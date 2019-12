Comment les Reds pourraient s'aligner pour la finale de la Coupe du monde des clubs avec Virgil van Dijk poussant pour être en forme

Liverpool affrontera Flamengo en finale de la Coupe du monde des clubs ce soir alors qu'ils tentent de remporter leur troisième trophée européen de l'année civile.

Six mois après avoir remporté la Ligue des champions à Madrid, les Reds ont battu Chelsea en Super Coupe de l'UEFA en début de saison.

Firmino a marqué le vainqueur après avoir caché la balle intelligente de Trent Alexander-Arnold

Les équipes britanniques ont eu tendance à avoir du mal dans cette compétition, Liverpool étant lui-même en deçà de 2005.

Mais après avoir battu Monterrey mercredi soir à Doha, Jurgen Klopp sera confiant que son équipe pourra terminer le travail dans le désert.

Le onze de départ du match contre les vainqueurs de la CONCACAF Champions League a vu plusieurs changements, Jordan Henderson remplaçant à l'arrière pour Virgil van Dijk, alité.

Et Divock Origi et Xherdan Shaqiri ont commencé la rencontre mercredi, mais ont été remplacés par Sadio Mane et Roberto Firmino.

Liverpool a déjà remporté la Super Cup cette saison

Nouvelles de l'équipe

Virgil van Dijk DEVRAIT être disponible pour le jeu après son retour à l'entraînement après sa maladie.

En effet, la plus grande décision de Klopp pourrait bien être de savoir si Henderson retourne au milieu de terrain et si Naby Keita ou Alex Oxlade-Chamberlain cède.

Van Dijk pourrait participer à la finale au Qatar

XI prédit

C'est ainsi que les Reds pourraient s'aligner contre Flamengo

