Comment les Broncos et les Jaguars ont-ils réussi à s’en sortir?

Durant cette intersaison de la NFL, Steven Ruiz offrira ses réflexions et évaluera chaque transaction majeure qui tombe en panne, y compris les extensions de contrat, les échanges et les signatures d’agent libre.

Et il y a un autre membre clé de la défense des Jaguars 2017. Jacksonville a dit au revoir à une autre star de son équipe la plus performante de ce siècle en acceptant un échange qui enverrait CB A.J. Bouye à Denver pour un choix de quatrième ronde.

Bouye a passé trois saisons avec les Jaguars après avoir signé un contrat de 67 millions de dollars sur cinq ans avec l’équipe en 2017. Il figurait parmi les meilleurs virages n ° 2 du jeu au cours des deux premières années de cet accord, mais son jeu semblait se résorber. après que Jalen Ramsey a été distribué aux Rams à mi-chemin de la saison 2019.

Les Broncos avaient besoin d’un cornerback avec le pilier Chris Harris Jr. devrait frapper l’agence libre dans quelques semaines. Bouye remplira certainement un trou sur la liste, mais Denver l’a-t-il obtenu à un bon prix? Et comment les Jaguars se sont-ils distingués dans celui-ci?

Notons l’accord…

Commençons par Jacksonville. Bouye n’a jamais été dans les plans de l’équipe pour 2020. Il allait coûter aux Jaguars 15,5 millions de dollars en espace de plafond et l’équipe était déjà confrontée au plafond salarial. S’ils n’avaient pas réussi à l’échanger, Bouye aurait été coupé, selon plusieurs rapports. Obtenir quelque chose pour lui doit être considéré comme une victoire pour Jacksonville. Un choix de quatrième ronde n’est pas grand-chose, mais les Jaguars ont récupéré un peu de capital libre tout en économisant 11,4 millions de dollars d’espace de plafond dans le processus.

Même si Bouye rebondit après une année en baisse en 2019 et revient sous la forme de Pro Bowl, son calendrier de carrière ne correspond pas vraiment à celui de Jacksonville. Bouye n’a plus que deux ans sur son contrat et il aura 30 ans à son expiration. Les Jags sont en mode de reconstruction et au moment où ils sont prêts à affronter, Bouye serait de toute façon en train de sortir.

D’un point de vue footballistique, ce métier prend tout son sens dans le monde. Du point de vue des relations publiques, il est un peu plus difficile de défendre après que les Jags aient échangé Ramsey et son coéquipier de premier tour Dante Fowler au cours des saisons consécutives. Avec un échange de Yannick Ngakoue susceptible de se produire au cours des deux prochains mois, Jacksonville aura dit au revoir à beaucoup de talents défensifs. Cette équipe a également perdu WR Allen Robinson contre l’agence libre il y a deux saisons et son leader défensif, LB Telvin Smith, s’est éloigné de l’équipe lors de la dernière saison. Ce que je dis, c’est que ça va être difficile de mettre en place des publicités pour les abonnements 2020. La moustache de Gardner Minshew n’est pas vraiment un tirage au sort.

Mais même si les fans détestent ce métier, c’était toujours le bon à faire.

Jaguars grade: B +

Je ne suis pas si fou de celui-ci du point de vue des Broncos. Oui, Bouye pourrait toujours être un bon joueur à l’une des positions les plus importantes de la liste, mais abandonner un choix de quatrième ronde pour un joueur qui aurait été disponible de toute façon est une utilisation imprudente des ressources.

Alors qu’un échange garantit que Denver obtient son gars et n’a pas à surenchérir sur d’autres équipes pour ses services, ils vont lui payer environ 27 millions de dollars au cours des prochaines saisons, ce qui fera de Bouye l’un des dix plus hauts- joueurs payés à sa position. Il ne recevait pas cela d’une autre équipe, donc si les Broncos sont à l’aise de payer ce prix et de le lui offrir après qu’il ait été coupé, Bouye aurait été le leur de toute façon … et ils auraient pu sauver le choix de quatrième ronde.

Encore une fois, Bouye est un bon coin – il pourrait même être très bon – mais l’entraîneur-chef des Broncos, Vic Fangio, a fait carrière en tirant le meilleur parti de moins en position de coin. Son plan ne met pas beaucoup de stress physique sur ses cornerbacks, qui sont rarement laissés de côté sur une île. Si vous pouvez jouer les appartements, sauter des itinéraires par des récepteurs de machines à sous et rester au-dessus des itinéraires de départ, vous pouvez prospérer comme un coin dans le schéma de Fangio. Bouye peut faire toutes ces choses, mais il en va de même pour de nombreux vétérans qui ne viennent pas avec un plafond de 13,5 millions de dollars.

C’est toujours une bonne chose d’ajouter du talent, en particulier dans une situation de besoin, mais dans une ligue avec un plafond salarial rigoureux, l’allocation des ressources est toujours importante et ce n’était pas l’utilisation la plus intelligente du capital provisoire ou des dollars plafonnés par Elway.

Broncos grade: C-

.