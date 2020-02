Comment les joueurs sont-ils sélectionnés pour le All Star 2020?

Ce week-end a lieu l’un des événements les plus importants pour les amateurs de sport, et en particulier le basket-ball: Match des étoiles. Le match aura lieu au United Center de Chicago le 16 février et nous connaissons déjà tous les joueurs. Mais savez-vous comment les joueurs sont choisis pour All Star 2020? Nous vous disons tout ci-dessous.

Les sept suppléants de chaque conférence ont été choisis par les entraîneurs. Cependant, les entraîneurs n’ont pas eu l’occasion de sélectionnez les titres. Dans ce processus, les fans ont participé (dont 50% de la décision est tombée), la presse (25%) et les joueurs (25%).

LeBron James et Giannis Antetokounmpo Ce sont les capitaines du jeu, les joueurs du All-Star Game 2020 qui ont reçu le plus grand nombre de votes des fans dans leurs Conférences respectives. Ce sont eux qui sélectionnent les joueurs qu’ils souhaitent avoir dans leur équipe.

Les titulaires des deux Conférences pour la Match des étoiles 2020 Ils sont les suivants.

Conférence Ouest

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

James Harden (Houston Rockets)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Conférence de l’Est

Bring Young (Atlanta Hawks)

Pascal Siakam (Raptors de Toronto)

Joel Embiid (Philadelphie 76ers)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Nouveau système de jeu

Il y a un peu plus d’une semaine, la NBA a annoncé que le format de correspondance des étoiles sera différente des saisons précédentes.

Les trois premiers Salles de jeux All-Star ils seront joués comme s’il s’agissait de matchs indépendants, et il y aura un prix avantageux pour l’équipe gagnante.

Lorsque chacune des chambres est terminée, le score est nul. Ce ne sera qu’à la fin du tiers des salles que les marqueurs précédents seront ajoutés pour démarrer le dernier trimestre.

Au début du dernier trimestre, chaque équipe aura sur son tableau de bord le score cumulatif au cours des trois trimestres précédents. De plus, 24 points seront ajoutés à l’équipe qui va de l’avant pour déterminer la fin du match. Par exemple, si le match va de 95 à 110, celui qui atteint le premier 134 gagne.