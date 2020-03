Comment les experts de talkSPORT sont évalués dans Championship Manager 01/02

Tout le monde aime Championship Manager 01/02…

C’est vraiment un classique du genre, et permet aux joueurs de se retrancher dans une grande ère du football qui est nostalgique pour beaucoup.

Maxim Tsigalko, Taribo West, Mark Kerr, To Madeira (oui, nous savons qu’il n’est pas réel)… tous les noms ne manqueront pas de ramener la mémoire des jours et des jours passés à passer des heures à regarder ce qui, en toute honnêteté, n’est rien de plus qu’un feuille de calcul fantaisie.

Cherno Samba… Phwoah, un nom pour me faire chaud et déranger

En ces temps troublés, le coronavirus faisant des ravages dans le monde entier et provoquant l’arrêt total de tous les sports, de plus en plus de gens se tournent vers les sports virtuels pour les maintenir.

Bien sûr, Football Manager a fait des chiffres fous sur Steam – en particulier après être allé jouer gratuitement pendant deux semaines – mais nous avons décidé de remonter dans le temps et de casser CM 01/02.

Mais pas pour jouer, non…

Alors que l’équipe talkSPORT.com continue de travailler à domicile pour créer un contenu brillant pour votre délectation, nous sommes restés coincés dans Championship Manager pour la recherche.

Et que recherchions-nous exactement? Eh bien, comment divers experts talkSPORT ont évalué dans le jeu, bien sûr!

Découvrez le talent talkSPORT dans CM 01/02, ci-dessous…

20 Agression, 20 Bravoure, 20 Détermination, 20 Force: Il a peut-être 39 ans, mais Pearce est toujours à la hauteur de son pseudo Psycho

20 Niveau de discipline – pas étonnant que Casc compte sur le quart de fin de semaine

Regardez cette statistique de travail d’équipe – je me demande si Bent est d’accord avec la note?

Une gamme solide de statistiques ici, juste au moment où Sinclair était dans et autour de l’équipe d’Angleterre

Créativité seulement 13?! N’avez-vous pas entendu la chanson thème “On This Ray”?

Force 10? Danny, tu dois aller un peu plus au gymnase…

Mills alors qu’il commençait à s’établir dans l’équipe d’Angleterre – cette statistique de saut n’est pas géniale,

Pas le plus grand ensemble de statistiques… peut-être qu’Alvin a pris la bonne décision en abandonnant la direction pour rejoindre talkSPORT

Arsenal Invincible Keown est un habitué de l’émission Jim White – il est aussi fiable en studio que dans le jeu.

L’ancienne star de Liverpool Houghton est en fait devenue consultante pour Championship Manager en 2002 – qui peut lui en vouloir avec 15 Adaptability?

Avec un taux de travail de 20, il n’est pas surprenant que Matt soit un expert ET un co-commentateur de talkSPORT

Higginbotham est un invité téléphonique fréquent – avec une statistique de manipulation de ONE, nous espérons qu’il utilise les mains libres

Agression 8? De toute évidence, vous n’avez jamais entendu Micky parler de ses chats noirs bien-aimés

Excellente statistique d’endurance – vitale compte tenu du nombre de commentaires que Connolly fait pour nous!

Étant donné que Clinton a peur des ascenseurs, sa 14 accélération est utile pour monter tous ces escaliers vers les studios talkSPORT

Et voilà: les experts de talkSPORT évalués sur Championship Manager 01/02…

Nous espérons vous avoir mis dans l’ambiance pour un voyage dans le passé, alors allez-y et restez coincé dans l’un des jeux de football classiques de tous les temps!

