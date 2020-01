Comment les joueurs de la NBA portant les numéros de Kobe Bryant lui rendent hommage

Alors que la NBA pleure la mort tragique de la légende des Lakers Kobe Bryant et de sa fille Gigi, âgée de 13 ans, les joueurs actuels qui portent les numéros 8 et 24 – les deux numéros de Bryant – décident de la meilleure façon de l’honorer. Certains ont choisi des numéros de nouveau maillot, tandis que d’autres s’engagent à continuer de porter le numéro 8 ou le numéro 24. La NBA exige généralement que les joueurs donnent un préavis d’au moins une saison avant de changer de numéro d’uniforme sur demande, mais a fait une exception pour examiner et approuver immédiatement changements au cas par cas, selon Marc Stein du New York Times.

Voici une liste de tous les joueurs de la NBA qui portent le n ° 8 ou le n ° 24, et comment ils ont décidé d’honorer les Bryants.

Changer leur numéro

Spencer Dinwiddie (N ° 8), filets de Brooklyn – Dinwiddie a changé son numéro de 8 à 26, selon The Athletic’s Shams Charania. Il a déclaré à Anthony Puccio du Nets Daily qu’il avait choisi ce numéro pour plusieurs raisons.

“C’est un choix évident, je n’arrêtais pas d’arriver à ce chiffre, mais voici pourquoi … Ils sont passés le 26. Vingt-quatre et 2 sont leurs nombres; Deux plus six font huit. J’ai 26 ans actuellement. Mon fils et moi sommes nés en avril. Il est le 20, je suis le 6. Et c’est ce que j’avais en tête lorsque j’ai décidé de changer de maillot. Incorporer mon fils. Parce que la dernière fois, ça tournait aussi autour de la famille. »

Markieff Morris (N ° 8), Detroit Pistons – Morris changera son numéro de 8 à 88, selon The Athletic’s James Edwards.

Alec Burks (N ° 8), Golden State Warriors – Burks changera son numéro de 8 à 20.

Quinn Cook (N ° 2), Los Angeles Lakers – Cook changera son nombre de 2 à 28 pour honorer à la fois Bryant et sa fille, selon The Athletic’s Shams Charania. “Non. 2 est le numéro de Gianna. Je pense qu’il devrait être retiré. C’est à elle.”

Mo Harkless (n ° 8), Los Angeles Clippers – Harkless change son numéro de 8 à 11, selon The Athletic’s Shams Charania

Jahlil Okafor (N ° 8), Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Okafor change son numéro de 8 à 9.

Terrence Ross (N ° 8), Orlando Magic – Ross changera son numéro du n ° 8 au n ° 31, selon The Athletic’s Shams Charania. C’est le numéro qu’il portait avec les Raptors.

Zhaire Smith (N ° 8), Philadelphia 76ers – Smith changera son numéro de 8 à 5.

Mason Plumlee (N ° 24), Denver Nuggets – Plumlee change son numéro de 24 à 7.

Garder leur numéro

Alize Johnson (N ° 24), Indiana Pacers – Johnson ne changera pas son numéro de maillot. “Vous avez besoin de ce modèle à venir et pour moi, c’était Dieu et lui”, a-t-il déclaré à l’Athletic.

Bouleau de Khem (N ° 24), Orlando Magic – Birch porte le n ° 24 en l’honneur d’un de ses amis décédé dans un accident de voiture. Leur joueur préféré était Bryant.

Norman Powell (No 24), Toronto Raptors – Powell devrait continuer à porter le n ° 24 pour honorer Bryant. “La raison pour laquelle je porte 24 est à cause de Kobe”, a-t-il déclaré à The Athletic’s Blake Murphy. Donc, quoi qu’il en coûte pour l’honorer, l’un des plus grands jamais fait. S’ils veulent prendre leur retraite 24, je trouverai un nouveau numéro. “

Rui Hachimura (N ° 8), Assistants de Washington – Hachimura continuera de porter le n ° 8 pour honorer Bryant. Selon Candace Buckner du Washington Post, «8» se traduit par Hachi, et il portait son numéro au lycée.

Être déterminé

Bruno Fernando (N ° 24), Atlanta Hawks – N’a pas parlé sur la question.

Kemba Walker (N ° 8), Boston Celtics – Walker a déclaré qu’il envisageait de conserver son numéro pour honorer Bryant.

Kemba Walker partage son intention de prendre sa retraite n ° 8 en l’honneur de Kobe, mais il voit également comment il peut également l’honorer en conservant le numéro pic.twitter.com/CC408lm2ZN

– Celtics sur NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 29 janvier 2020

“Je considère [changing] il. Mais je ne suis pas encore sûr. J’ai vraiment beaucoup de respect pour Kobe. Mais tout le monde pleure un peu différemment. Pour moi, je pense que je serais ravi de l’honorer en portant ce numéro. Kobe a joué dur chaque soir. Et je voudrais l’honorer en faisant de même. J’y pense définitivement. Mais nous verrons. “

Bismack Biyombo (N ° 8), Charlotte Hornets – N’a pas parlé sur la question.

Lauri Markkanen (N ° 24), Chicago Bulls – N’a pas parlé sur la question.

Vanderbilt en pot (N ° 8), Denver Nuggets – N’a pas parlé sur la question.

Dillon Brooks (N ° 24), Grizzlies de Memphis – N’a pas parlé sur la question.

Pat Connaughton (N ° 24), Milwaukee Bucks – Connaughton envisage de changer son numéro de maillot, mais n’a pas encore décidé. “C’est la raison pour laquelle je le porte”, a-t-il déclaré, selon Eric Woodyard d’ESPN.

Danilo Gallinari (N ° 8), Oklahoma City Thunder – N’a pas parlé sur la question.

Frank Kaminsky (N ° 8), Phoenix Suns – N’a pas parlé sur la question.

Trevor Ariza (N ° 8), Portland Trail Blazers – N’a pas parlé sur la question .. Ariza a passé une saison et demie à jouer aux côtés de Bryant avec les Lakers. La paire a remporté un championnat NBA en 2009.

Bogdan Bogdanovic (N ° 8), Sacramento Kings – N’a pas parlé sur la question.

Buddy Hield (N ° 24), Sacramento Kings – N’a pas parlé sur la question.

Patty Mills (N ° 8), San Antonio Spurs – N’a pas parlé sur la question.

Emmanuel Mudiay (N ° 8), Utah Jazz – N’a pas parlé sur la question.

Miye Oni (N ° 24), Utah Jazz – N’a pas parlé sur la question.

Garrison Mathews (N ° 24), Washington Wizards – N’a pas parlé sur la question.