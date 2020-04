Comment les Chargers ont discrètement mis en place leur liste pour un succès futur

Le vainqueur de l’intersaison de la NFL, l’équipe qui passe l’intersaison à construire son alignement le plus, n’est souvent jamais un gagnant sur le terrain. L’équipe qui fait le plus d’éclaboussures en agence libre et le repêchage est généralement trop vantard sur ses réalisations hors saison. Et nous savons une chose au sujet de la NFL: si vous pensez que vous êtes arrivé alors que vous ne l’avez pas fait, la NFL vous humiliera. Demandez simplement aux Browns 2019.

Eh bien, l’équipe qui a fait la meilleure formation pour cette intersaison est les Chargers de Los Angeles. Ils l’ont fait tranquillement, cependant, et je crois qu’ils ont une chance de réussir cette saison et certainement à l’avenir.

Les Chargers semblent toujours être l’équipe qui est presque là. Presque assez proche pour remporter la division. Presque gagner le titre de la conférence. Faire presque le Super Bowl.

Alors, quels changements ont-ils fait cette intersaison pour transformer ces presque tous en succès? Nous allons jeter un coup d’oeil.

4 domaines dans lesquels les Chargers ont le plus construit leur alignement pendant l’intersaison

1. Quarterback

Les Chargers ont été conduits à ces presque finitions sous le quart-arrière Philip Rivers, qu’ils ont quitté plus tôt cette intersaison. Cela devait arriver. Il vieillit et son bras n’est pas aussi fort. Il ne peut pas bouger du tout dans la poche, ce que presque tout jeune quart-arrière de la NFL peut faire. Ils peuvent échapper à une mauvaise protection et jouer avec leurs jambes. Les rivières ne peuvent pas.

Les Chargers ont potentiellement amélioré cette position en rédigeant le quart-arrière Justin Herbert, une solution à long terme à la position. Je suis plus haut sur Herbert que la plupart. Il a l’occasion d’apprendre derrière Tyrod Taylor et il obtient enfin les armes qu’il n’a jamais eues dans l’Oregon.

2. Ligne offensive

La ligne offensive des Chargers est médiocre depuis des années. Depuis 2017, leur OL n’a été classé qu’une fois au-dessus du 26e rang en protection contre la course ou la passe selon Pro Football Focus. Eh bien, ça devrait être mieux en 2020.

Les Chargers ont échangé l’attaquant gauche Russell Okung aux Panthers contre le garde droit Trai Turner. Le commerce a profité à LA, puisque Turner est plus jeune et sous contrat depuis plus longtemps. Bien que les Chargers n’aient pas encore remplacé Okung au tacle gauche, ils pourraient signer un agent libre vétéran comme Jason Peters ou Donald Penn.

Puis, en agence libre, les Chargers ont ajouté le droitier des Packers de longue date, Bryan Bulaga. C’était l’une de mes signatures d’agent libre préférées en raison de sa valeur.

3. Postes de compétence

Nous savons que les Chargers ont une profondeur de position de compétence, et ils se sont assurés de garder le bout serré Hunter Henry, même si c’était avec l’étiquette de franchise. Il n’y a pas une seule infraction d’élite dans la NFL sans une fin serrée de qualité, et les Chargers ont gardé la leur.

Nous voyons souvent de la valeur dans le repêchage avec des reculs dans les tours ultérieurs, et les Chargers ont ajouté Joshua Kelley de UCLA au quatrième tour. Kelley a eu un monstre à la fin de la saison 2018, puis a été blessé et a joué dans une mauvaise attaque en 2019. Il a une chance d’être un complément formidable à Austin Ekeler et de contribuer au troisième rang pour commencer.

4. La défense

Du côté de la défense, les Chargers étaient 25es contre la ruée, selon Football Outsiders. Ainsi, ils ont ajouté Linval Joseph, un tacle défensif exceptionnel. Au repêchage, ils ont échangé au premier tour pour Kenneth Murray d’Oklahoma, un secondeur qui peut courir mais aussi apporter le bois à l’intérieur. Bien que la valeur n’ait peut-être pas été la meilleure en échangeant, elle correspondait à un besoin.

Leur défense contre les passes était classée 20e, mais cela devrait être mieux avec l’ajout de Chris Harris Jr., un cornerback du Pro Bowl à quatre reprises. Ajoutez un Derwin James en bonne santé pour toute la campagne 2020, et les Chargers ont tous deux amélioré tous les aspects de leur défense.

Être le vainqueur de l’intersaison n’équivaut pas toujours à des victoires en saison régulière. Cela pourrait même être le cas pour les Chargers en 2020, surtout si la recrue Herbert commence au poste de quart.

Cependant, ils ont répondu aux besoins de leur liste de manière économique et ont fait un travail formidable pour mettre en place leur franchise pour l’avenir.