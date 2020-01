Comment les Chiefs ont arrêté Derrick Henry pourrait être leur plan du Super Bowl

Les Chiefs ont fait ce qu’aucun autre adversaire n’a pu faire en séries éliminatoires. Ils contenaient Derrick Henry. Maintenant, ils se dirigent vers le Super Bowl 54, où ils devront fermer une autre équipe qui compte sur leur jeu de course pour alimenter leurs espoirs en séries éliminatoires: les 49ers de San Francisco.

Kansas City a limité le dos des Titans à une moyenne de 3,6 verges par course – sa plus faible moyenne par touche depuis une défaite de la semaine 6 contre les Broncos – dans une performance de 69 verges dans une défaite de 35-24 qui a mis fin aux espoirs des séries éliminatoires du Tennessee au seuil le Super Bowl. Ils se sont fait prendre par une équipe de Chiefs convaincue non seulement d’une attaque explosive, mais d’une défense capable d’arrêter le coureur le plus imparable de la ligue.

Kansas City est entrée dans le match de championnat de l’AFC avec une défense qui s’est classée 29e de la ligue en efficacité précipitée cette saison. Cette unité a trouvé un moyen d’arrêter un arrière qui avait transformé les victoires en séries éliminatoires contre les Patriots et les Ravens en une capsule temporelle issue de la NFL des années 70 et 80. Henry a trouvé des lacunes tôt, mais un front grinçant et l’offensive explosive des Chiefs se sont combinés pour l’empêcher d’atteindre la vitesse maximale.

Cela s’est avéré être la différence entre un voyage au Super Bowl 54 et la disponibilité soudaine d’Henry pour le Pro Bowl de la semaine prochaine. Si Kansas City peut le faire à nouveau, cela pourrait signifier le premier titre du Super Bowl du club depuis 1970.

Voici comment les chefs ont contenu (mais ne se sont pas complètement arrêtés) Henry tôt

La philosophie offensive du Tennessee était claire. Après deux matchs éliminatoires, Ryan Tannehill avait passé pour 160 verges au total et Henry avait exécuté pour 277. Les Titans allaient courir le ballon à côté du lancer occasionnel. Les chefs allaient empiler leurs défenseurs pour l’arrêter.

L’attaque préférée du coordinateur défensif Steve Spagnuolo était de placer une sécurité profondément au milieu du terrain, d’aligner ses arrières défensifs directement en face de leurs missions près de la ligne de mêlée dans la couverture de l’homme, et de regrouper au moins sept gros gars – secondeurs, extrémités, et tacle – près de la ligne offensive des Titans. Ce fut le cas lorsque l’équipe avait ses 21 membres sur le terrain (deux évanouissements, un bout serré et deux coureurs):

Cela a également été vrai dans les formations jumbo à simple dos – c’est la sécurité Daniel Sorenson qui vient à peine de jeter un œil dans le cadre à 15 mètres derrière la ligne de mêlée.

Cela a rendu les choses claustrophobes dans le jeu de pointe, mais cela n’a toujours pas dissuadé Mike Vrabel. Les Titans ont couru le ballon lors de leurs six premiers essais de la journée, gagnant 27 verges (4,5 verges par course). Lorsque le Tennessee a finalement dévié de ce schéma, les secondeurs des Chiefs – cette fois avec une défense de zone opérant derrière eux – étaient tellement préoccupés par la présence de Henry qu’ils ont permis à l’ailier rapproché Jonnu Smith de se libérer pour une capture facile de 22 mètres.

les Chiefs avaient deux secondeurs différents qui suivaient Henry, ce qui a donné à Jonnu Smith un patch de 8 verges de gazon ouvert derrière lui pour un gain facile pic.twitter.com/476NoL5kH7

– Christian D’Andrea (@TrainIsland) 19 janvier 2020

Un jeu plus tard, Henry prendrait un snap sauvage familier dans la zone des buts pour une avance de 10-0 au Tennessee.

Les Titans ont pu trouver tôt le succès contre cette défense, mais cela n’a pas duré. Kansas City n’a accordé que quatre points de plus de 5 mètres tout l’après-midi grâce à cette attaque empilée. Spagnuolo a joué le jeu des chiffres à l’avant et a fait confiance à son secondaire pour combler les lacunes dans la couverture principalement unique. Cela a épuisé la ligne offensive du Tennessee et a limité l’espace que quiconque devait opérer près de la ligne de mêlée.

Les situations de court métrage, peu importe où elles sont arrivées sur le terrain, nécessitaient des alignements de lignes de but ou de lignes de but qui bloquaient les secondeurs à quelques centimètres de la zone neutre. Même les premiers essais ont vu Spagnuolo emballer la boîte et oser Tannehill lancer le ballon longtemps en début de match. Il l’a rarement fait.

Le plus gros moyen de dissuasion? Une piste saine

Le Tennessee a exécuté le ballon en premier lors de 16 de ses 20 premières occasions, y compris des matchs effacés par penalty. Au cours de cette période, ils ont pris un avantage de 10-0, l’ont transformé en 17-7, puis ont regardé, impuissant, le match passer à une avance de 28-17 Chiefs.

Kansas City a pris une avance de 11 points avec 14:50 restants dans le jeu, un nombre qui a forcé Vrabel à reconfigurer son livre de jeu et à s’éloigner des pistes de barattage qui avaient défini sa saison d’après-saison. Les Titans avaient nourri Henry à hauteur de 47 courses au total dans la seconde moitié des victoires contre les Patriots et les Ravens – 23,5 par match en deux matchs menés par le Tennessee pendant toute la seconde moitié.

Henry, qui joue maintenant devant, n’a eu que trois points après la mi-temps, tous au troisième quart. Une fois Kansas City remonté, 28-17, il n’a touché le ballon que deux fois de plus – à chaque fois sur des passes d’écran infructueuses qui ont perdu un filet de huit mètres.

Ce fut un coup dur pour Henry, dont le style de course à pied est mieux déployé contre une défense gazeuse en fin de partie. Il courrait pour 215 de ses 377 verges après la mi-temps lors des deux premières victoires des Titans en séries éliminatoires. Au lieu d’accumuler plus de yards au troisième et quatrième quart à Kansas City, il était surtout anonyme dans un effort perdant.

Cela a des avantages et des inconvénients pour le match du Super Bowl des Chiefs avec les 49ers



Tannehill a émergé comme le quart-arrière partant le plus efficace de la ligue en 2019 après avoir pris les rênes de Marcus Mariota lors de la semaine 7, mais il n’a pas pu trouver cette forme de saison régulière dans les séries éliminatoires. Les Chiefs seront confrontés à un défi similaire de Jimmy Garoppolo dans le Super Bowl. Alors que le jeune quart-arrière bien rémunéré a connu une saison régulière solide (27 touchés, 8,4 verges par passe, une note de 102 passeurs), on ne lui a pas demandé de faire grand-chose en séries éliminatoires grâce à des avances précoces et à un jeu de précipitation puissant.

Tannehill est entré dans son épreuve de force avec les Chiefs ayant lancé 29 passes dans ses deux matchs éliminatoires avant le match de championnat de l’AFC. Garoppolo a lancé le ballon 27 fois dans ses deux victoires du côté NFC du support. Bien que les 49ers n’aient pas un talent singulier comme Henry dans leur champ arrière, ils ont toujours couru pour 476 verges sur 84 courses (5,7 verges par course) lorsque vous retirez de l’équation la fin du jeu / les demi-genoux.

San Francisco a généralement battu des yards avec un peloton de porteur de ballon, mais la victoire de dimanche sur les Packers a été un jeu de démonstration pour l’ancien compagnon Raheem Mostert. Le vétéran de cinquième année a couru pour le deuxième plus grand nombre de verges de l’histoire des séries éliminatoires dans une performance de 220 verges en quatre touchés. Il a reçu l’appel en raison d’une blessure à Tevin Coleman (qui s’était précipité sur 105 mètres la semaine précédente) et au manque de confiance de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan en Matt Breida, qui a tâté trois fois lors de ses 16 derniers portés. Cela pourrait signifier un rôle principal pour Mostert dans le Super Bowl – et un nouveau type de tailback pour les Chiefs à contenir.

Mostert est un coureur très différent d’Henry, à commencer par le fait qu’il pèse environ 50 livres de moins que son homologue des Titans. Alors que Henry est un meurtrier avec une vitesse surprenante, Mostert est plus un coureur de finesse avec une vitesse supérieure d’étoile de piste collégiale. Henry est plus facile à mettre un corps, mais plus difficile à abattre. Mostert est glissant, mais avec 2,9 mètres après le contact cet automne, il est également capable de franchir des plaqués.

La question n’est pas de savoir si Kansas City pourra l’arrêter; c’est si Spagnuolo va envahir la ligne de mêlée et laisser une seule sécurité en profondeur pour ce faire. Cette formation oserait effectivement Garoppolo, après sa première saison complète en tant que starter de la NFL, à lancer le ballon dans le champ. Le Super Bowl pourrait être déterminé si les Niners QB peuvent ou non trouver ces opportunités et les exploiter d’une manière que Tannehill n’a pas pu.

Les Titans sont venus chercher un plan de jeu familier. Les chefs étaient prêts pour cela. Ils sont devenus la première équipe en séries éliminatoires capable de l’arrêter.

Henry est entré dans le match pour le titre de l’AFC avec une moyenne de 5,9 verges à chaque fois que Tannehill lui a tendu le ballon. Kansas City l’a réduit à 3,6 avant de faire de lui un fantôme dans les deux derniers trimestres.

C’était une déclaration d’un groupe qui avait été la plus grande faiblesse des Chiefs en 2019 – mais cela s’est fait au détriment de la couverture supplémentaire de l’équipe depuis le secondaire. Tannehill n’a pas été en mesure de profiter de ces opportunités dimanche sur le terrain. Mais si Kansas City le reprend dans le Super Bowl 54, Garoppolo et les 49ers pourraient peut-être le faire.