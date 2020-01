Comment les Indiana Pacers ont fait un gagnant

“Avez-vous déjà vu A Beautiful Mind?”

Avant que le président de l’équipe des Pacers, Kevin Pritchard, n’obtienne la réponse à sa question, il prépare déjà le terrain. À l’été 2019, le chaos de la planification de la libre agence avait couvert les murs des bureaux de Pacers dans des scénarios de listes et des possibilités de contrat, invoquant le genre de puzzle de journaux et de fils qui est devenu un raccourci pour la théorie de l’obsession et du complot. L’agence gratuite peut pousser même les cadres les plus stables au bord du gouffre. Lorsque plus de la moitié des joueurs de la NBA ont frappé le marché libre en même temps, comme ils l’ont fait l’été dernier, les équipes sont obligées de jalonner leur avenir couche par couche d’hypothèses. “C’est fou”, dit Pritchard. «Si ceci, alors cela. Si ceci, alors cela. Mais si ceci et ceci, alors cela. “

L’Indiana a été forcée de trier des contingences plus élaborées que la plupart. Sur les huit meilleurs joueurs de la rotation des Pacers à la fin de la saison dernière, six sont devenus des agents libres sans restriction. Rétablir même le même fichier exigerait une série de négociations indépendantes – et peut-être incompatibles -. Les Pacers ont suivi une voie différente, se séparant de leurs six agents libres et assemblant quelque chose de presque entièrement nouveau. Finie la courageuse équipe défensive qui avait remporté 48 matchs malgré une blessure de fin de saison à Victor Oladipo. À sa place: une autre équipe courageuse, la première en défense, est maintenant sur le rythme pour gagner encore plus – et peut-être encore augmenter quand Oladipo revient cette semaine après une année d’absence.

Voilà qui sont les Pacers. Travailler dans la NBA signifie faire la paix avec la transition; L’Indiana est la franchise la plus rare à trouver de la stabilité entre des superstars et des vétérans habilités à servir des contrats de mercenaires. Les joueurs viennent, les joueurs partent et les Pacers gagnent. Au cours des 30 dernières années, seuls les Spurs ont fait plus d’apparitions en séries éliminatoires. Depuis 2010, l’Indiana n’a raté qu’une seule fois les séries éliminatoires – sur un bris d’égalité pour la huitième tête de série, dans une saison que Paul George a ratée presque entièrement avec une jambe cassée. Lorsque George a par la suite demandé un échange, l’équipe s’est réoutillée et a gagné. Quand Oladipo, la pièce maîtresse de ce métier, est tombé avec sa propre blessure de fin de saison, les Pacers se sont regroupés et ont gagné. Ce n’est guère une préférence organisationnelle de fonctionner de cette façon, mais lorsque les circonstances l’exigent, Indiana tapira ses murs de bureaux dans des propositions élaborées et tracera la combinaison gagnante entre eux, un écheveau de fil à la fois.

Pour rassembler leur équipe actuelle, les Pacers ont troqué Malcolm Brogdon et T.J. Garenne; courtisé mais a perdu le meilleur buteur Bojan Bogdanovic; signé Jeremy Lamb, T.J. McConnell et Justin Holiday; n’a pas pu s’entendre avec Thaddeus Young pour revenir; rédigé Goga Bitadze; et étendu Domantas Sabonis. «Il y a toutes ces pièces en mouvement», explique Chad Buchanan, directeur général des Pacers. «C’est grisant. Mais alors venez le 1er août, vous vous dites, OK… qu’est-ce qu’on vient de faire? “

Ce que les Pacers ont fait, c’est ce qu’ils ont fait pendant des années. En l’absence de son meilleur joueur, l’Indiana s’est mise en position de rivaliser et, lorsque la liste est complétée, de jouer pour quelque chose de plus. Il y a des franchises qui souffrent depuis longtemps dans la NBA qui déplaceraient le ciel et choisiraient des échanges juste pour faire les séries éliminatoires. À Indianapolis, gagner au basket est tout simplement une réalité.

Avant une date de décembre avec les Lakers, Sabonis se bat au poste contre l’entraîneur adjoint Bill Bayno, dont les bras sont enveloppés par des coussinets gonflés en forme de baril. Sur chacun se lit une directive simple: «MANGEZ». Sabonis en fait un repas. Les frères Holiday, Justin et Aaron, regardent depuis une ligne de touche de l’étage du Bankers Life Fieldhouse. Tenir la cour de l’autre est l’histoire vivante des Pacers: le cadre de longue date Donnie Walsh, qui consulte toujours l’équipe à 78 ans.

La notion même des Pacers en tant que franchise NBA bien gérée a commencé avec Walsh. Avant de prendre la direction générale en 1986, l’Indiana avait remporté 38% de ses matchs au cours de la décennie précédente – à peu près l’équivalent des 10 dernières années de basket-ball des Suns, uniquement sans la merde de chèvre. En trois saisons, Walsh avait repêché Reggie Miller, Rik Smits et Chuck Person, échangé pour Detlef Schrempf, et transformé les Pacers en un match post-saison.

“Je pense que c’est la première marque d’être une bonne franchise”, dit Walsh. “Que vous êtes toujours dans les séries éliminatoires.” Une chose que Walsh a compris implicitement: non seulement les Pacers rivalisaient contre leurs adversaires nocturnes de la NBA, mais aussi contre le passé et le présent de l’État. Quand il a embauché l’entraîneur adjoint Dan Burke en 1997, il a déploré que les Pacers aient dû rivaliser avec IU, Purdue, Notre Dame, et même des équipes de basket-ball de lycée pour l’intérêt de tous les Hoosier. “Je pense: Allez, mec, lycée?”, Se souvient Burke en secouant la tête. “J’ai appris vite.”

Chaque équipe sportive professionnelle est, en quelque sorte, un produit de son marché. Il n’y a aucun moyen de comprendre les Pacers sans considérer Indianapolis, une ville d’Amérique du Sud saturée de basket-ball qui se classe près du bas de la ligue en termes de taille de marché. Pour créer des fans de Pacers, l’équipe devait gagner. Pour les garder, ils doivent gagner sans cesse. “Même si les Colts sont un grand nom ici, le basketball en Indiana est comme Dieu”, a déclaré l’entraîneur-chef Nate McMillan. “Je pense donc que vous devrez toujours mettre un bon produit sur le sol ici. Vous devez.”

Des équipes comme les Knicks peuvent se mettre dans l’embarras pendant des années sans autant de place vide au Madison Square Garden. Indianapolis a une relation très différente avec les Pacers, une qui est incontestablement compliquée, selon le personnel de l’équipe, par la Malice du Palace et le désordre qui l’a suivi. Dans les années qui ont suivi la bagarre de novembre 2004, la fréquentation à domicile des matchs des Pacers a chuté brutalement, aussi bas en une saison que 66,6%, selon les données d’ESPN. Felony a alors accusé Pacer Stephen Jackson (d’avoir tiré une arme à feu en l’air à l’extérieur d’un club de strip-tease à 3 heures du matin pendant la semaine du camp d’entraînement) a coïncidé avec certains des matchs de basket-ball les plus sombres de l’histoire de l’équipe.

«Le basket-ball en Indiana est comme Dieu. Je pense donc que vous devrez toujours mettre un bon produit sur le sol ici. Vous devez. »—Nate McMillan, entraîneur-chef des Pacers

Une fréquentation aussi faible – un niveau atteint seulement quatre autres fois dans la base de données ESPN sur 20 ans – met en danger une franchise. D’autres équipes de petits marchés craignent la possibilité que leurs fans se retirent. Les Pacers et le propriétaire de l’équipe de longue date Herb Simon l’ont vécu et, ce faisant, ont mis les opérations de toute leur franchise contre la menace que cela puisse se reproduire. Lorsque George a demandé un échange aux Pacers en 2017, Simon a déclaré à Pritchard qu’il ne voulait pas d’un retour basé sur de futurs choix de repêchage. Il voulait regarder Indiana s’affronter. «Pouvez-vous me procurer une équipe dont nous pouvons être fiers?», A demandé Simon. Avec cette demande, il a changé les paramètres de ce que le front office chercherait en retour. De nombreux joueurs de la ligue ont été déconcertés lorsque les Pacers ont opté pour un forfait des Thunder of Oladipo et Sabonis. La réponse du public a été encore moins indulgente. Après avoir passé la journée du métier à la ligue d’été d’Orlando, Buchanan s’est retiré dans sa chambre d’hôtel pour appeler sa femme, Mélanie. “Vous vous faites tuer”, lui a-t-elle dit. «Ils vous martèlent vraiment.» Même lorsque les Pacers n’entendaient pas directement les critiques de l’accord, ils ne pouvaient pas échapper aux retombées.

Deux jours après que l’accord a été rendu public, les mécanismes du commerce ont été finalisés. Le personnel des Pacers est retourné au gymnase pour regarder l’équipe de la ligue d’été en action, un effort – peut-être en vain – pour revenir à la normale. À leur arrivée, ils ont trouvé Oladipo déjà là, prêt à soutenir ses nouveaux coéquipiers. Le nouveau visage de la franchise s’est rendu à Pritchard et Buchanan pour leur faire savoir qu’il avait entendu les vagues de critiques en réponse à l’accord. “Faites-moi confiance”, leur a dit Oladipo, “vous avez pris la bonne décision.”

Oladipo s’est avéré être meilleur que les Pacers ne l’auraient jamais imaginé, et encore plus vital pour la franchise qu’ils n’auraient jamais pu rêver. Immédiatement, il a sauté dans l’élite de la ligue, remportant des sélections All-NBA et All-Defense sa première saison à Indianapolis. Sa personnalité, dynamique et tenace, est devenue la personnalité de l’équipe. Son calme est devenu le calme de l’équipe.

Les joueurs et le personnel qui viennent en Indiana savent exactement ce qu’ils obtiennent. «Ils ont toujours gagné des matchs», explique Justin Holiday, qui s’est inscrit cet été pour quitter le banc. «Ils ont toujours atteint les séries éliminatoires.» À 30-17, avec le cinquième meilleur record de la Conférence de l’Est, cette tendance devrait se poursuivre. (L’assistance à domicile, quant à elle, peut atteindre 91,1%.) L’Indiana a une réputation dans la ligue en tant que franchise où les membres du personnel vont rester. Burke s’est engagé comme assistant il y a 23 ans et n’est jamais parti, travaillant sous six entraîneurs-chefs différents. Walsh est toujours présent à chaque entraînement des Pacers, regardant l’équipe travailler à travers leurs rotations défensives sur un court qui porte son nom. Il n’y a que beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le climat actuel pour garder une liste ensemble, mais l’Indiana a réussi une cohérence logique dans la façon dont ces listes sont assemblées et gérées. Avec cela vient une autre réputation: celle d’une bonne équipe qui ne travaille jamais assez bien pour percer.

Du moins, jusqu’à ce qu’ils le fassent.

Myles Turner, Malcolm Brogdon, T.J. Warren, Jeremy Lamb et Domantas Sabonis





Photo de Joe Robbins / .

Lors de la conférence Sloan Sports Analytics 2011, un panel de dirigeants de la NBA et de membres des médias a débattu des points les plus délicats de la gestion d’équipe devant un public ravi de quants et de networkers. Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a fait valoir que le pire endroit pour une équipe était au milieu: assez bon pour gagner et peut-être même pour faire les séries éliminatoires, mais pas assez mal pour acquérir un talent transformationnel. “Votre meilleure chance de reconstruire est d’obtenir le prochain Blake Griffin dans le repêchage”, a déclaré Cuban. “Vous devez trouver ce gars-là, et il y a de fortes chances que vous ayez besoin d’un choix parmi les trois premiers.” (Sept ans plus tard, Dallas échangerait pour un choix parmi les trois premiers au repêchage de Luka Doncic.) Tout en exprimant son accord, Pritchard, puis le directeur général des Trail Blazers – a apporté au panel un concept élégant: le tapis roulant de la médiocrité. Des équipes tout à fait décentes pouvaient faire du jogging pendant des années sans vraiment aller nulle part.

Que les Pacers actuels correspondent à cette description est une question de perspective. L’Indiana a perdu au premier tour des séries éliminatoires pendant quatre années consécutives, ne se classant jamais plus haut que la cinquième place dans l’Est. Ils réussissent juste assez pour concourir, perdre et repêcher dans le premier ou le deuxième round. Pourtant, ce qui est perdu dans ce type de vue descendante de la franchise, c’est à quel point la situation a changé en interne pendant cette période. Les Pacers actuels n’ont que trois joueurs en rotation en commun avec l’équipe de la saison dernière (Sabonis, Myles Turner et Doug McDermott), qui a dû se passer de son meilleur joueur, qui avait été le principal retour d’un blockbuster l’année précédente; et l’équipe auparavant n’avait gardé que deux de ses contributeurs réguliers. Ce n’est pas un tapis roulant. C’est un exploit d’ingénierie.

Le taux de désabonnement ne s’arrête jamais vraiment. Les équipes de la NBA, en particulier celles des petits marchés, subissent une pression constante pour évoluer et s’améliorer, si ce n’est pour leur propre intérêt, mais pour celui de leurs stars. Aujourd’hui, Oladipo est la pierre angulaire des Pacers. En 2021, il sera un agent libre sans restriction avec des options à considérer.

“Il y a quelques équipes dans cette ligue qui ont la possibilité de recruter les meilleurs joueurs”, a déclaré Pritchard. «Ces joueurs dictent beaucoup sur la victoire. Donc, ce que nous devons faire, c’est: pouvons-nous trouver un moyen d’atteindre le pic que nous avons? »

C’est le basket-ball comme actualisation de soi. Pourtant, dans certains cas, la récompense pour une équipe tirant le meilleur parti de son potentiel est la révélation qu’elle doit être déchirée. Après deux sorties consécutives en finale de l’Est, les Pacers se sont rendus en finale de la NBA en 2000, avant d’être éliminés de la série par Shaquille O’Neal, feu Kobe Bryant et les Lakers. O’Neal a en moyenne 38 points et 16,7 rebonds en finale, une domination à la limite de la cruauté. Sur le vol de retour à Indianapolis, Walsh a regardé autour de l’avion et a vu une équipe à sa limite.

“Je pensais: ces gars-là ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour tenter de remporter le championnat”, a déclaré Walsh. Au début de la saison suivante, les Pacers avaient remplacé trois partants et leur entraîneur-chef. Ils allaient continuer pour les séries éliminatoires pendant six saisons consécutives.

“Vous devez savoir à quel moment vous allez changer d’équipe”, explique Walsh.

«Je veux toujours le trouver. Je dis toujours: “Reviens! Joue avec moi! Ne le perds pas et je vais te trouver. »» – Domantas Sabonis sur Doug McDermott

L’Indiana a atteint ce point la saison dernière, avec une autre liste qui, selon la direction, avait atteint son plafond. Avant même que Darren Collison ne choque la ligue en annonçant sa retraite (peut-être temporaire?) Du basket-ball pour se consacrer plus pleinement en tant que témoin de Jéhovah, l’Indiana s’était donné comme priorité de trouver un nouveau gardien de départ. Brogdon était un choix fort et, en quelque sorte, caractéristique de la survie continue des Pacers.

À Oladipo, Sabonis et maintenant Brogdon, l’Indiana a identifié trois joueurs qui étaient prêts à faire plus que ce que leurs équipes précédentes avaient permis. C’est plus difficile qu’il n’y paraît de trouver du talent sur le point. Certains joueurs sont clairement trompés, car Sabonis repérait depuis les coins à Oklahoma City. D’autres, comme Brogdon, se cachent à la vue de joueurs de haut niveau différant plus que nous ne le pensons. Indiana était fascinée par Brogdon depuis des années; en 2016, les Pacers ont exploré la possibilité de le repêcher avec le 20e choix, avant de décider d’échanger ce choix (qui a donné Caris LeVert) contre Young, un vétéran de l’avant, à la place. Même alors, Indiana a vu Brogdon comme un meneur de jeu impressionnant avec la disposition de diriger un jour son propre délit. Il lui a fallu trois ans dans la ligue et un échange avec les Pacers pour finalement avoir cette chance.

Trouver ces candidats en petits groupes nécessite un mélange de bonne diligence et de bonne chance; les Pacers sont les premiers à admettre qu’ils n’ont pas pleinement apprécié ce dont Oladipo était capable quand ils ont échangé pour lui. Réaliser ce potentiel nécessite un entraîneur comme McMillan, qui habilite les joueurs sans jamais en faire la démonstration.

“Il vous permet de jouer”, dit Brogdon. «J’ai eu le plus de liberté avec lui parmi tous les entraîneurs de ma carrière.» Pour tous ses penchants pour la vieille école, McMillan est le genre d’entraîneur qui personnalise ses concepts en fonction des talents disponibles. Les pièces jouées pour Bogdanovic la saison dernière ont été modifiées pour Warren – en particulier, le fait que Warren est plus susceptible de simuler un 3 que d’en prendre un. Warren est au coin comme Bogdanovic l’a fait, mais surtout pour attraper et conduire; bien qu’il ait été configuré pour prendre 3 secondes, Warren se classe septième dans l’équipe pour les tentatives à longue distance par match. Là où Bogdanovic aurait courbé au-delà de l’arc pour un sauteur, il prendra plutôt un angle plus net pour attaquer le dribble.

Ce qui est confortable peut aussi être fonctionnel. Lorsque la deuxième unité entre en jeu pour flanquer Sabonis, l’attaque et la défense changeront de forme en fonction des joueurs impliqués. La combinaison de Sabonis, McConnell, McDermott et des deux taux de vacances comme l’un des alignements les plus efficaces de la ligue cette saison, selon les données de NBA Advanced Stats. «J’adore le fait qu’ils ont créé un style de jeu», dit McMillan à propos de ce groupe. Une plus grande partie de l’action principale passera par un transfert de Sabonis à McDermott, un couple que McMillan a cultivé la saison dernière et a fait un point à préserver dans la rotation.

«Je veux toujours le trouver», dit Sabonis à propos de McDermott. “Je dis toujours:” Revenez! Joue avec moi! Ne le perds pas, et je vais te trouver. »»

Défensivement, les réserves des Pacers ont un peu plus de flexibilité que leurs homologues de départ, tout cela grâce aux joueurs impliqués. Justin Holiday rend l’ensemble du groupe plus commutable. Aaron, qui est âgé de sept ans junior de Justin, a le feu vert pour «ombre», ou ramasser les gardes adverses sur le terrain, à sa discrétion. Les Fêtes – y compris leur frère, Jrue, qui joue pour les Pélicans – ont été élevés sur des toboggans défensifs et ont fait une entreprise familiale de déni de balle. Mettre deux sur le terrain ensemble permet d’acheter le temps de la défense, ce qui réduit le chronomètre des tirs où les Pacers n’ont pas besoin de tourner et de récupérer.

Une équipe travaillant sous les contraintes de l’Indiana a besoin de tous les atouts qu’elle peut trouver. Il s’agit d’une franchise qui se classe généralement dans le tiers inférieur de la ligue en termes de masse salariale, n’a pas l’avantage de dépenser dans la taxe de luxe et doit convaincre les jeunes millionnaires de venir sur l’un des marchés les plus petits et les plus froids de la NBA. “Vous ne pouvez pas rivaliser avec L.A.”, dit McMillan, “même si vous le faites avec L.A.” Le plus grand attrait est de donner aux joueurs une chance de gagner — de faire partie d’une équipe qui joue fort et atteint son plafond.

Lorsque les joueurs viennent en Indiana, on s’attend à ce qu’ils se défendent. “Nous avons eu plusieurs joueurs que nous avons reçus récemment et que les gens diraient de ne jamais garder”, dit Burke. “Mais à un moment donné, ils ont gardé quelque part.” C’est le travail de Burke, en tant que coordinateur de la défense, de les ramener à cet endroit. Bogdanovic n’avait pas beaucoup confiance en sa propre défense lorsqu’il a rejoint les Pacers en 2017. À la fin de sa première saison, il était un défenseur crédible contre LeBron pendant toute une série de sept matchs. McDermott a signé avec les Pacers après avoir rebondi autour de la ligue, principalement parce que les équipes ne pouvaient pas lui faire confiance pour défendre.

“Coach, j’ai été avec trop d’équipes”, a-t-il déclaré à Burke. “Je ne veux plus être avec d’autres équipes.”

McDermott demande maintenant sa propre vidéo sur le personnel à venir et, selon Burke, a été sensiblement plus attentif aux détails de ses affrontements. «C’est drôle», dit Burke, «ces gars-là pensent que ce ne sont que des exercices, mais la plupart sont juste de savoir qui vous gardez.» La reconnaissance des tireurs de traction et des conducteurs à gauche a permis à McDermott de mieux arrêter le premier mouvement. un adversaire essaie. Parfois, c’est tout ce qu’il faut. “Je pense qu’au début de ma carrière, j’étais un peu trop paresseux pour regarder un film, même avant les matchs”, a déclaré McDermott. «Vous pensez toujours:« Comment vais-je marquer? Comment vais-je obtenir des seaux dans ce jeu? “Maintenant, j’ai vraiment essayé de mûrir là où j’ai des clips de gars que je vais surveiller juste avant de prendre la parole.”

«C’est presque comme si c’était deux saisons différentes ici: le début, maintenant, puis quand Victor revient.» —Nate McMillan, entraîneur-chef des Pacers

La philosophie plus large des Pacers est que toute personne ayant le soin d’essayer peut être un bon défenseur d’équipe. McDermott a ce soin – assez pour sprinter à travers la voie pour remonter le corps d’un adversaire pour un rebond ou pour perturber un transfert de dribble en se disputant l’action et en revenant en position. Des adversaires plus grands et plus sportifs auront toujours le meilleur de McDermott; Michael Porter Jr., pour sa part, l’a fait de façon spectaculaire. Pourtant, dans l’ensemble, il devient moins responsable. Indiana défend à peu près au même niveau, selon Cleaning the Glass, que McDermott soit impliqué ou non.

Il y a du pouvoir dans ce genre de structure de développement. Lorsqu’une équipe peut constamment transformer des défenseurs manquants en défenseurs passables, ce qu’ils recherchent chez un agent libre peut changer complètement. «C’est un tel luxe pour nous lorsque vous formez une équipe», explique Buchanan. “Peut-être que vous pouvez tenter votre chance avec un gars qui n’a pas la réputation d’être un grand défenseur. Ou vous voyez la responsabilité du côté défensif, et vous savez que Dan peut comprendre comment le rendre utilisable pour nous et faire fonctionner notre défense. »

Opérer dans cette perspective modifie le calcul interne autour d’un joueur comme Warren, qui défend avec force le ballon pour les Pacers et se développe dans leurs concepts d’équipe. Cela facilite la signature de Lamb, qui pourrait ne pas faire un travail parfait de fermeture sur les tireurs, mais montre déjà plus de combat en travaillant sur les écrans. C’est une autre lentille qui permet à cette petite équipe de marché de regarder le bassin d’agents libres chaque année et de voir une lueur d’opportunité se refléter.

Pendant une mission de réadaptation avec l’affilié de la Ligue G de l’Indiana, les Fort Wayne Mad Ants, Oladipo a été demandé comment il conseillerait à un joueur de se débarrasser d’une place dans la NBA. «En fin de compte, a-t-il dit, tout le monde a les mêmes objectifs, aspirations et rêves que vous. Mais vous devez trouver quelque chose et faire quelque chose pour vous séparer de tout le monde. »C’est un bon conseil, à la fois pour un espoir de la G League et une franchise NBA qui fait son propre chemin. Toutes les autres équipes rivalisent pour le même talent avec les mêmes objectifs. Gagner, c’est donc penser différemment.

Victor Oladipo





Photo de Ron Hoskins / NBAE via .

Les Pacers sont incomplets. Dans un sens, ils ont été construits pour être; cette formation particulière a été constituée en pensant au retour éventuel d’Oladipo, jusqu’aux négociations avec les joueurs eux-mêmes. Lamb, par exemple, a été recruté en Indiana dans un double rôle: d’abord en tant que starter dans la zone arrière au début de la saison, puis en tant qu’éventuel suppléant d’Oladipo. (Il y a eu une discussion interne depuis pour savoir si Lamb ou Warren finiront par atteindre le banc.) Une partie de ce qui a fait de Brogdon un ajustement aussi attrayant était la conviction des Pacers qu’il pouvait conduire suffisamment d’attaque pour les premiers mois de la saison. pour garder l’équipe à flot. Avec l’aide de Sabonis et d’un casting bien équilibré, il a réussi. Une formation inconnue et d’autres blessures (Oladipo à part, Brogdon, Turner et Lamb ont déjà raté 34 matchs combinés) n’ont pas empêché les Pacers de marquer à un taux supérieur à la moyenne jusqu’à présent, avant de travailler avec le seul joueur qui pourrait changer. tout.

Cette semaine, la constitution de l’équipe sera testée. Oladipo a annoncé plus tôt dans le mois qu’il ferait ses débuts tant attendus le 29 janvier, plus d’un an après avoir rompu son quad droit. Ces types de retours sont rarement simples. Des mois d’entraînement ne peuvent pas préparer pleinement un joueur aux exigences changeantes d’un jeu NBA, en particulier après tant de temps absent. Nous savons que Oladipo peut attaquer et dunker; tout en pratiquant avec les fourmis folles en décembre, il a terminé une passe lob avec une chasse d’eau à une main, tout en son partenaire de forage, un G Leaguer de nos jours, sagement évité. Faire des mouvements à pleine vitesse dans un cadre d’entraînement est un indicateur positif de ce que la jambe réparée chirurgicalement Oladipo permettra. Ce qu’il ne vous dit pas, c’est comment ces mouvements s’intègrent dans une équipe déjà en mouvement, avec sa propre dynamique de travail.

Ceux qui font partie de l’équipe sont francs quant au retour d’Oladipo comme un moment de vérité. À ce stade, les Pacers ont eu des mois pour trouver du réconfort dans leurs rôles: quand ils entrent dans le jeu, où ils voient le ballon et à quelle fréquence ils sont en mesure de tirer. “Maintenant, vous ajoutez un très bon joueur”, dit Buchanan. «Comment cela perturbe-t-il le flux des choses? Nous ne savons pas. Je mentirais si je vous disais: “C’est comme ça que ça va fonctionner.” “La valeur de la chimie du bâtiment est d’atteindre un état où les joueurs n’ont pas à penser si activement. C’est la différence cruciale, en nanosecondes, entre rechercher un coéquipier dans le sol et savoir, instinctivement, où il sera. Réintroduire Oladipo force les Pacers dans leur propre tête. Les coéquipiers feront tout leur possible pour lui passer. Les nouveaux arrivants de Pacers devront apprendre comment il joue, tout en se rappelant Oladipo. C’est une équipe que Oladipo ne connaît pas vraiment et qui a trouvé sa voie sans lui.

«C’est presque comme s’il y avait deux saisons différentes ici», dit McMillan. “Le début, maintenant, puis quand Victor revient.”

Pour s’adapter à ce type de retour, la rotation elle-même devra changer de forme. L’un de McConnell ou Aaron Holiday pourrait être poussé presque entièrement hors du mix. L’offensive, actuellement équilibrée entre trois marqueurs différents de 18 points, va sûrement s’incliner. Au cours de ses deux saisons avec les Pacers, Oladipo a utilisé près de 30% des biens de l’équipe pendant son séjour sur le terrain. Ces coups de feu et ces touches se feront bientôt aux dépens du rythme établi de l’équipe; malgré sa forte saison et un dossier all-star convaincant, Brogdon, en particulier, pourrait être dû à un retrait du rôle le plus utilisé de sa carrière. C’est la profondeur qui a permis à l’Indiana de se débrouiller en l’absence d’Oladipo, et qui a lié les Pacers au défi présenté. Devenir entier, dans ce cas, signifie demander à toutes les personnes impliquées d’en faire moins.

“Pour faire partie d’une grande équipe, il faut faire des sacrifices”, explique McDermott. “Tant que nous gagnons, je ne pense pas que quiconque s’en soucie vraiment.”

C’est ce que représente Oladipo qui fait que l’affaire en vaut la peine. Pour une équipe dans la position de l’Indiana, l’ajout d’un gardien All-NBA pourrait faire la différence entre la compétence et la contention. Les Pacers intérimaires sont le genre d’équipe solide et engagée qui peut ruiner le road trip d’un adversaire. Ils pourraient ne pas avoir les ressources créatives pour mettre fin à la saison d’un adversaire. Il faut encore trop de temps à l’Indiana pour résoudre les problèmes sur le terrain; lorsqu’une action initiale tourne mal, les Pacers peuvent passer la majeure partie du chronomètre de tir à revenir au point mort. Même les meilleurs créateurs de l’équipe sont délibérés. Sabonis s’appuie sur des écrans et des réécrans, des contrefaçons de pompe et des étapes. Brogdon peut casser son homme du dribble si on lui en donne le temps, bien qu’il ne puisse pas toujours obtenir l’autorisation nécessaire pour son sauteur sur commande. Tout cela peut devenir un peu frénétique alors qu’une possession s’éloigne, ce qui explique pourquoi les Pacers ont marqué si misérablement lorsqu’ils pénètrent profondément dans le chronomètre des tirs.

Un Oladipo sain fournit un autre équipement. Avant sa blessure, le double All-Star battait en retraite bien au-delà de la ligne des 3 points, montait en vitesse et sprintait directement vers son défenseur. L’agilité était la qualité déterminante de son jeu; Pour comprendre à quel point Oladipo changerait précisément sa vitesse et sa direction, il suffisait de regarder les athlètes de haut niveau tomber sur eux-mêmes alors qu’il s’élançait. Les Pacers sont particulièrement intéressés par le partenariat d’Oladipo avec Brogdon et par la façon dont les deux gardes peuvent modérer leur charge de travail collective. “Vous ne voulez pas que Victor ait la responsabilité de créer de l’offense à chaque partie et ensuite de garder le meilleur joueur de l’autre équipe à l’autre bout”, a déclaré Buchanan. Ce serait le cas de n’importe quelle star, même si cela résonne particulièrement pour Oladipo, un défenseur de toutes les ligues qui fait de son mieux pour s’éloigner du ballon.

Jouer avec Brogdon devrait lui laisser cette liberté. Lorsque les Pacers se sont préparés pour un match à domicile contre les Lakers plus tôt cette saison, ils ont fait face à un dilemme commun de la NBA: qui gardera LeBron James? Il n’y a jamais de solution parfaite, même pour un jeu où Anthony Davis était répertorié comme discutable. Burke, tout en réfléchissant au plan de match, a consulté son meneur de départ. Brogdon est un collaborateur attentionné pour les entraîneurs et les coéquipiers, car il est capable d’apporter une perspective qui va au-delà de ce qui lui convient le mieux personnellement. Lorsqu’on lui a demandé quel match il voulait pour le match contre les Lakers, Brogdon a répondu sans hésitation: LeBron. «Il veut relever le défi», dit Burke. “Il ne veut pas que ce soit facile.” Bien que Burke ait eu tendance à confier la tâche à Warren – qui, à 6-8, est le match physique le plus proche pour James parmi les partants – il a fait confiance à la résolution de Brogdon. Ça a payé. James a tiré seulement 5 pour 16 du terrain et a commis quatre revirements lorsqu’il a partagé le terrain avec Brogdon ce soir-là, dans un match que les Pacers ont gagné, 105-102. Brogdon, qui est devenu une ancre pour l’Indiana en période de crise, a conduit Dwight Howard pour le lay-up.

Même lorsqu’une star comme Oladipo peut marquer et jouer et se défendre à un niveau élevé, le vrai pouvoir vient de le faire de manière sélective. Le défi consiste à demander aux meilleurs basketteurs du monde de renoncer à ce qu’ils font le mieux.

McMillan compare souvent le coaching d’une équipe à la cuisson d’un gâteau, en ce sens que le produit final est dicté par les ingrédients impliqués. (Dans le monde de cette métaphore, je crois que Turner est la poudre à pâte.) La grande variable, cependant, est le temps – un sens intuitif de combien de temps ces ingrédients doivent devenir quelque chose de plus. Au cours des derniers mois, McMillan a tenté d’équilibrer les minutes de Sabonis et Turner, qui entament ensemble pour la première fois de leur carrière. “Ça commence à fonctionner un peu mieux”, dit McMillan. “Une partie de cela consiste à parler avec eux deux et à leur faire savoir comment nous allons essayer de vous étendre afin que vous puissiez avoir votre espace.”

En règle générale, Sabonis quittera les parties plus tôt afin qu’il puisse revenir jouer avec la deuxième unité – un double décalage qui a entraîné un énorme saut dans le temps de jeu. “Je me plains toujours de vouloir plus de minutes”, dit Sabonis en souriant. “Maintenant, je dois juste aller là-bas et m’amuser.” Bien jouer semble être un très bon moment. Sabonis a travaillé sur les défenses cette saison avec une force et une finesse alternées, ce qui lui a valu son meilleur basketball à ce jour. Ce serait une plus grande surprise, à ce stade, s’il n’était pas sélectionné comme All-Star. Pourtant, Domas recevra des appels de son père, la légende lituanienne Arvydas, de retour à Kaunas, lui rappelant de s’étirer et de frapper le bain froid. “Il y est”, dit Sabonis. “Il regarde chaque match.”

Still, there’s only so much McMillan can do to compartmentalize his two best bigs while still getting both the minutes they deserve. In December, Turner and Sabonis were separated as much as the rotation would allow and still played roughly half their minutes together. There is no perfect arrangement. Conceptually, when both are in the lineup, the Pacers consider Sabonis their center on offense and Turner their center on defense. “I’ve had to make an adjustment,” Turner says. “I’ve played the 5 my entire career, and switching over to the 4, there’s different spacing you have to do. I’m not as involved in the pick-and-roll as I have been in the past, and that’s where a lot of the time I was scoring.”

When the two bigs are on the floor together, Turner shoots about half as often as he does otherwise. Many of those possessions are spent spotting up around the arc, streamlining his offense to the point of specialization. Nearly half of the shots Turner attempts overall are 3-pointers.

Roles like Turner’s are the cruel irony of the 3-point revolution. Centers lobbied their coaches for years for the freedom to shoot 3s. Now they have it—along with the responsibility to space the floor, the basketball version of managing the team’s logistics. This isn’t an ideal role for Turner so much as the best Indiana can do under the circumstances. A team can draft well, nail a franchise-defining trade, use its cap space effectively, and still wind up with fundamental complications in its roster. The Pacers are better off because Turner is willing to play a simple role. It just isn’t the most productive—or engaging—use of his talents.

“I think Myles has the biggest sacrifice,” McMillan says. “Between them, and I think between everybody.” It’s meaningful for Turner’s coach to note that. In a recent interview with Jason Lloyd of The Athletic, Cavs forward Kevin Love reflected on the compromises of playing with LeBron and Kyrie Irving. What bothered him wasn’t the fact that, fresh off an All-NBA season, he had given up shots to squeeze into a more narrow role. It was the lack of regard, as if it had never happened at all. “I think I just wanted a little bit of love,” he said. “Not even notoriety, just an acknowledgment of, ‘Hey, listen, we know that you’re sacrificing.’”

The Pacers know. McMillan and his staff run clips in film sessions to highlight players giving of themselves. Teammates praise Turner’s commitment to the extra pass, even on nights when he’s taken fewer shots than normal. What Turner brings defensively is crucial: a level of rim protection that gives cover to everyone around him, further protecting the team from points of vulnerability. Yet to guard well, he must be at peace. There will be days when Turner, by the nature of his role and the inconsistency of his scoring, seems invisible. Some annoyance is inevitable, as it is in every NBA locker room; there’s not even much effort to conceal the subtext when a player grumbles that their role “is what it is.” Functional teams—and well-adjusted players—find ways to settle those frustrations for the sake of the next play.

“You keep the bigger picture in mind,” Turner says. “We’re a winning team. The fact that I’m able to contribute to a winning team, that’s all that matters.” Put this way, Turner’s commitment to the idea feels understandably conditional. Winning is what gives the Pacers the standing to ask something like this of him in the first place. It soothes egos and buys time. It builds camaraderie and relieves pressure. It attracts talent.

“Winning always matters,” Justin Holiday says. “When you’re always in the mix, that means you always have a chance. Sometimes a couple pickups can change that. That pickup could be you. It could be someone else. It could be you and someone else.” It could be a star waiting in the wings, eager to put a trying injury behind him. The hope for the Pacers every year is to raise the ceiling a bit higher. In an early team meeting—before the dreaded conditioning test, the battles of training camp, and the preseason trip to Mumbai—McMillan put it plainly. “We ain’t doing all this just to lose in the first round again,” he told the team. This time, overachieving won’t be enough.