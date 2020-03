Comment les Cowboys peuvent traverser une intersaison délicate pour récupérer le NFC East

Les Cowboys de Dallas ont finalement quitté l’entraîneur-chef Jason Garrett, qui n’a jamais semblé avoir l’équipe jouant à son plein potentiel. Maintenant avec Mike McCarthy en charge, ils avanceront dans l’espoir de prendre en charge une division NFC Est qui était compétitive la saison dernière, mais rarement impressionnante.

Le maintien du quart-arrière Dak Prescott, soit par une extension lucrative soit par une franchise d’un an, est la priorité n ° 1 de Dallas. Mais il n’y a pratiquement aucune chance que les Cowboys se séparent de lui, nous allons donc ignorer le quart-arrière comme un besoin majeur.

Cela laisse des décisions intéressantes à prendre.

Dallas Cowboys (8-8), séries éliminatoires manquées

Les Cowboys ont beaucoup d’espace pour les casquettes, mais probablement même pas assez pour garder le trio Prescott, Amari Cooper et Byron Jones intact. Ils devraient au moins être en mesure de conserver les deux premiers, ainsi que de répondre à quelques besoins criants à la fois en matière d’agence libre et dans le projet.

Récepteur large: Cooper a été formidable depuis que les Cowboys l’ont échangé en 2018, mais maintenant il est prêt à entrer sur le marché libre. Idem Randall Cobb. Ce serait idéal si les Cowboys pouvaient ramener les deux gars. Cooper est un vrai récepteur n ° 1, et il semble avoir de bonnes relations avec Prescott. Le tirant d’eau, qui est profond à WR, est une autre façon de renforcer la position.

sécurité: Dallas a eu besoin d’un coup de pouce à la sécurité pour ce qui ressemble à une décennie. Il a besoin d’un joueur de ce niveau pour vraiment élever la défense. Jeff Heath est un agent libre, mais c’est de toute façon le gars que les Cowboys devraient mettre à niveau. L’équipe pourrait viser la position avec le choix n ° 17 dans le repêchage avec une sécurité comme Xavier McKinney de l’Alabama ou Grant Delpit du LSU.

Tacle défensif: Dallas a besoin d’un gros tacle défensif agressif pour libérer des joueurs comme Leighton Vander Esch et Jaylon Smith. Antwaun Woods et Maliek Collins seront tous deux des agents libres, et les Cowboys envisagent également un chiffre d’affaires potentiel à la fin défensive. Ils seraient probablement mieux servis en essayant de trouver un vétéran ici, en particulier avec le choix de deuxième ronde de l’an dernier, Trysten Hill, en tant que plus jeune.

Quoi Bloguer les garçons veut plus cette intersaison: En supposant que Prescott restera, cela laisse un accord avec Cooper comme priorité absolue. Le maintien de l’ailier défensif Robert Quinn assurerait également une période d’agence libre réussie. Avec le départ probable de Jones, Dallas a besoin d’aide dans le secondaire au coin et en sécurité. Une aide sur des équipes spéciales et du bœuf aux tacles défensifs compléteraient une belle intersaison. – RJ Ochoa

Nous reviendrons sur les Cowboys après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.