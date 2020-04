Comment les réfugiés utilisent le football pour trouver une appartenance et une opportunité en Amérique

Warshan Hussin est un nouveau venu à Baltimore. C’est un Irakien natif en passant par la Syrie. Il est seul. Et il déteste vraiment l’enfant qui parle anglais.

Il est assis dans sa classe de septième année, incapable de dire un mot. Rien. Sa famille est arrivée en 2007 dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés, près de quatre ans après avoir quitté l’Iraq.

Il regarde autour de lui, espérant pouvoir trouver un moyen de communiquer. Peut-être que quelqu’un parle sa langue. Peut-être que l’anglais n’est pas difficile du tout et qu’il pourra le reprendre dans les 30 prochaines minutes. C’est peut-être un prodige de la langue. Peut-être que les autres enfants sont aussi en retard que lui dans l’apprentissage de la langue principale de son nouveau pays. Il est en Moravie après tout, l’un des quartiers les plus divers de Baltimore. Il y a des enfants dans son école du monde entier.

Nan. Beaucoup de ses camarades de classe parlent très bien anglais. Surtout cet enfant. Comme beaucoup d’enfants à l’école, c’est un réfugié, mais il communique sans effort avec tout le monde, y compris l’enseignant. Encore un réfugié qui semble avoir des années-lumière en tête, pense Hussin.

L’expérience de Hussin n’est pas unique. L’isolement et le choc culturel sont normaux pour les enfants qui viennent dans un nouveau pays – diable, ils sont normaux pour les enfants qui se déplacent à travers la ville. Mais en plus de la maladresse des nouveaux enfants, les réfugiés sont également confrontés au défi de surmonter les barrières linguistiques et financières.

Il n’y a pas de moyen facile d’immigrer dans un nouveau pays, mais trouver des intérêts communs avec les autres lorsque vous vous sentez comme une île va très loin. Heureusement, pour un grand pourcentage d’enfants réfugiés qui entrent aux États-Unis chaque année, ils partagent un jeu.

Peu de temps après sa première journée à l’école, Hussin s’est rendu à une réunion du chapitre de Baltimore de Soccer Without Borders. Il s’agit en fait de la toute première réunion de l’organisation, ce qui en fait l’une des rares choses qui se sont déroulées dans la ville depuis moins de temps que lui.

Mais Hussin ne le savait pas. Il savait juste que quelqu’un avait apporté quelques ballons de football sur un terrain en Moravie. Cela semblait être un bon moment. Jusqu’à ce qu’il se rende compte que l’enfant, celui qui parle autour de lui en classe, était là aussi.

“Merde.” il pensait. “Pas encore ce gamin.”

Soccer Without Borders a débuté à Oakland en 2006. L’ancien joueur de football de l’Université de Lehigh, Ben Gucciardi, a fondé l’organisation après avoir rédigé son mémoire de maîtrise sur le sport en tant que vecteur de changement social. SWB a commencé comme un petit camp de jour bien accueilli à Oakland qui a accueilli le football, la danse et l’éducation nutritionnelle. Il dessert désormais quatre villes américaines et plus de 1 900 participants. Le chapitre d’Oakland travaille à lui seul avec plus de 400 réfugiés de 38 pays différents qui parlent 23 langues distinctes. Les participants à l’organisation affichent un taux d’obtention de diplôme d’études secondaires de 95%, contre une moyenne d’Oakland de 60%.

Le fondateur de Soccer sans frontières Ben Gucciardi, à gauche, avec un athlète.





Balazs Gardi, via Soccer sans frontières – Oakland

«Dans les communautés où vivent nos enfants, il n’y a tout simplement pas beaucoup de soutien. Beaucoup de nos enfants n’ont pas leur famille complète ici. Beaucoup d’entre eux ont connu des situations vraiment intenses », a déclaré Gucciardi. “Donc, juste avoir cet espace où il y a quelqu’un qui s’occupe d’eux … J’ai sous-estimé le pouvoir de cela seul.”

Avec l’aide de partenaires communautaires comme Albany-Berkeley Soccer Club, SWB a donné cet espace aux enfants réfugiés. L’organisation développe des compétences en anglais à travers des jeux et des leçons, oblige les élèves à répondre aux normes de performance en classe avant de pouvoir concourir sur le terrain et contribue à faciliter les études postsecondaires.

Gucciardi a un jour découvert qu’un étudiant et un joueur prometteur au sein de SWB n’avaient pas pris le SAT. Il a aidé le joueur à s’inscrire, a conduit l’élève vers et depuis le centre de test, puis a appelé un entraîneur d’une université locale. Le joueur a obtenu un bon score au test et une session de dépistage. Une bourse a suivi.

«Les enfants sont super brillants. Ils sont super talentueux. Et s’il y a quelqu’un qui plaide en leur faveur de la même manière que j’avais des avocats pour moi, alors ils peuvent accéder à ces autres opportunités », a déclaré Gucciardi.

Des enfants comme Yohannes Harish ont profité de ces opportunités.

Harish a maintenant 25 ans, mais il est venu à Oakland à l’âge de 14 ans en passant par le Kenya et l’Érythrée. Sa mère était partie aux États-Unis à l’âge de cinq ans, et ils ont passé 11 ans à part avant de se réunir à Oakland. La transition de Harish aux États-Unis était un défi, mais le football l’a aidé à y faire face.

Lorsque vous venez pour la première fois, vous avez l’impression que vous êtes seul. Et puis quand vous voyez qu’il y a des gens qui vivent la même chose. Cela vous fait vous sentir mieux. ” – Yohannes Harish

Après avoir rejoint Soccer Without Borders, Harish a rapidement appris l’anglais. Il est devenu capitaine de l’équipe et salutaire de classe à Oakland International High School. Il a trouvé une place dans l’équipe à proximité de la Division II Holy Names University et a également été nommé capitaine.

«Je me sentais un peu seul [when I moved to the U.S.] parce que je ne pouvais pas parler la langue, je ne connaissais pas autant la culture et je n’avais pas beaucoup d’amis », dit Harish. “Lorsque vous venez pour la première fois, vous avez l’impression que vous êtes seul. Et puis quand vous voyez qu’il y a des gens qui vivent la même chose. Cela vous fait vous sentir mieux et vous avez juste besoin de continuer à travailler et à pousser. »

Maintenant, Harish joue pour les Oakland Roots, une équipe de première année de la National Premier Soccer League dans la ville qu’il appelle chez lui loin de chez lui. Il porte le n ° 91 en l’honneur de l’année de l’indépendance érythréenne.

L’enfant de la classe de Hussin, le sortant qui a comparu à la même réunion de Soccer sans frontières, s’appelle Glory. Il est venu au Maryland en tant que réfugié congolais à peu près en même temps que Hussin.

Le lendemain de la première séance d’entraînement de Hussin avec SWB, Glory a reconnu Hussin en classe. Il a également vu que Hussin n’avait pas encore organisé son nouveau classeur.

«Il a pris mes affaires et les a mises là, et pour moi, cela s’est démarqué parce que je sais qu’il s’est souvenu de moi à l’entraînement. Je sais que je me suis souvenu de lui », a déclaré Hussin.

Ce simple geste les rapprocha. Après des heures d’école, de pratique du football et de cours d’anglais, le couple est devenu le meilleur ami.

“Nous avions une très bonne amitié parce que, fondamentalement, j’ai appris l’anglais à Glory parce que je n’avais pas peur de lui parler”, a déclaré Hussin. “Je ne savais pas parler, mais il ne se moquerait pas de moi parce qu’il était dans le même bateau.”

Sean Archibong, reVision FC

Soccer Without Borders utilise le jeu comme principal lien avec les populations de réfugiés qu’il dessert; d’autres utilisent le jeu comme l’un des nombreux outils.

À Atlanta et dans les environs, New American Pathways aide à réinstaller, stabiliser et améliorer la vie des réfugiés géorgiens grâce à un certain nombre d’initiatives, notamment un programme après l’école pour les enfants d’âge élémentaire et intermédiaire.

“Nous avons un sondage auprès des élèves que les enfants remplissent à la fin de l’année”, a déclaré Caitlin Barrow, coordinatrice des écoles intermédiaires du PAN. “Quand nous leur avons demandé:” Quelle est votre partie préférée du programme? “Beaucoup d’entre eux viennent pour le football et ont eu l’alphabétisation ou l’aide scolaire. Ils savent qu’ils doivent terminer cette partie du programme avant de pouvoir sortir. »

Le programme parascolaire de New American Pathways englobe près de 175 élèves dans trois écoles du comté de Dekalb adjacentes à Atlanta. Ce service est vital pour la population croissante de réfugiés de la région. La Géorgie accueille chaque année de 2 500 à 3 000 réfugiés nouvellement arrivés, selon la Coalition of Refugee Service Agencies. Et dans le comté de DeKalb, les réfugiés représentent 3% du corps étudiant.

Chaque jour de la semaine, les trois écoles offrent aux élèves participants une collation, une leçon, une aide aux devoirs et, bien sûr, du football.

Le sport a imprégné presque tous les aspects des programmes parascolaires. Par exemple, les enseignants montrent des cartons jaunes pour avertir les élèves qui se conduisent mal et des cartons rouges lorsque les avertissements sont terminés. Même lorsqu’il s’agit de discipline, le langage commun du football aide les élèves et les enseignants à établir des relations de confiance.

«Je me souviens quand j’ai commencé et j’ai joué au football avec les enfants. J’ai instantanément gagné le respect, peut-être un certain crédit de rue qui vient de l’idée qu ‘«elle sait un peu de quoi elle parle», a déclaré la coordinatrice du programme élémentaire, Caroline Miller. «Pour moi, cela allait de pair. C’était la pensée que, “Oh, ils pensent que leurs professeurs sont cool et ils me respectent et ils veulent m’écouter parce que je les aide aussi avec leurs compétences de football.” “

Les instructeurs de New American Pathways disent que le football après l’école aide à briser les cliques et à développer des compétences qui vont bien au-delà de la salle de classe. En plus de cela, les enfants jouent également un sacré bon football.

“C’est assez incroyable”, a déclaré Barrow. «L’année dernière, ils ont opposé les collégiens à d’autres équipes de loisirs et ce n’était pas juste pour les autres équipes. Les autres enfants sont tellement découragés à la fin. »

Que ce soit en anglais ou en développant de l’empathie grâce au football. Ces éléments sont essentiels pour réussir dans notre société interconnectée très complexe. » – Winston Persaud, Nouvelles voies américaines

Certains enseignants ont été contraints de renoncer à leur nom. Winston Persaud avait l’habitude de passer “M. Persaud »quand il était le principal enseignant du programme du collège en 2018. Maintenant, il est connu de ses élèves comme« Coach ».

Persaud a accumulé une importante collection de maillots internationaux au fil des ans en tant qu’ancien joueur de lycée et fan de football de longue date, assez pour en porter un différent en classe tous les jours. C’est ce qu’il a fait.

Les maillots ont conduit à des conversations avec ses jeunes élèves réfugiés, et ces conversations ont conduit à des relations. Cela a finalement conduit Persaud à devenir entraîneur bénévole lors des matchs de ramassage quotidiens, mais cela lui convenait. Tout cela au nom de donner aux étudiants une base éducative solide.

«Beaucoup de ces enfants ont interrompu leurs études. Beaucoup d’entre eux sont traumatisés. Combiner quelque chose avec le soutien académique et la participation sportive est énorme », a déclaré Persaud. «C’est un programme d’éducation sociale. Que ce soit en anglais ou en développant de l’empathie grâce au football. Ces éléments sont essentiels pour réussir dans notre société interconnectée très complexe. »

Le football ne doit cependant pas être uniquement un outil éducatif. Souvent, c’est une libération bien nécessaire: un espace pour se sentir appartenir et un espace pour pleurer.

À Houston, il y a eu des pleurs.

Au moins pour quelques enfants. En soi, c’est un accomplissement. Il est difficile de faire pleurer les adolescents les uns contre les autres, même ceux qui ne viennent pas de l’un des quartiers les plus difficiles de Houston.

Mais le plus grand accomplissement est la façon dont les enfants se sont réunis en premier lieu.

Quinze enfants, chacun à un océan de leur première maison, ont été amenés dans l’espace qui deviendra leur vestiaire. Ils ont été assis. Et on leur a dit qu’ils avaient formé une équipe de football. Non pas qu’ils aient subi un processus d’essai, qu’ils aient été évalués et sélectionnés, mais que leur groupe de ramassage du dimanche soit devenu une équipe réelle et honnête.

Au début, il n’y avait même pas de football. ReVision est une organisation dédiée à la création de résultats positifs pour les enfants les plus à risque de Houston.

Il opère à partir de l’église méthodiste unie St. Luke dans le sud-ouest de la ville, qui est densément peuplée d’immigrants réinstallés. Le terrain vacant à l’arrière de l’église a permis à l’organisation d’atteindre facilement ses voisins.

Un ballon de soccer et un espace vide équivalent à un rassemblement.

«J’ai décidé de me démarquer sur le terrain le dimanche après-midi après l’église et d’inviter des enfants d’âge secondaire à venir jouer à des jeux de ramassage», a déclaré le PDG de reVision, Charles Rotramel. «Nous avons pensé que c’était une bonne façon de nous présenter aux enfants et de leur présenter notre nouveau domaine et de voir ce qui s’est passé.»

Voici ce qui s’est passé: des enfants sont arrivés, tous réfugiés, et ils étaient très bons avec un ballon à leurs pieds.

Ils se sont présentés dimanche après dimanche, de plus en plus d’enfants. Ils ont rendu les mouvements difficiles faciles. Rotramel, entraîneur de football depuis 2007, leur a donné des conseils sur la tactique et la technique. Finalement, le talent a dépassé les limites du terrain de fortune. Rotramel pensait que les enfants étaient prêts à relever de plus grands défis.

Il a invité un ami, un membre de haut rang de l’académie des jeunes de Houston Dynamo, à venir sur le terrain un dimanche après-midi. Juste pour regarder. Juste pour être sûr que Rotramel n’imaginait rien.

Le jeu a commencé. Environ une minute s’écoula.

“Charles,” dit l’ami. “Ces enfants sont incroyables.”

Le lendemain, Rotramel a appelé les joueurs dans leur futur vestiaire. Ils ont été les premiers membres de reVision FC.

L’équipe a commencé à jouer au niveau U-19 de la South Texas Youth Soccer Association en avril 2017. Les résultats positifs n’ont pas été rapides. Il a passé tout l’été à perdre. Mais finalement, le talent et la passion se sont transformés en victoires. L’équipe s’est améliorée. Exponentiellement mieux. L’année suivante, malgré un énorme désavantage en termes de financement et de ressources, reVision FC a remporté le championnat d’État au Texas, le deuxième plus haut niveau de compétition de clubs.

L’effort du groupe leur a valu bien plus qu’un trophée. Par la suite, six joueurs de reVision FC ont signé pour jouer au State Fair Community College de Sedalia, Missouri.

Warshan Hussin, à l’extrême droite, entraîneur de Soccer Without Borders.





Via Warshan Hussin

Les histoires d’organisations comme reVision FC, New American Pathways et Soccer Without Borders montrent aux réfugiés qu’il existe une voie directe vers la construction d’un avenir aux États-Unis. Ils rappellent à quel point un jeu peut responsabiliser les gens. Prenez Hussin, par exemple.

L’enfant qui se sentait perdu à l’école a non seulement appris l’anglais, mais est devenu capitaine de son SWB et de son équipe de lycée. Il est diplômé de Digital Harbor High School en 2015 avec distinction et a ensuite joué au soccer collégial à l’Université Stevenson de Baltimore.

“Je pense que, plus important encore, cela nous a donné un endroit sûr et surtout de nous placer à Baltimore”, a déclaré Hussin. «Je pense que, surtout enfant à cet âge de 14, 15 et 16 ans, nous grandissons tous en ce moment même lorsque nous voulons tout explorer. Venir ici dans un pays libre où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la drogue, les gangs, tout ça, c’est littéralement là devant vous quand vous êtes enfant. Je pense que cela a empêché beaucoup d’entre nous de faire quelque chose que nous aimons. »

Hussin termine actuellement son diplôme et entraîne une des nombreuses équipes de Soccer Without Borders. Il dit que c’est une bénédiction de pouvoir utiliser le football pour encadrer des enfants confrontés aux mêmes défis qu’il ne l’a pas fait il y a peu.

“C’est comme un soulagement du stress, vous savez?” Dit Hussin. “Juste mettre ce sourire sur le visage de ces enfants. C’est essentiellement leur dire qu’il y a quatre ou cinq ans, j’étais là où vous en êtes en ce moment. Ça va être correct. Je l’ai fait. Beaucoup de gens l’ont fait. Vous allez apprendre l’anglais. Ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. “