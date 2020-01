Comment les 49ers sont passés de 4 victoires au Super Bowl 54 en un an

Les 49ers n’étaient pas censés arriver aussi vite. En un peu plus d’un an, San Francisco est passée de l’une des pires équipes de la ligue à un championnat NFC et à une place dans le Super Bowl 54.

L’équipe de Kyle Shanahan n’est que la troisième de l’histoire de la NFL à passer de quatre victoires ou moins au plus gros match de football un an plus tard. Les Rams de 1999, dirigés par un Kurt Warner émergent et le Greatest Show on Turf, ont remporté leur premier Super Bowl cette année-là. Les Bengals de 1988, bouleversés par Joe Montana au Super Bowl XXIII, n’ont pas pu.

San Francisco a peut-être déraciné sa fortune au cours d’une seule saison, mais ce revirement avait été planté il y a des années avant de finalement s’épanouir en 2019. Alors, comment les 49ers l’ont-ils fait? Il y avait trois composantes principales à cette arrivée:

Les 49ers ont échangé pour Garoppolo au cours de la saison 2017, mais l’ancien Patriot n’a mis en place une saison complète de travail que près de deux ans plus tard. Après avoir dynamisé une équipe de Niners moribonds après ce commerce de mi-saison, le jeune QB n’a joué que trois matchs en 2018 avant qu’un ACL déchiré ne coupe sa saison.

Cela a laissé plusieurs questions au cours de la dernière saison – celles pour lesquelles Garoppolo a eu des réponses positives. La première saison de 16 matchs de sa carrière l’a vu lancer 27 passes de touché sur un rendement efficace de 8,4 verges par passe alors que les Niners ont obtenu un dossier de 13-3 et obtenu la tête de série no 1 dans la NFC. Son taux de balle capturable de 81,7% était le deuxième de la NFL devant seulement Drew Brees parmi les QB qualifiés. Son classement de passeur en 2019 était de 102,0; Les remplaçants Nick Mullens et C.J. Beathard ont combiné pour une note de 87,4 l’année précédente à sa place.

On n’a pas demandé à Garoppolo de faire grand-chose pendant ces séries éliminatoires. Une attaque rapide et une avance rapide l’ont limité à seulement 27 passes lors de ses deux premiers départs en séries éliminatoires. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas capable d’éclairer le tableau de bord lors d’une fusillade. Comme James Brady l’a souligné, c’est toujours le même QB qui a incendié les Saints en séries éliminatoires pour 349 verges et quatre touchés lors d’une victoire de retour au cours de la saison régulière.

2. Les graines de tant de choix à fort tirant d’eau ont pris racine

Une série de mauvaises performances signifiait que les 49ers avaient des choix parmi les 10 premiers au cours des quatre dernières années. Voici avec qui ils sont repartis:

Buckner et Bosa sont tous deux partants pour une ruée vers les passes qui s’est classée troisième dans la NFL en taux de sacs cet automne (8,5%). McGlinchey s’est classé cinquième parmi tous les plaqués cette saison dans le taux de victoires bloquant les passes d’ESPN. Thomas est sorti de la formation de départ grâce en partie à l’arrivée de Bosa, mais reste une pièce de rotation utile.

Celles-ci ont été les choix les plus en vue, bien que plusieurs autres contributeurs clés aient été le produit du dépistage du directeur général John Lynch (et, en 2016, de l’ancien GM Trent Baalke). All-Pro George Kittle était un choix de cinquième ronde en 2017. L’année suivante, Fred Warner a joué le rôle de cheville ouvrière au troisième tour. Deebo Samuel, facteur X dynamique pour l’offensive de Garoppolo (961 verges au total et six touchés en tant que recrue) a été le 36e choix au printemps dernier. Machine de tacle de ligne de touche à ligne de touche Dre Greenlaw était un cinquième rond en 2019.

Il y a également eu des occasions perdues. Les premiers rondes récentes comme Reuben Foster et Joshua Garnett ne font plus partie de l’équipe. Dante Pettis a eu du mal à atteindre son statut de deuxième tour en 2018 malgré plusieurs chances de percer un corps WR peu profond.

Même ainsi, il y a eu plus de succès que de ratés dans l’historique des projets de San Francisco. Cela a été la base de la course du Super Bowl 54 et a fourni des démarreurs à bas prix qui ont créé suffisamment d’espace plafond salarial pour non seulement signer Garoppolo pour un contrat de 137,5 millions de dollars sur cinq ans, mais aussi attirer d’autres grands noms sur la côte ouest.

3. Les acquisitions de vétérans de San Francisco ont porté leurs fruits

Le projet a jeté les bases de joueurs locaux, mais Lynch avait besoin de quelques pièces supplémentaires pour construire un concurrent. Au cours des trois dernières saisons, les 49ers ont ajouté une longue liste de vétérans talentueux qui ont joué un rôle majeur dans la renaissance de l’équipe.

Sa classe d’agent libre 2018 a amené le centre de départ Weston Richburg et le demi de coin All-Pro Richard Sherman dans le giron. Un an plus tard, les Pro Bowlers Kwon Alexander et Dee Ford – cette dernière acquise via le commerce de Kansas City – sont venus à bord pour achever la révision défensive de l’équipe.

Malgré quelques blessures persistantes, Ford a tout de même terminé l’année avec 6,5 sacs en 11 matchs. Alexander a également manqué de temps en raison d’un muscle pectoral déchiré, mais les deux sont en bonne santé et devraient contribuer au Super Bowl 54.

Raheem Mostert était plus un joyau caché qu’une signature d’agent libre standard; il a gravi les échelons de l’équipe d’entraînement à l’époque pré-Lynch avant de gagner sa place dans la rotation arrière. Depuis lors, il a prospéré sous le système de Shanahan. Il a couru pour un record de franchise de 220 verges et quatre touchés lors de la victoire du titre NFC de San Francisco sur les Packers. Tevin Coleman, un nouvel ajout cette saison, a quitté ce match tôt avec une épaule luxée, mais a couru 105 verges la semaine précédente pour battre les Vikings.

Aucun des deux n’a pu avoir ces jeux en petits groupes sans le blocage du point de contact du latéral Kyle Juszczyk, qui a été la première recrue notable de Lynch en 2017.

Les 49ers ont la chance de devenir seulement la deuxième équipe de l’histoire de la NFL à passer d’une saison de quatre victoires à une victoire au Super Bowl. Si un défilé de championnat arrive dans la région de la baie, ce ne sera pas grâce à une seule année de travail difficile.

San Francisco a bâti sur cela depuis l’embauche de Lynch et Shanahan en 2017. Une victoire sur les Chiefs du Super Bowl 54 serait la validation ultime du travail qu’ils ont accompli au cours des trois dernières saisons.