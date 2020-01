Comment les Lakers de Los Angeles font face à la perte de Kobe Bryant

Comment donnez-vous un sens à tout cela – ou à tout cela? Comment pouvez-vous penser à cet événement horrible et dévastateur qui a déchiré des familles et plongé tant de gens dans une tristesse profonde et durable?

Aux prises avec ce qui s’est passé sur une colline couverte de brouillard à Calabasas, en Californie, tôt un dimanche matin endormi à la fin de janvier, le processus reste en cours pour les Lakers et tant d’autres. Il en va de même pour le deuil. Cela devrait continuer sans relâche pendant un certain temps.

Mercredi, les Lakers ont tenu leur première rencontre avec les médias depuis le tragique accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes, dont celles de la légende des Lakers Kobe Bryant et de sa fille, Gianna. À l’extérieur du centre d’entraînement d’El Segundo, un flux constant de fans et de sympathisants s’est arrêté par un mémorial de fortune et en expansion qui a germé en l’honneur de Bryant et des autres morts dans l’accident. Le trottoir du centre de formation était bordé de photos et d’affiches, de fleurs et de bougies, de ballons et de ballons de basket. Un fan a laissé un maillot Kobe derrière lui, un autre a laissé une paire de baskets noires et violettes de Bryant. Lundi, l’équipe avait érigé un long mur de toile blanche, estampillé d’une photo de Kobe souriant, sur laquelle les visiteurs pouvaient griffonner des messages. Mercredi matin, à 11 h 30, tout l’espace avait été rempli et l’équipe était en train de mettre en place plus de biens immobiliers pour que les gens puissent y écrire leurs pensées et leurs prières. Il est difficile de survendre ce que Bryant a signifié pour Los Angeles, les fans des Lakers et l’organisation.

À l’intérieur de l’établissement, l’entraîneur-chef Frank Vogel s’est adressé à un contingent de médias si gros qu’il semblait sans fin. Vogel était le seul membre des Lakers à prendre la parole. LeBron James et Anthony Davis ont choisi de ne pas parler, tout comme l’agent de longue date de Rob Robinkink, qui est maintenant vice-président des opérations de basket-ball et directeur général de l’organisation. Vogel a déclaré qu’il avait dit à ses joueurs qu’ils devraient “parler quand vous êtes prêt, et pas avant.” Et comme James l’a mentionné dans un sombre post Instagram mardi – sa seule déclaration publique depuis l’accident – ils ne sont pas prêts. C’est pourquoi le match de mardi contre les Clippers a été reporté, l’équipe optant plutôt pour un rassemblement privé au centre d’entraînement qui comprenait un entraînement facultatif. En fonction, c’était vraiment plus une session de thérapie de groupe où, selon ESPN, les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel ont partagé des histoires sur Bryant et ont levé des verres de vin en son honneur.

“Je voulais que nos gars entrent libres mentalement, mais pour suer, toucher le ballon, être autour l’un de l’autre”, a déclaré Vogel. “Et puis nous avons eu un déjeuner où nous avons tous passé du temps ensemble et pleuré ensemble.”

Vogel a qualifié l’expérience de «extrêmement émotionnelle». C’est ainsi depuis que l’équipe a appris l’accident lors de son vol de retour de Philadelphie dimanche. La nuit précédente contre les 76ers, James avait dépassé Bryant sur la liste des scores de tous les temps et avait ensuite expliqué à quel point il était «surréaliste» de gérer l’exploit à Philly. Selon Shams Charania, Kobe et LeBron ont parlé au téléphone après le match. C’était la dernière fois qu’ils parlaient.

Lorsque la nouvelle a éclaté, Vogel a pris sur lui de rendre visite à chacun dans l’avion individuellement et de leur raconter ce qui s’était passé. Certaines personnes le savaient déjà. Beaucoup d’autres non. Il y avait des conversations difficiles et il n’y avait pas de pénurie de larmes. Pour Vogel, c’est la nouvelle que des enfants étaient à bord de l’hélicoptère qui l’a le plus durement touché. Gianna Bryant, Payton Chester et Alyssa Altobelli n’avaient que 13 ans. Vogel, qui a deux filles, a adressé ses condoléances à Vanessa Bryant, à ses trois filles et au reste de la famille Bryant, ainsi qu’aux familles des sept autres victimes. Il a appelé cela une période profondément triste – bien qu’il n’ait pas eu besoin de dire un mot. Le sentiment était inscrit sur son visage.

Les Lakers devraient jouer un match de basket-ball vendredi. Quels que soient les hommages, les monuments commémoratifs et les effusions d’émotion prévus pour le match de Clippers reporté de mardi, ils vont probablement s’amplifier maintenant à la suite de l’attente. Les Lakers ont resserré les rangs et cherché réconfort l’un dans l’autre depuis la tragédie. Bientôt, ils reprendront le tribunal, et on leur posera à nouveau des questions, et vous vous demandez comment ils vont tout traiter. Vous vous demandez s’ils seront prêts. Dans des moments comme ceux-ci – à la suite de la mort inattendue et prématurée d’une célébrité plus grande que nature qui incite un grand nombre d’entre nous à considérer notre propre mortalité – il est impossible de ne pas penser à comment, comme l’a dit l’entraîneur de l’UCLA, Mick Cronin cette semaine, demain n’est pas promis. Les Lakers sont des basketteurs, et qui sont bons, mais qui pourrait leur reprocher de vouloir faire autre chose que jouer maintenant?

Vogel pensait que le temps passé par son équipe mardi et mercredi était «bénéfique sur le plan thérapeutique». Il a prédit que le match de vendredi le serait aussi – bien qu’il ait également déclaré qu’il n’était pas prêt à parler de ce qu’il pourrait dire à Kobe s’il le pouvait encore, et il a poliment refusé de partager des histoires sur Bryant. Il a dit qu’il n’était pas «prêt à y aller». Même si Vogel a fait allusion à la catharsis, il a admis que ces derniers jours avaient été intimidants. Le deuil est désordonné de cette façon. Il en va de même de l’héritage et de la façon dont nous percevons individuellement les personnes que nous connaissions à distance.

Beaucoup de gens ont écrit sur Bryant et ce qu’il représentait pour eux cette semaine. Je suppose que maintenant c’est mon tour. Nous avons grandi non loin les uns des autres à la périphérie de Philadelphie. Il avait un an de moins que moi. Nos lycées faisaient partie de la même ligue d’athlétisme. La première fois que je l’ai vu jouer, il était junior et j’étais senior. J’ai couvert une partie de sa dernière année pour notre journal local alors que j’étais étudiant de première année à l’université. Il a aidé Lower Merion à remporter son premier titre d’État en plus d’un demi-siècle. Je me souviens quand – alors qu’il était encore au lycée, avant qu’il n’emmène Brandy au bal et qu’il ne saute à la NBA et devienne une sensation internationale – il s’entraînerait périodiquement avec les Sixers. Il y avait des murmures et des rumeurs sur la qualité de l’enfant, sur la façon dont il pouvait jouer dans la ligue en ce moment. Et puis il l’a fait.

Ma carrière est entrée en contact avec le sien de temps en temps au cours des 20 prochaines années. Je n’oublierai jamais quand il a promis de couper le cœur des Sixers lors de la finale de la NBA 2001, ce qui n’a pas bien marché avec les Philly fidèles à l’époque, même si cela m’a toujours semblé être la chose la plus philly qu’il puisse avoir. dit ou fait. J’étais là au All-Star Game 2002 à Philly quand la ville l’a hué. J’étais là en 2015 lorsque ces mêmes personnes dans ce même Wells Fargo Center ont applaudi Bryant et lui ont envoyé un message sincère et sincère lorsqu’il a annoncé sa retraite et a choisi sa ville natale pour lancer une tournée d’adieu tout au long de la saison. Et j’étais là, juste samedi dernier, lorsque James a dépassé Bryant sur la liste de pointage de tous les temps. Je fréquentais Bryant de temps en temps et je lui posais des questions depuis que nous étions tous les deux des enfants, mais je ne l’ai jamais connu. Pas dans un sens réel ou significatif. Peu importait. J’ai toujours pris racine pour lui.

Comme beaucoup de gens, j’ai été impressionné par son talent hors normes. J’ai été touché par la vidéo de lui et de Gianna parlant de cerceaux sur le court lors d’un match en décembre. Et j’ai eu le cœur brisé rétroactivement lorsque l’interview qu’il a faite avec Jimmy Kimmel sur le lien qu’il partageait avec sa fille, une aspirante et talentueuse basketteuse à part entière, a refait surface après leur mort prématurée. Et, comme beaucoup de gens, j’ai eu du mal à accepter pleinement la vie de Bryant – pas seulement ses réalisations sur le terrain et sa carrière au Temple de la renommée, ou ses jours d’après-match où il a fait tant de choses positives pour basket-ball des jeunes et des femmes, mais aussi ce qui s’est passé au Colorado à l’été 2003.

À la suite de la tragédie – et l’accident est que, c’est incontestablement que – j’ai lu et entendu certaines personnes tenter de résumer ce qui s’est passé en appelant Kobe et son héritage «compliqués». Mais la vérité, aussi dure soit-elle pour tant de gens à traiter après toutes ces années, c’est que Bryant a été accusé d’agression sexuelle criminelle après une rencontre avec un concierge de 19 ans. Les accusations criminelles ont ensuite été abandonnées, mais seulement – comme Lindsay Gibbs l’a rapporté en 2016 dans un article exhaustif – après que l’avocat de Bryant eut utilisé le nom de la femme six fois lors d’une audience préliminaire malgré la tentative du tribunal du comté d’Eagle de la garder anonyme, tandis que le tribunal a également «contribué à l’assaut en rendant par inadvertance des documents judiciaires privés. »Une affaire civile qui comprenait un accord de non-divulgation a ensuite été réglée, et Bryant a présenté des excuses publiques.

Kobe Bryant signifiait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. La plupart étaient positifs, mais pas tous, et rien ne devait être oublié. Si nous voulons être honnêtes à propos de Bryant et de ce qu’il a fait avec ses 41 ans de vie, nous devons tout expliquer, des lumières brillantes aux moments les plus sombres et tout le gris entre les deux. Il devrait y avoir du deuil et du deuil et se souvenir de la totalité de Kobe – et pas seulement de ce qui est commode.

Ce n’est pas facile. Mais si quelque chose peut venir de quelque chose d’aussi douloureux, c’est qu’il rappelle que la vie est précieuse et rapide et que nous devrions tous établir des priorités en conséquence. C’est une chose à laquelle je pense depuis un certain temps maintenant, l’idée que la vie pourrait finir n’importe quel jour. C’était évidemment quelque chose que Vogel a également envisagé.

La disponibilité des médias mercredi n’était pas la même que celle à laquelle j’ai assisté. La foule autour de l’entraîneur-chef était aussi grande que celle que vous auriez rencontrée pour un match important, mais les questions ne portaient pas sur les rotations ou les sélections. Et pourtant, malgré la lourdeur du sujet, tout le monde attendait des réponses. On a demandé à Vogel ce qu’il avait fait après être descendu de l’avion à Los Angeles dimanche de la même manière qu’on pourrait lui demander un ajustement en fin de partie ou un retour au quatrième trimestre, et il a offert une réponse courte mais importante que je n’ai pas ‘ai cessé d’y penser depuis.

«Je suis rentré chez moi», a-t-il dit, «et j’ai embrassé ma famille.»

C’est un bon point de départ.

