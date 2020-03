Comment les meilleurs écrivains de la nation luttent contre le coronavirus

La science-fiction la plus extravagante et déchirante que vous aurez jamais lue se trouve, en ce moment, dans des profils de personnages célèbres publiés dans des magazines récents que vous n’avez peut-être pas encore ouverts. «Jude Law regarde l’art», commence une pièce de janvier Vulture écrite par l’écrivain senior E. Alex Jung. “Je regarde Jude Law.” Ou: “C’est une journée de décembre animée à Houston”, commence un long métrage Rolling Stone de février écrit par Charles Holmes, “et Megan Thee Stallion donne des notes détaillées sur la façon dont, exactement, elle veut que ses danseurs twerk.”

Quant au mois de mars, Emily Nussbaum du New Yorker rend visite à Fiona Apple à Venice Beach et est récompensée par une citation de tous les temps sur Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson et la cocaïne. Pendant ce temps, Sam Knight de GQ passe du temps avec Daniel Craig et capture quelque chose de son essence: «À l’écran, le visage de Craig – ce beau visage de boxeur, ces yeux gazeux – peut avoir une tranquillité inquiétante pendant que son corps bouge. Dans la vraie vie, tout ce qui concerne Craig est animé, en partie suspendu. » Les mots de la vraie vie sont extrêmement déchirants. Mais cette ligne, tirée du profil de la jeune rock star du roi Lizzy Goodman dans le New York Times Magazine, m’a vraiment séduit. Ils tournent un clip vidéo.

“Je veux que vous veniez à mon appartement après cela”, a-t-elle dit, me fixant pendant un moment de calme ténu alors que sa maquilleuse pulvérisait une fine brume de fuchsia scintillant sur ses pommettes, “parce que je peux dire que c’est gênant pour vous. “

Ce qui est étrangement science-fictionnel sur cette scène, bien sûr, c’est l’idée de trois personnes indépendantes se tenant, vraisemblablement, à moins de 6 pieds l’une de l’autre. L’idée d’une fine brume sans intention malveillante. L’idée de n’importe quel groupe d’humains occupant le même espace physique, n’importe où, créant toute sorte d’art ou même de «contenu». L’idée d’entrer dans l’appartement de quelqu’un d’autre. Compte tenu de la pandémie mondiale de COVID-19 et de l’auto-quarantaine généralisée que nécessite notre survie, notre définition nationale du mot dérangeant a radicalement changé au cours des deux dernières semaines. Ce qui signifie que ces rencontres de célébrités très récentes renvoient maintenant à un passé lointain et inconnaissable, plein d’histoires délicieuses débordant de voyage, d’aventure, de twerking, de connexion humaine. Un lien humain guindé et géré de manière agressive par les publicistes, peut-être. Mais reste.

Même pour les journalistes qui se spécialisent dans l’interview de personnalités célèbres – de préférence en personne, et idéalement dans un environnement moins stérile qu’une salle de conférence ou un hall d’hôtel – ce n’est pas la crise existentielle la plus pressante du monde. Mais il reste une crise existentielle. Cela aide certainement d’avoir à la fois un sens de l’humour et un sens de la perspective. “J’étais dans une chambre avec Vin Diesel l’autre jour”, m’a expliqué l’écrivain de GQ, Zach Baron, en discutant au téléphone à la mi-mars avant que les commandes de séjour à la maison ne deviennent monnaie courante en Amérique. «Pour être très clair, le coronavirus n’a rien de drôle. Il m’est venu à l’esprit que la chose la plus proche du drôle serait d’attraper le coronavirus de Vin Diesel. »

“J’ai l’impression que nous sommes tous sur un épisode de, comme, une émission de cuisine, et on nous a remis un navet et un 2 par 4, et nous allons découvrir qui peut faire le dîner.” —Zach Baron

Que fait un profileur de célébrités à l’ère de la distanciation sociale? Dans les mois à venir, Rolling Stone, Vogue, Sports Illustrated, Vanity Fair, Esquire et tous les autres devront mettre sur leurs couvertures quelqu’un qui fait la promotion de quelque chose. (Au moment où le long métrage de Daniel Craig de GQ a été publié sur Internet, le nouveau film de James Bond qu’il vantait, No Time to Die, avait été retardé d’avril à novembre, avec la plupart des grands films de tentes 2020 suivant le mouvement; de nouveaux albums majeurs, dont Lady Gaga , sont également repoussés.) Mais comment capturer quelque chose de l’essence d’une star uniquement via Zoom, ou FaceTime, ou par courrier électronique, ou par SMS, ou pire encore, un simple appel téléphonique?

«Je pense qu’une grande partie de ce que le journalisme d’accès promet est l’accès», dit Baron. «Comment est-ce d’être dans une pièce avec quelqu’un avec qui la plupart des gens ne seront jamais dans une pièce? Si vous ne pouvez pas relayer ces faits, alors qu’est-ce que vous avez vraiment? ” Baron, qui est marié à la réalisatrice de Ringer, Amanda Dobbins, a récemment interviewé en personne Brad Pitt, Martin Lawrence, Al Pacino et Robert De Niro en personne; beaucoup plus récemment, il a parlé par téléphone avec des experts réticents à la distance sociale, Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, et a également blogué de manière réfléchie sur la différence de son travail. “J’ai l’impression que nous sommes tous sur un épisode, comme, une émission de cuisine”, me dit-il, “et on nous a remis un navet et un 2 par 4, et nous allons découvrir qui peut faire le dîner. “

Je voulais parler aux meilleurs profileurs et intervieweurs auxquels je pouvais penser à la fois de leur pessimisme et – souvent dans le même souffle – de leur optimisme prudent. Le profil Lizzo 2019 de la rédactrice culturelle senior de Cut, Allison P. Davis, est une merveille de proximité humaine joyeuse: «Oh mon Dieu, cette sauce. Qui a fait cette nourriture? Je veux sucer la bite de celui qui a fait cette sauce », annonce Lizzo au milieu d’une foule tapageuse d’amis dans un restaurant de Brooklyn, seulement pour être informée, par sa serveuse, que le père de sa serveuse a fait la sauce. Mais peu de temps après, ce père fait une remarque imprudente, et Davis est là pour attraper une fraction de seconde de vulnérabilité (“l’expression de Lizzo passe d’un sourire à quelque chose comme une grimace”) avant qu’elle ne disparaisse. (“Le moment passe, presque imperceptible.”)

Sur Skype et autres, un moment comme celui-ci se rapproche de totalement imperceptible. “Je pense que mes meilleurs trucs sont toujours venus de la proximité et du fait d’être là, quand il y a le bon moment pour poser la question ou aborder un sujet”, me dit Davis, un ancien membre du personnel de Ringer. «Nous avons passé du temps ensemble et nous sommes à l’aise les uns avec les autres, et juste une évolution naturelle qui vient de simplement passer du temps avec quelqu’un pendant des heures et des heures. Malheureusement, pour moi, il s’agit toujours d’être dans la pièce. “

Cela conduit naturellement Davis vers le pessimisme. Dans notre nouvelle réalité, “je ne peux pas imaginer – il n’y aura pas beaucoup de couleurs”, dit-elle. “C’est comme” Il s’est raclé la gorge au téléphone de façon spectaculaire “. Que sommes-nous censés faire?”

Mais son profil de Lena Dunham en 2018 – agrémenté de plusieurs photos suprêmement sincères de Dunham dans un hôpital qui se remet d’une opération majeure – est un plan pour une sorte d’intimité entièrement numérique et à distance, bien que cela aide si votre sujet est déjà un oversharer de renommée mondiale . “Je pense que vous finissez toujours par obtenir le numéro de téléphone de votre source et que vous avez une sorte d’interaction avec eux”, explique Davis. «Et j’ai en quelque sorte cet optimisme étrange que le fait d’être forcé d’envoyer des courriels et des textos – et des vidéos ou des discussions ou quoi que ce soit – va briser une partie de l’artifice étrange qui était de toute façon devenu une partie des interviews de célébrités. … Maintenant, nous allons tous être comme des collégiens dans la salle de chat AIM. »

Le moment passe, presque imperceptible. “Mais certaines personnes sont simplement merdiques à envoyer des SMS”, se lamente Davis en riant. “Célèbre ou pas, ça va encore être une chose.”

–

Pour Jackie MacMullan, un écrivain sportif bien-aimé couvrant maintenant la NBA pour ESPN, il a toujours été question d’être dans la salle, de son long mandat au Boston Globe à ses livres en collaboration avec Shaq et Larry Bird. «Présentez-vous tôt, restez tard, allez à tout», me dit-elle en racontant ses conseils de carrière standard. «Pas certaines des choses. Tout. Ces petits moments où vous obtenez une lueur de la personnalité de quelqu’un et une lueur de la vôtre sont ce qui vous fera avancer. ”

Mais que faire s’il ne reste plus rien? Pour les écrivains sportifs, la plupart de ces lueurs de personnalité sont traitées dans les vestiaires. Mais dans l’intervalle bizarre de début mars où le sport existait encore, euh, mais la NBA avait coupé l’accès aux vestiaires par peur des coronavirus, les journalistes s’inquiétaient que même lorsque la normalité (quoi que cela signifie) soit restaurée (quand cela pourrait être), cette porte pourrait rester fermée pour toujours.

«S’ils ferment les vestiaires, je pense simplement que c’est une peine de mort», dit MacMullan. «Le tout, ce sont les relations, non? C’est ainsi que vous développez le rapport avec quelqu’un, c’est en leur parlant. Il ne s’agit pas toujours de basket-ball, de football ou de tout autre sport que vous couvrez. C’est juste être un être humain et regarder les gens interagir les uns avec les autres et tirer des conclusions sur le genre de personne que quelqu’un est en fonction de ce à quoi il ressemble à six heures du matin lorsque le jeu s’est déroulé tard, ou comment font-ils leur travail quand ils ne se sentent pas bien, ou s’ils ont quelque chose à faire à la maison? “

Comme pour les stars de cinéma ou les rock stars, la clé pour écrire des profils d’athlètes plus profonds et plus intimes est de se rapprocher le plus longtemps possible. “Je suppose généralement que si je passe deux jours avec quelqu’un – ce qui est difficile à faire – mais si vous pouvez y arriver, c’est à ce moment-là que vous en aurez vraiment une idée”, explique le célèbre auteur et journaliste de Sports Illustrated Chris Ballard. “Parce qu’ils peuvent prétendre être quelqu’un pendant une journée, mais le deuxième jour, généralement, vous avez perdu cela. Et deuxièmement, vous allez avoir ces vrais moments et dialogues et interactions avec d’autres personnes. ”

«Le tout, ce sont les relations, non? C’est ainsi que vous développez le rapport avec quelqu’un, c’est en leur parlant. ” —Jackie MacMullan

Le format est également important. Baron me suggère que les écrivains de profil qui se spécialisent dans la couleur et la proximité et les détails romanesques sont maintenant naturellement désavantagés, par rapport aux enquêteurs qui excellent particulièrement à poser les meilleures questions et à obtenir les meilleures réponses: un ensemble de compétences beaucoup plus facile à gérer à partir de centaines de kilomètres. Mais la distinction entre un élément écrit et un Q&R transcrit est toujours immense, et le choix, pour beaucoup, n’est pas négociable.

«Je viens de passer un peu de temps avec Ben Simmons, puis il s’est blessé, et maintenant nous avons une pandémie, alors qui sait si cette histoire se déroulera un jour, mais il n’y a aucun moyen que je fasse un Q&A avec Ben Simmons», dit MacMullan . “Tu sais ce que je veux dire? Le gars est tellement compliqué. Nous attendons de l’entendre parler. Je pense qu’il est important pour quiconque écrit cette histoire de tirer des conclusions après avoir passé du temps avec quelqu’un comme Ben Simmons. “

Au cours des dernières années, d’abord pour Vulture et maintenant avec le New York Times Magazine, David Marchese a maîtrisé l’art des longues questions et réponses des célébrités si sublimes qu’il est devenu lui-même une sorte de célébrité. La formule est une conversation en personne longue, détaillée et bruyante, avec un appel téléphonique plus tard pour suivre et combler les lacunes. Et le résultat, bien que composé presque entièrement de dialogue, a une quantité incroyable de détails romanesques. Le voici juste cette semaine, approfondissant avec Werner Herzog:

MARCHESE: Ça m’a toujours paru si bizarre que tu habites à Los Angeles. Vous êtes quelqu’un qui croit en l’importance presque spirituelle de voyager à pied, et c’est une ville où personne ne marche.

HERZOG: Mais ce serait se promener ou déambuler. Je ne suis jamais allé dans ce sens. Je vois comment tu me regardes.

MARCHESE: Comment je vous regarde?

HERZOG: Avec un scepticisme perplexe.

Je vois comment tu me regardes. Barricadé maintenant en tant que nation dans nos salons respectifs, il se lit comme un conte de fées intensément allemand. «Je pense que la plupart des entretiens consistent à mettre en place une teneur émotionnelle de la conversation», me dit Marchese. “Ce qui a à voir avec le ton de votre voix, le langage corporel, et comment vous réagissez à la chose qu’ils disent, et, pour utiliser un mot hippie, l’ambiance qui se crée en ce moment.” Mon intuition est que c’est aussi important que la préparation que vous ferez ou la façon spécifique dont vous posez une question. Et je me demande comment ces qualités seront affectées lorsque je regarderai quelqu’un dans une petite boîte sur mon ordinateur, et comment ils me regarderont dans la petite boîte sur un écran. ”

Une autre option consiste à souligner la distance, la maladresse et l’intimité numérique qu’impliquent ces petites boîtes. La série de vidéos Diary of a Song du New York Times, animée par le journaliste de musique pop Joe Coscarelli, est une célébration à la fois du processus d’écriture et de la chimie bizarre que deux personnes peuvent développer sur FaceTime et autres, où les retards et les pépins de la connexion téléphonique ne fait qu’ajouter à l’ambiance. (Les emoji aident aussi.) Coscarelli, toujours avec le même arrière-plan (et le même pull), reste à l’écran tout le temps, les écouteurs attachés, réagissant en temps réel comme, disons, Grimes raconte l’histoire de repousser un attaquant avec un banjo.

Il y a aussi une quantité incroyable de détails dans ces chats. (Essayez Lizzo, par exemple.) “Je pense honnêtement que le format se prête à l’intimité, parce que tout le monde y est habitué, non?” Dit Coscarelli. (Nous avons parlé sur FaceTime, me délectant de mon inconfort visible.) “Surtout les gens avec qui j’ai parlé, non? Les jeunes sont technologiquement avertis. Leur défaut est de parler dans la caméra de leur téléphone, vous voyez ce que je veux dire? Comme Cardi B ou Rosalía ou Grimes, ce sont des gens qui existent principalement avec la caméra frontale. Voilà comment les gens parlent. C’est ainsi que les gens parlent à leurs enfants quand ils ne sont pas en ville. Et c’est ainsi qu’ils parlent à leurs parents, à leurs grands-parents. “

C’est particulièrement vrai – et souvent exclusivement – en ce moment, pour les célébrités, pour tout le monde. Et si nous sommes tous sur FaceTime en ce moment difficile, la maladresse est au moins uniformément répartie. «C’est devenu comme un langage visuel familier pour les gens, donc je pense que les gens baissent un peu la garde dès le départ», explique Coscarelli. “Vous avez lu ces profils où vous faites une activité d’idée de publicité, ou vous déjeunez mais personne n’a vraiment faim. Peut-être qu’ils ont déjà fait un entretien ce jour-là, ou vous devez trouver comment leur poser des questions pendant qu’ils mangent, et ensuite, ils ne touchent pas leurs œufs. Il y a tellement d’artifice dans les interviews de célébrités et la rédaction de profils en général. Ce genre de bandes en arrière certaines de ces couches. ”

Nous sommes tous accrochés à nos téléphones, terriblement vulnérables et portons un pyjama. Et les étoiles, plus que jamais, sont comme nous.

–

Au cours de ses 90 minutes environ consacrées à Jude Law à regarder l’art, E. Alex Jung de Vulture est en mesure de convaincre le célèbre acteur tabloïd et traqué de partager quelque chose de vulnérable. Law admet qu’il avait été véritablement piqué par les blagues de Chris Rock à son sujet aux Oscars 2005, et racontant l’histoire maintenant, la star commence avec la meilleure ligne d’ouverture de vignette qu’un profileur pourrait espérer: «Je vais être vraiment Candide.”

Parfait. “Il marque une pause”, écrit Jung, tandis que la vignette de Law se dévoile, “peut-être inquiet qu’il en ait trop dit”.

Pour le profileur, bien sûr, l’inquiétude est que la star ne dise rien du tout. Pour Jung, l’astuce pour faire parler même un sujet réticent célèbre implique la recherche, une attention particulière et une ambiance, et un contournement doux de toute connerie, ce qui est beaucoup plus facile à transmettre en face à face. «Vous avez tous deux une conversation, et si quelqu’un vous pose une question, vous voulez y répondre», dit-il. “Je pense qu’une interaction humaine très basique est ce qui est vraiment agréable dans les interviews et les profils, car peu importe à quel point une personne devient célèbre.”

En octobre 2019, Vulture a publié le fantastique reportage de Jung sur le directeur de Parasite et le futur chouchou des Oscars Bong Joon-ho, qui comprenait peut-être la citation la plus populaire du journalisme culturel cette année-là, sous la forme de la description désinvolte de Bong des Academy Awards eux-mêmes: Les Oscars ne sont pas un festival international du film. Ils sont très locaux. ” Cette remarque a émergé de la toute première conversation du réalisateur avec Jung, discutant dans une voiture à Los Angeles, le magnétophone en marche mais l’interview officielle et centrale n’a pas encore commencé. Une véritable connexion, quand elle vient, peut être immédiate.

«Cardi B ou Rosalía ou Grimes – ce sont des gens qui existent principalement avec la caméra frontale. C’est ainsi que les gens parlent. » —Joe Coscarelli

Peut-être que Bong aurait appelé le local des Oscars sur Skype; peut-être que Law aurait parlé de Chris Rock sur FaceTime. Mais peut-être pas. “Je veux dire, quelque chose d’ineffable est perdu, non?” Dit Jung. “Je pense que c’est la même chose avec les rencontres en ligne, non? Vous pouvez glisser autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez prendre autant de photos que vous le souhaitez. Mais vous ne connaissez pas vraiment la personne avant de la rencontrer en personne. Vous ne savez pas vraiment si vous allez avoir de la chimie. Vous ne savez pas vraiment si vous allez cliquer. ”

Et vous ne savez pas vraiment si vous obtiendrez un devis. “Et je pense que c’est exactement la même chose avec un profil, car il est très intime à certains égards”, dit Jung, ajoutant que Bong, en personne, est beaucoup plus grand et plus imposant que vous ne le pensez quand il n’est qu’une tête sur un écran. «Même s’il est mis en scène et construit par tous ces autres intérêts comme les publicistes, les campagnes et les studios et peu importe, c’est toujours un moment où vous interagissez avec une personne, et vous les ressentez d’une manière très tactile, non? “

Plus tard dans la pièce, Jung regarde le réalisateur se promener dans la maison de roses trémières conçue par Frank Lloyd Wright de Los Angeles, se méfiant: «Bong erre dans l’espace, repoussant poliment les limites», écrit-il. “Il teste les portes verrouillées et enfonce la tête dans un sous-sol qui a été arraché aux visiteurs.” Mais même ce genre de bêtise est instructif: «Vous pouvez vraiment voir comment il pense à l’espace et comment il pense aux angles de caméra et au blocage», explique Jung maintenant. “Il me disait comment ce serait une maison difficile à tourner, car il est difficile d’éduquer le spectateur en termes d’apparence, alors que la maison Parasite a été construite spécifiquement pour éduquer le spectateur d’une manière très particulière.”

C’est un rappel qu’il n’y a pas non plus de substitut pour regarder votre sujet d’interview se déplacer dans un espace physique, même si c’est, disons, Grimes, récemment décrit par l’écrivain senior de Rolling Stone, Brian Hiatt, comme “l’une des personnes les plus en ligne sur Terre.” Des jours de halcyon décrits dans le film Almost Famous de 2000 – qui affirme que dans les années 70, le journaliste devenu réalisateur Cameron Crowe pourrait traîner dans le bus d’un groupe de rock pendant des mois en apparence – jusqu’au présent inquiet, le magazine devient toujours meilleur, plus proche et plus varié que la plupart de ses concurrents grâce au poids que portent encore les mots «la couverture de Rolling Stone».

Hiatt écrit plusieurs des plus grandes fonctionnalités du magazine, ce qui signifie qu’il peut vous régaler avec des histoires de regarder un chauffeur de taxi griller Roger Waters sur les paroles de “Another Brick in the Wall (Part 2)”, ou de rouler dans les rues d’Atlanta dans Future’s Ferrari, ou décrochant quand Bono, le leader timide de U2, appelle clandestinement de sa voiture pendant le jeu de sa propre fille au lycée. (“” Je pensais que ce serait fini à 8h00, “s’excuse-t-il, sonnant de façon comique frénétique.”) Même les pièces d’interview droites de Hiatt reposent sur une familiarité et une autorité qui ne peuvent venir que face à face avec des gens très célèbres pour ce qui compte, pour une personne célèbre, comme très longtemps. De l’intro à son long Q&A de couverture avec Taylor Swift:

La conversation n’est souvent pas légère. Elle a accumulé plus d’armure au cours des dernières années, mais a toujours le contraire d’un visage de poker – vous pouvez voir chaque micro-émotion la submerger alors qu’elle réfléchit à une question, son nez se plissant de manière semi-ironique avec le terme «vieux» -des stars de la pop scolaire », ses yeux bleus absurdes scintillent alors qu’elle se tourne vers des sujets plus sombres.

Ces micro-émotions seraient presque impossibles à retracer même sur FaceTime, où la connexion inévitablement incertaine garantit que vous ne pouvez pas être sûr à 100% que l’expression faciale d’une personne est le résultat direct de ce que vous venez de dire. Hiatt dit que Rolling Stone a déjà mis en place au moins une interview majeure sur Skype; comme chaque écrivain à qui je parle, il met aussi rapidement ces nouveaux défis en perspective. «Je dirais que ce n’est pas idéal», me dit-il, «mais rien dans nos circonstances actuelles n’est idéal.»

Le profil des célébrités est à jamais une espèce en voie de disparition, et il est raisonnable pour les écrivains de la culture de craindre que l’accès en personne aux grandes stars, une fois retiré, même pour des raisons inévitables de type pandémie mondiale, ne reviendra jamais une fois que ces stars auront réalisé qu’elles pas nécessairement besoin de l’accorder pour faire la couverture de Rolling Stone. Mais comme presque tous les écrivains à qui je parle, Hiatt observe également que même les célébrités les plus modestes veulent toujours être entendues, vues et comprises. «C’est la même raison pour laquelle les gens posent pour des portraits, comme pour les gens qui les peignent», dit-il. «L’idée que vous seriez immortalisé par quelqu’un qui vous accorde une très très grande attention, et que vous avez été sélectionné pour cette immortalisation aux côtés de – je ne sais pas, je pense à nouveau à Future, comme, il pensait à Jimi La couverture Rolling Stone d’Hendrix, vous savez?

Un autre avantage de regarder Taylor Swift dans les yeux est que vous obtiendrez théoriquement des réponses plus honnêtes et plus vulnérables lorsque la conversation se tournera vers des sujets plus sombres. Le profil de Constance Wu de l’écrivain Jiayang Fan de New Yorker en septembre 2019 est un document fascinant, tour à tour confessionnel et combatif, qui dépend bien sûr du moment inévitable où l’actrice doit s’adresser à sa récente tempête de fureur après avoir appris que sa propre sitcom avait été renouvelée , et la honte des médias sociaux qui a résulté:

Enfin, j’ai interrogé Wu sur son procès sur Twitter. Elle se redressa et se frotta les tempes. Elle faisait une longue pause sur Twitter depuis l’incident. «Être désordonné en public est quelque chose…» Elle s’arrêta, ajustant sombrement sa posture, comme un politicien qui se rend compte que c’est la question sur laquelle les gens baseront leur vote. “Je ne suis pas fière de ce que j’ai dit”, a-t-elle poursuivi. “Mais je pense aussi que c’était ce que je ressentais en ce moment, et nous avons tous des jours où nous nous sentons différemment, et je ne pense pas que cela représente tout mon personnage.”

Le détail du politicien ajustant sa posture serait plus difficile à reproduire si la star n’était pas assise juste là avec le journaliste dans un hôtel sur une plage hawaïenne, sirotant un Manhattan avec une touche. Mais il y a bien sûr un artifice à tout cela aussi.

“C’est une célébrité, et clairement elle se méfie de moi en tant que journaliste, comme n’importe quelle célébrité, et elle se tient d’une manière qui, je pense, est très en phase avec la façon dont cela sera traduit sur la page”, a déclaré Fan moi. “C’est ce qui rend le profil de la personnalité la plus difficile, car ils sont tellement conscients de la façon dont chacun de leurs gestes et mouvements – surtout si vous êtes acteur – et chaque phrase qu’ils prononcent seront lus sur la page. Et cela peut créer une interaction très peu naturelle. »

Ce qui signifie que suivre la route Zoom et Skype et texte peut en fait être moins artificiel, tant que votre sujet d’interview est prêt à être franc et bizarre. “Je pense que vous avez peut-être juste à dire:” Très bien, travaillez avec moi ici “”, a déclaré MacMullan d’ESPN. “‘ Essayons d’être créatifs. Je te pose cette question. À quoi ressemble votre visage en ce moment? Tu fais la moue? Souris-tu? Est-ce que tu te moques de moi? Votre sourcil est-il levé? “Je ne sais pas. Vous devez juste vous amuser avec ça, je pense. Le truc, c’est de mettre les gens à l’aise, non? «Très bien, je viens de vous poser cette question. Comment te sens tu à propos de ça? Qu’êtes-vous en train de faire en ce moment? Tu me donnes le doigt, ou quoi? “Je ferais ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que tout le monde le ferait, mais je sais que je le ferais. “

Alors que l’ère du séjour à la maison continue, de plus en plus de gens sont susceptibles de faire à peu près tout pour parler à n’importe qui. «Comme nous sommes tous refoulés et enfermés, du moins dans mon cas, dans mon appartement en raison de l’isolement social, je trouve que j’apprécie beaucoup plus les conversations téléphoniques et je suis beaucoup plus volubile au téléphone avec mes amis », Explique Fan. “Donc, si vous êtes journaliste, vous pouvez vous appuyer sur cela lorsque vous appelez quelqu’un pour l’interviewer. Peut-être comme vous, ils ont juste envie d’une voix humaine, et peut-être aussi par SMS, dans ce climat de peur, d’anxiété et de panique. Ils sont en quelque sorte beaucoup plus susceptibles d’être presque reconnaissants pour tout contact humain de quelque nature que ce soit, et enclins à vous traiter davantage comme un ami que comme un journaliste. “

Cela ne serait pas exactement considéré comme un réconfort dans des circonstances normales, mais il n’y a pas de calendrier, dans cette industrie ou dans toute autre, pour revenir à des circonstances normales. “Je veux dire, cela dépend vraiment de la personne, mais je pense que tout le monde se sent immensément vulnérable et solitaire en ce moment, et vraiment reconnaissant pour l’interaction humaine”, dit Fan. Posez vos questions les plus difficiles maintenant, journalistes, et posez-les comme vous le pouvez.