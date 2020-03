Comment les joueurs de Premier League restent en forme pendant l’auto-isolement

La saison de Premier League est encore loin de revenir à la normalité alors que le coronavirus continue de pénétrer le monde sportif.

Les étoiles de haut vol sont isolées depuis des semaines et les appareils sont reportés dans un avenir prévisible.

La ligue est déterminée à terminer la campagne 2019/20 et à disputer les tours de matchs restants.

En tant que tels, les joueurs Prem s’assurent de maintenir leur forme physique dans le confort de leur propre maison.

Les clubs de Premier League s’assurent que leurs stars restent en forme en ces temps difficiles

dernier

Transfert actualités en direct: Ighalo de Man United a offert une énorme affaire, la star des Spurs de Barcelone

nouvelles

Appel à l’annulation de la saison, McClean condamné à une amende pour un poste de passe-montagne, une star de l’Ajax sortie du coma

VOLÉ

Liverpool méfiez-vous: dix clubs non-ligue dont les saisons brillantes ont maintenant été supprimées

aller de l’avant

Amazon publiera le documentaire des Spurs comme prévu, quel que soit le résultat de la saison

homme avec un plan

Des matchs tous les jours … La solution du manager de Premier League pour terminer la saison

tranchant

Les kits Spurs 2020/21 divulgués – Nike optant pour une bande audacieuse et un maillot domicile classique?

pas de rupture

Le Taskmaster Arteta a donné aux joueurs d’Arsenal «beaucoup de devoirs» pendant la crise du COVID-19

jette-le

Liverpool se verra refuser le titre? Les clubs poussent à annuler la saison pour des “raisons morales”

Solution

Les contrats des joueurs pourraient être prolongés jusqu’à la fin de la saison de football 2019/20 suspendue

expliqué

Quand la Premier League reprendra-t-elle? Sera-t-il annulé et ce que nous savons jusqu’à présent

Comment les joueurs de Premier League restent-ils en forme pendant l’auto-isolement?

La situation des joueurs de Premier League se met à jour quotidiennement et il n’y a pas de date officielle pour laquelle le football peut recommencer.

Les matchs peuvent revenir en mai et les clubs s’assurent donc que leurs joueurs respectent les horaires physiques et nutritionnels habituels afin qu’ils soient prêts à partir le moment venu.

Le football est une grande entreprise et les clubs voudront que leurs stars restent en forme malgré les problèmes persistants.

De nombreux joueurs peuvent profiter des gymnases à domicile et des piscines.

Liverpool est l’un des clubs à avoir fourni à son équipe des programmes individuels pour les aider à démarrer rapidement à leur retour à Melwood.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Une déclaration des Reds disait: «Les joueurs ont reçu des programmes individuels à suivre pendant cette période et l’entraînement en première équipe s’est déroulé normalement aujourd’hui.

«Suite à une réunion des actionnaires du club de Premier League vendredi matin, il a été décidé à l’unanimité de suspendre la compétition jusqu’au mois prochain, sous réserve des conseils et conditions médicaux de l’époque.

“Liverpool travaillera avec l’équipe médicale du club et d’autres autorités compétentes pour surveiller la situation et décider d’une date de retour à Melwood pour donner à l’équipe les meilleures chances de se préparer pour son prochain match.”

Michael Keane, star d’Everton, a expliqué à talkSPORT comment il gardait la forme

Le défenseur d’Everton, Michael Keane, insiste sur le fait que les joueurs de Premier League seront prêts à recommencer à la fin de la saison.

Il a déclaré à talkSPORT: «Tous les garçons ont reçu des programmes de formation individuels à réaliser à la maison.

«Ce n’est pas facile parce que vous n’avez pas l’équipement normal, vous devez juste improviser et faire ce que vous pouvez.

«Nous devons juste maintenir ce niveau de base de fitness. Tant que nous recevons quelques semaines d’entraînement approprié avant le prochain match – et que les gars ont travaillé dur entre-temps – tout ira bien.

“Nous nous connectons avec les sessions que nous avons faites, et elles [medical/fitness team] gardez un œil sur ce que nous faisons et évaluez notre forme physique à partir de cela.

«Il est important que nous continuions à travailler dur et à nous développer, car nous ne savons pas quand nous serons de retour.

«Je sors tôt pour courir et je coche. Plus tard dans la journée, je fais du sport à domicile, que ce soit la force du haut du corps ou de la jambe. “

“La priorité de la Premier League est de terminer la saison” – Arsene Wenger sur la pandémie de coronavirus

Les clubs de Premier League disposent bien sûr de vastes équipes médicales à la recherche de joueurs potentiellement malades.

Le physio d’Arsenal Gary Lewin a révélé comment les équipes de haut niveau gardent leurs joueurs conditionnés à domicile et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés.

Il a déclaré: «Si les joueurs sont absents pendant sept jours, ils recevront un programme d’entraînement personnel.

«S’ils sont de retour sur le terrain d’entraînement d’ici la deuxième semaine, ce serait comme une mini pré-saison, avec un travail de conditionnement pour rétablir les niveaux de forme physique.

«La troisième semaine, avant le 4 avril, serait plus standard, avec un travail physique plus dur au début et des réunions tactiques à l’arrière. Cependant, il est difficile de planifier avec certitude.

«Bien que les joueurs soient prêts à jouer, les directives du gouvernement sur les rassemblements de masse pourraient changer la semaine prochaine, rendant un redémarrage impossible.

«Les garder en forme à la maison pourrait être problématique. Ce sera plus facile pour les joueurs de Premier League car beaucoup ont des gymnases ou des piscines.

«Vous pouvez importer des tapis roulants, des vélos à watt ou des vélos elliptiques et des travaux d’eau pourraient être effectués, mais pas dans une piscine publique.»

«L’autre problème logistique lié à la reprise concerne les joueurs qui ont ensuite un test positif. Dans l’état actuel des choses, toute l’équipe s’auto-isolerait pendant une semaine, ce qui signifierait plus de rencontres annulées. »

L’ennui est également un problème pour les stars de la Premier League et Ben Foster a expliqué à talkSPORT comment il s’en sortait.

Il a dit: «C’est très ennuyeux. Je fais probablement la même chose que la plupart des gens. Je regarde beaucoup de Netflix, je regarde la télévision, je lis des trucs aléatoires et bizarres, tout pour passer le temps.

“Je suis un pour les classiques. J’ai revu The Office cette semaine pour la 100e fois, Entourage, j’ai regardé Castaway la nuit dernière avec sa femme, j’ai regardé quelques trucs sur Star Wars – il y a beaucoup à suivre!

“Vous devez aussi regarder ce que vous mangez. Lorsque vous vous ennuyez et que vous ne vous sentez pas si bien, il est si facile de commencer à choisir des aliments et de ne pas vraiment regarder votre alimentation, mais vous devez être prudent.

«Il s’agit de faire autant de travail et de musculation que vous le pouvez et je suis autant que possible sur le vélo.

“Vous devez juste baisser la tête et continuer.”

.