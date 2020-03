Comment les Buccaneers devront changer d’offense pour le nouveau QB

Tom Brady est un boucanier de Tampa Bay. C’est une phrase que je ne m’attendais pas à taper. Cela ne me semble toujours pas réel, et je ne sais pas si ce sera le cas jusqu’à ce que je le voie sur le terrain dans un uniforme de Bucs. Jusqu’à ce que cela se produise, je m’attends à ce qu’il commence pour les Patriots en septembre – ou chaque fois que le football sera à nouveau joué.

Ignorant le fait qu’ils sont les Buccaneers et jouent à Tampa de tous les endroits, Brady choisissant cette équipe n’est pas si surprenant. Ils ont beaucoup d’espace pour lui donner le meilleur quart-arrière, qu’il n’a jamais obtenu (ou demandé) en Nouvelle-Angleterre. Plus important encore, les Bucs pourraient offrir des armes Brady. Armes légitimes. Mike Evans et Chris Godwin forment le meilleur tandem de réception de la NFL. Dans O.J. Howard et Cameron Brate, il a deux bouts serrés capables de viser pour la première fois en près d’une décennie. Même la ligne offensive de Tampa Bay est en bon état. Ce n’est pas particulièrement bon, mais ce n’est pas pire que la ligne avec laquelle Brady travaillait en Nouvelle-Angleterre, selon la métrique ESPN Pass Block Win Rate.

Le fait que Brady veuille jouer avec ce casting de soutien a beaucoup de sens, mais il est un peu surprenant qu’il choisisse ce personnel d’entraîneurs et son système offensif. Ce n’est pas la première fois que vous entendez parler de cet ajustement étrange. Vous savez, Bruce Arians exige que son quart-arrière repousse le ballon dans le champ. Nous avons tous vu Brady jouer et nous savons que ce n’est pas vraiment son truc. C’était dans le passé, mais dans le passé, Tom Brady n’avait pas 43 ans. Vous pouvez indiquer que Brady s’est adapté à son talent en 2007 quand il avait Randy Moss et vous pouvez même évoquer 2017 lorsque sa profondeur moyenne de cible était d’environ 9 mètres par tentative, mais Brady n’a pas été le même quart-arrière ces deux dernières années .

L’une des caractéristiques déterminantes du jeu de Brady – sans doute LA caractéristique déterminante – a été sa ténacité dans la poche. Eh bien, cette ténacité a naturellement diminué à mesure qu’il vieillissait. Il n’est plus disposé à rester dans la poche pour un battement supplémentaire et à prendre un coup si cela donne à ses récepteurs un peu plus de temps pour s’ouvrir. Maintenant, Brady n’est pas allé à fond sur Eli Manning avec les sacs personnels, mais il a tendance dans cette direction.

Ce n’est pas non plus un nouveau développement. En 2017, le rapport d’ESPN sur la fracture croissante entre Brady et Bill Belichick a cité un membre du personnel des Patriots qui a déclaré que le quart-arrière vieillissant refusait de plus en plus les options sur le terrain et se débarrassait du ballon plus rapidement afin d’éviter la punition.

Via ESPN.com:

Atypiquement, il a raté de nombreuses séances d’entraînement et, dans les évaluations privées de l’équipe, montre le glissement d’un quart-arrière de 40 ans alors qu’il se présente pour MVP et est toujours aussi meurtrier avec le jeu en jeu. Des blessures à l’épaule et à Achille ont fait plus que saper les affirmations selon lesquelles la méthode TB12 peut vous aider à jouer au football pratiquement sans douleur. Des changements subtils ont parfois gêné l’infraction et affecté le tableau de profondeur. Lors d’un match au quatrième trimestre contre les Chargers de Los Angeles, par exemple, Brady avait une poche propre et une première lecture ouverte en profondeur, peut-être pour un touché. Mais Brady s’est débarrassé du ballon rapidement au milieu du ballon au receveur Chris Hogan, qui n’avait nulle part où aller et a été frappé durement, se blessant à l’épaule. Il a raté tous les matchs sauf un du reste de la saison. «Tom essayait de le sortir rapidement», explique un membre du personnel des Patriots. “Comme la fragilité a augmenté, la nervosité a également augmenté.”

Voici la pièce mentionnée ci-dessus.

Ce n’est pas une mauvaise lecture nécessairement, mais les Pats ont un bon jeu appelé qui aurait pu entraîner un gain plus important – et probablement un score – si Brady avait gardé le ballon un peu plus longtemps. Il avait la poche pour le faire. Au lieu de cela, il a jeté en dessous à un récepteur qui avait peu de chance de ramasser des mètres supplémentaires. Vous devez vous demander ce que les Ariens penseraient de cette décision.

Les Ariens n’hésiteront pas à critiquer son quart-arrière. Ce ne sera pas nouveau pour Brady, car Belichick l’a traité de manière célèbre comme tous les autres gars de la liste pendant les séances de cinéma. Mais, selon ce même rapport ESPN, les critiques de Belichick avaient commencé à contrarier le quart-arrière vétéran.

“Le quart-arrière de Foxborough High pourrait faire ce lancer”, disait souvent Belichick après avoir rejoué un raté Brady – mais il pouvait le prendre, sûr non seulement de la connaissance de son impact singulier sur la carrière de Belichick, mais aussi sur le théâtre de tout cela, que l’entraîneur le faisait en partie pour envoyer un message que personne n’était au-dessus des critiques. «Tommy est d’accord avec ça», a déclaré son père, Tom Brady Sr., il y a des années lors d’un dîner à San Mateo, en Californie. “Il est le fleuret parfait pour ça.”

Brady s’en sort moins bien cette année. Des personnes proches de lui pensent que cela a commencé après la victoire des éliminatoires de l’année dernière contre les Texans de Houston, dans laquelle Brady n’a complété que 18 des 38 passes et a lancé deux interceptions. Belichick l’éclaira devant toute l’équipe d’une manière que personne n’avait jamais vue, déchirant Brady pour négligence avec le ballon.

Si Brady était fatigué du schtick de Belichick, il est difficile de croire qu’il fait ce choix (à ce stade de sa carrière) pour plus du même traitement. Nous ne savons pas comment Brady et Arians vont se fondre, mais ce n’est pas sûr que ces deux-là s’entendront. Nous avons vu Brady se lancer à plusieurs reprises avec des entraîneurs offensifs.

Les Ariens peuvent être durs avec ses joueurs, mais, selon tous les comptes, il écoute ses quarts-arrière et apprécie leur contribution lors de l’élaboration d’un plan de match. Cela a peut-être été plus facile pour l’ancien entraîneur quand il travaillait avec des passants comme Andrew Luck, Ben Roethlisberger, Carson Palmer et Jameis – qui sont tous connus pour tenir le ballon et le pousser vers le bas – mais vous devez vous demander combien cela l’offensive devra changer afin d’accommoder un joueur comme Brady.

Utilisons les données graphiques de Sports Info Solutions pour essayer de comprendre cela. Voici les répartitions statistiques de Brady et Winston pour 2019 basées sur le type de largage, ce qui illustre bien les jeux qui étaient appelés pour eux …

La seule chose qui m’a immédiatement sauté aux yeux lorsque j’ai commencé à extraire ces données est la similitude des appels de jeu, au moins en termes de types de drop. Je m’attendais à ce que Brady ait des retombées beaucoup plus rapides que des baisses plus profondes, mais ses pourcentages sont en ligne avec ceux de Winston.

Encore plus surprenant, Brady était tout aussi efficace sur ces baisses plus profondes. Les interceptions ont fait une énorme différence (duh) mais ne négligez pas le grand écart dans les sacs. Brady a fait un meilleur travail pour les éviter, mais cela remonte à tout ce qui concerne «éviter les contacts». Ce n’était pas comme si Brady évitait bien la pression – il abandonnait surtout ces jeux plus tôt que Jameis (et plus tôt que par le passé). Il a mené la NFL avec 41 lancers et, malgré son avantage en EPA, Brady avait un taux de réussite inférieur sur ces jeux.

L’une des principales différences dans les divisions de Winston et Brady est l’utilisation de l’action de jeu. C’est un domaine où le coordinateur offensif des Ariens et des Bucs Byron Leftwich devra s’adapter pour accueillir Brady. En 2019, Tampa Bay a utilisé l’action de jeu à l’un des taux les plus bas de la ligue. Les Pats étaient à l’extrémité supérieure, utilisant l’action de jeu à un taux 50% plus élevé que les Bucs en 2019.

Il est un peu surprenant que les Ariens n’aient pas encore effectué cet ajustement, compte tenu des divisions de Winston. Sur les 30 interceptions qu’il a lancées la saison dernière, 28 sont survenues sans tentative de jeu. Avec l’action en jeu, le taux d’interception de Winston est tombé à 1,8%. Ma théorie: ces secondeurs qui ont attrapé la plupart des interceptions de Winston ont été attirés par la ligne de mêlée et par les fenêtres de lancement sur des looks de jeu. Si les Ariens voulaient réduire le chiffre d’affaires de Winston, il aurait dû exiger plus de jeu-action de Leftwich, mais je m’écarte…

Ce n’est qu’après avoir exploré le type d’itinéraires que Winston et Brady ont lancé que vous commencez vraiment à voir une différence dans leurs styles de jeu respectifs. En utilisant les données de Sports Info Solutions, j’ai regroupé des itinéraires similaires pour avoir une idée du type de lancers que Brady et Winston faisaient. Pour chaque groupe, vous avez le nombre de tentatives ainsi que le pourcentage de précision du passeur.

La grande différence peut être trouvée dans les itinéraires plus profonds, sans surprise. Winston a lancé 41 parcours aller hors des numéros et lancé plus de 15 mètres en aval. Brady n’en a lancé que 11, et seulement deux ont été jugées exactes par Sports Info Solutions. Voici un découpage de ces lancers.

Brady a toujours assez de force pour effectuer la plupart des lancers qu’il devra effectuer dans l’offensive des Ariens – il était particulièrement précis lors des retraits profonds et des retours, affichant un taux de précision de 86% sur ces lancers – mais les itinéraires verticaux qui a contribué à alimenter l’attaque des Bucs en 2019 – Tampa Bay a ajouté 13,1 points attendus lors de ces tentatives – suivra probablement Winston hors de la ville.

Ils seront remplacés par des itinéraires plus courts, que Brady a lancés à un rythme beaucoup plus élevé que Winston. Peut-être qu’avec des récepteurs plus talentueux, ces passes plus courtes se transformeront en de plus grands jeux. Il existe des preuves statistiques suggérant qu’ils le feront. Selon les mètres attendus de NextGenStats après la mesure Catch, les récepteurs des Patriots étaient parmi les pires de la ligue à générer des YAC; les récepteurs Bucs étaient parmi les meilleurs.

Le simple fait de jouer avec de meilleurs joueurs augmentera naturellement les statistiques de Brady, mais cela ne veut pas dire que son arrivée aura un effet similaire sur les récepteurs de Tampa Bay. Le meilleur quart-arrière de tous les temps n’a pas obtenu une excellente protection contre les passes en Nouvelle-Angleterre la saison dernière et ses récepteurs ont eu du mal à se séparer des défenseurs, mais le pourcentage d’achèvement des statistiques de la prochaine génération prend en compte tout cela à l’aide des données de suivi, et Brady a terminé près du bas de la NFL dans cette métrique. Voici quelques noms devant lui dans le classement: Eli Manning, Andy Dalton, Marcus Mariota, Kyle Allen.

Winston a terminé autour de la moyenne de la ligue.

Avec Brady derrière le centre, il y aura moins de jeux négatifs, mais les gros jeux peuvent ne pas arriver aussi souvent. C’est évident. Ce qui n’est pas évident, c’est la manière dont les personnalités de Brady et des Ariens s’intégreront et quels ajustements seront prêts à faire pour trouver un bon terrain d’entente – s’il en existe.

