Comment les 5 équipes de la NFL avec le plus d’espace peuvent dépenser tout cet argent

La saison morte de la NFL est un moment amusant pour les équipes avec beaucoup d’espace sous le plafond salarial. Alors que des équipes comme les Vikings du Minnesota et les Jaguars de Jacksonville devront concentrer leurs efforts sur les économies, la plupart ont de l’argent à dépenser. »

Pour certains d’entre eux, une première plongée sur le marché de la libre agence pourrait se profiler. Pour d’autres, une grande partie de cet espace de plafond disparaîtra lorsque les joueurs déjà sur la liste recevront des extensions.

Voici les cinq équipes qui entrent dans l’intersaison 2020 avec le plus d’espace de plafond de salaire, et ce qu’elles pourraient finir par faire avec toute cette salle (tous les chiffres du plafond au 20 février, gracieuseté d’Over The Cap):

Dallas Cowboys (77,3 millions de dollars d’espace de plafond)

Il est facile d’être bien en dessous du plafond salarial lorsque vous n’êtes pas à la hauteur de la position la plus chère. Le seul quart-arrière des Cowboys actuellement sous contrat en 2020 est Clayton Thorson, un choix de cinquième ronde en 2019. Une grande partie de l’espace du capuchon disparaîtra lorsque Dak Prescott sera inévitablement ramené dans le pli.

Trois façons de dépenser cet argent

Franchise et / ou re-signe le quart-arrière Dak Prescott: L’agence libre approchant rapidement, Dallas devra probablement utiliser le tag franchise pour conserver son quart-arrière. Cela garantira à Prescott environ 27 millions de dollars et consommera plus du tiers de la capacité de l’équipe. Une extension pourrait encore se produire dans les prochains mois pour changer ce nombre, mais Prescott ne va pas se contenter d’une affaire bon marché. Pourtant, c’est mieux que de recréer le long divorce de Kirk Cousins ​​à Washington.

Re-signer le récepteur Amari Cooper: Si Prescott reçoit l’étiquette de franchise, les Cowboys devront se déplacer rapidement pour garder Cooper. Ils ont renoncé à un choix de première ronde pour le receveur en 2018 et ne veulent certainement pas le laisser marcher en tant qu’agent libre. Mais cela pourrait signifier se plier aux demandes de Cooper, quelle que soit la hauteur. Même le contrat de 22 millions de dollars par an de Julio Jones avec le récepteur pourrait être éclipsé.

Re-signer la défensive Robert Quinn: Byron Jones devrait tester le marché libre, donc trouver un cornerback en libre agence pourrait être une priorité. Cependant, garder Quinn à Dallas est encore plus important. L’ailier défensif de 29 ans était le seul joueur des Cowboys avec plus de cinq sacs en 2019.

Comme les Cowboys, les Buccaneers n’ont actuellement pas de quart-arrière expérimenté sous contrat pour la saison 2020. Jameis Winston et Blaine Gabbert devraient devenir agents libres en mars, ne laissant que Ryan Griffin au poste. La résolution de ce problème consommera une partie de l’espace de Tampa Bay.

Trois façons de dépenser cet argent

Signez un quart de départ: La réponse pourrait être de signer à nouveau Winston, de poursuivre un vétéran partant comme Philip Rivers, de choisir un quart-arrière au début du repêchage de la NFL 2020, ou une combinaison de ces stratégies. Quelle que soit la décision des Buccaneers, cela coûtera un joli sou.

Re-signer la défensive Shaquil Barrett: Tampa Bay est tombé sur le vol de l’intersaison 2019 en signant Barrett pour un contrat d’un an de 4 millions de dollars. Il a terminé l’année en tant que champion de la ligue en sac avec 19,5 sacs, 13e en une seule saison. La défense des Buccaneers – qui était 29e en points accordés – ne peut pas se permettre de perdre l’impact de Barrett, même si cela lui coûte bien plus de 4 millions de dollars pour le garder.

Re-signer la défensive Jason Pierre-Paul: À sa première saison avec les Buccaneers, Pierre-Paul avait 12,5 sacs. Il a terminé 2019 avec 8,5 sacs, bien qu’il ait raté les deux premiers mois de la saison en raison de blessures subies dans un accident de voiture pendant l’intersaison. Tampa Bay devrait payer pour voir ce que le duo Barrett et Pierre-Paul peut faire au cours d’une saison entière.

Buffalo Bills (82,2 millions de dollars d’espace de plafond)

Contrairement aux autres équipes de cette liste, les Bills ont en fait leur quart-arrière partant, Josh Allen, sous contrat pour deux ans de plus et ont des raisons de se sentir bien dans sa trajectoire. Buffalo a tellement d’espace de plafond parce que: a) Allen est toujours sur son contrat de recrue, et b) le centre Mitch Morse est le seul joueur avec un plafond atteint plus de 10 millions de dollars. Aucune autre équipe de la NFL n’a moins de trois de ces joueurs.

Trois façons de dépenser cet argent

Re-signer la défensive Shaq Lawson: Le choix de première ronde de 2016 avance lentement, mais il arrive. Après quatre sacs en 2017 et à nouveau en 2018, il en avait 6,5 en 2019. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est un progrès et cela signifie que le prix à retenir pour Lawson ne devrait pas être trop élevé. Avec Ed Oliver et Star Lotulelei à l’intérieur, Lawson est plus important que de garder l’attaquant défensif Jordan Phillips, un autre futur agent libre.

Re-signer le cornerback Kevin Johnson: Buffalo a tenté sa chance dans le match décisif des Texans, et cela a bien fonctionné. Il a tourné avec Levi Wallace face à Tre’Davious White, donnant aux Bills un solide trio de cornerbacks. Les Patriots étaient la seule équipe qui a permis moins de touchés par passes que Buffalo. Un accord pour maintenir Johnson sur la carte de la profondeur ne coûterait probablement que 5 à 7 millions de dollars par an aux Bills.

Inscrivez fin serré Hunter Henry ou Eric Ebron: Les Bills ont poursuivi Greg Olsen, mais sont repartis les mains vides. Il est toutefois logique qu’ils souhaitent une fin serrée pour aider Allen dans sa croissance en tant que jeune quart-arrière. Bien que Buffalo ait choisi Dawson Knox et Tommy Sweeney au repêchage de 2019, un vétéran pourrait fournir une aide immédiate. Henry et Ebron sont tous deux préoccupés par les blessures, mais ils sont les meilleurs agents libres potentiels au poste maintenant qu’Olsen est avec les Seahawks.

Les Colts ont été étonnamment économes en agence libre l’année dernière pour une équipe avec une tonne d’espace de casquette. Bien qu’ils aient accordé une prolongation à Jacoby Brissett peu de temps après la retraite abrupte d’Andrew Luck, même cela était une affaire de taille moyenne pour un quart-arrière partant. Brissett a eu du mal dans la seconde moitié de la saison, mais les Colts semblent plus enclins à préparer un choix de repêchage qu’à couper l’appât et à rechercher une mise à niveau en agence libre. Garder le talent sur la liste pourrait être la priorité absolue à la place.

Trois façons de dépenser cet argent

Re-signer le plaquage offensif Anthony Castonzo: L’ancien choix de première ronde vient de se terminer la dernière année d’un contrat de 43,8 millions de dollars sur quatre ans. Le prochain contrat sera sans aucun doute encore plus cher, mais les Colts ne peuvent pas se permettre de perdre leur tacle gauche de franchise. Il est toujours l’un des meilleurs de la ligue à son poste et ne serait pas facile à remplacer.

Centre de nouvelle signature Ryan Kelly: Pendant qu’ils y sont, l’intersaison 2020 serait un bon moment pour prolonger Kelly, un autre joueur de ligne offensif clé. Les Colts lui versent déjà 10,35 millions de dollars pour l’option de cinquième année de son contrat de recrue. Une prolongation n’augmenterait probablement pas ce nombre, mais cela mettrait plus d’années à la carrière de Kelly à Indianapolis.

Signer la fin défensive Arik Armstead: Les 49ers feront de leur mieux pour garder Armstead, mais ce sera difficile avec autant de joueurs à prix élevé dans l’équipe. Si Armstead arrive sur le marché, il pourrait être le rare agent libre que les Colts ouvrent réellement les portefeuilles à acquérir. Indianapolis pourrait utiliser une infusion de talent sur la ligne défensive, surtout si Jabaal Sheard part en agence libre.

Miami Dolphins (89,4 millions de dollars d’espace disque)

Les Dolphins sont arrivés en ravageant la saison 2019. Oui, leur fiche de 5-11 n’était pas trop terrible et a montré que le nouvel entraîneur Brian Flores peut mettre une équipe en forme. Mais ces victoires sont survenues malgré la séparation du front-office avec presque tous les joueurs très bien payés de la liste. Il est difficile d’évaluer si les dauphins ont fini d’éviscérer la liste maintenant. Quoi qu’il en soit, l’équipe ne prévoit probablement pas de dépenser une grande partie de ses économies ce printemps.

Trois façons de dépenser cet argent

Signe garde Joe Thuney: Les meilleurs investissements que Miami puisse faire seraient dans les tranchées, et le joueur autonome imminent des Patriots Thuney serait un bon choix. Le joueur de ligne durable de 27 ans est l’un des meilleurs gardiens de la NFL. Flores a passé 15 saisons avec les Patriots et adorerait probablement tailler son rival de la division en libre agence.

Signer le secondeur Kyle Van Noy: Un autre agent libre potentiel des Patriots est Van Noy, un vétéran de six ans qui aura 29 ans en mars. Flores était auparavant l’entraîneur des secondeurs de la Nouvelle-Angleterre et connaît très bien les compétences et la polyvalence de Van Noy. Les Dolphins ont désespérément besoin de plus de talent dans les sept premiers, et Van Noy peut fournir de l’aide dans toutes les facettes.

Signer la fin défensive Dante Fowler Jr: Taco Charlton a mené les Dolphins en sacs avec seulement cinq dans les 10 matchs auxquels il a joué. Alors que l’équipe pouvait se permettre de poursuivre un joueur aussi cher que Yannick Ngakoue – dont l’accord pourrait facilement éclipser 100 millions de dollars – Miami ne veut probablement pas accepter des contrats assez importants. Fowler coûtera moins cher, même s’il n’a que 25 ans et sort d’une saison avec 11,5 sacs.