan de jeu offensif. Le gadget joué à Deebo Samuel a fait ressembler le récepteur large recrue au premier favori du MVP. (Il a battu le record de larges verges au sol des récepteurs dans un Super Bowl avec 53.) L’utilisation intensive de l’action de jeu a donné aux Niners un certain nombre de jeux de morceaux faciles. L’équipe avait une moyenne de 6,5 verges par jeu (les Chiefs étaient à seulement 5,3), dont 6,4 au sol. Ils se sont convertis à toutes leurs opportunités dans la zone rouge et ont récolté 21 premiers essais au total. Enfer, sans le PI susmentionné sur Kittle, tout le jeu aurait pu être différent.

Les petites erreurs s’additionnent cependant, et Garoppolo a eu la sienne en fin de match. Jimmy G avait été l’un des meilleurs passeurs en fin de match toute l’année, mais dans ce match, il était épouvantable, avec une fiche de 3 pour 11 pour 36 verges et une interception dans le cadre final. En particulier, ce renversement, destiné à un Emmanuel Sanders grand ouvert, lui donnera des cauchemars:

Dans l’ensemble, l’offensive des Niners n’a gagné que 49 verges en 17 matchs au quatrième quart, ramassant trois premiers essais et brûlant un peu plus de cinq minutes de retard. Une fois Mahomes parti, les 49ers non seulement n’avaient pas de réponse, mais n’avaient rien à offrir.

Ils étaient près de rentrer chez eux en tant que champions, mais à la place, ils rentreront chez eux avec le plus amer des effondrements depuis… eh bien, vous savez. Il est vrai que la magie de Mahomes est difficile à nier, mais il y avait autre chose indéniable dans ce jeu: les 49ers l’ont fait exploser.

