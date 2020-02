Comment les règles changent et Kobe Bryant l’a rendu mémorable

Les jeux All-Star sont intrinsèquement mauvais. Ils sont mauvais pour des raisons évidentes – ce sont des jeux d’exhibition, personne ne veut se blesser, il vaut mieux ne pas essayer trop fort sur la défense et peut-être être exposé, etc. etc.

Les ligues ont essayé d’ajouter des rides pour les rendre plus excitantes, du mineur (les capitaines choisissent les équipes) au drastique (le jeu déterminant l’avantage à domicile dans les World Series, qui reste bonkers).

Mais pour qu’un match All-Star soit vraiment mémorable, il faut beaucoup de choses pour se réunir. Dimanche soir, lorsque l’équipe LeBron a battu l’équipe Giannis 157-155, nous avons eu un match des étoiles NBA vraiment mémorable. Et c’est parce que beaucoup de choses se sont réunies.

Oui, il y a eu des changements de règles. La ligue a adopté le système de notation Elam, une règle recommandée par Chris Paul, qui a réinitialisé le score après chaque trimestre, puis a inscrit un but de 24 points pour le dernier trimestre en l’honneur de Kobe Bryant. (Plus d’informations sur Kobe sous peu). Cela a empêché tout éclatement et a permis aux capitaines et aux entraîneurs de se ressourcer et de remporter chaque victoire.

Cela a également ajouté une intensité incroyable au quatrième trimestre, où le jeu est passé de «amusant» à «en fait un match NBA passionnant». Des équipes bloquées en défense. Avec un score cible fixé – la première équipe à 157 gagnerait – il n’y avait pas de possessions de traite ni de chronométrage avec une avance. Les équipes devaient simplement y aller, à chaque fois. C’était fantastique.

L’autre changement de règle qui a fonctionné a été le choix du capitaine, et pour cela, nous devons faire pencher notre casquette à Giannis Antetokounmpo. Les gens ont torréfié Giannis pour ses capacités de sélection d’équipe, mais en créant une équipe de stars plus méconnues, cela a donné au jeu des étoiles un outsider clair à rechercher, et un groupe de gars essayant de prouver quelque chose.

Même après le match, Giannis appelait son adversaire James Harden pour son manque de défense. Bien que ce ne soit pas officiel ou quoi que ce soit, les sélections de l’équipe de Giannis étaient (peut-être) une déclaration subtile sur le type de stars qui jouent au basket de la bonne façon. Cette énergie a alimenté le jeu et l’a amélioré.

Et même si cela fait mal de taper cela, il faut dire: le décès de Kobe Bryant et les nombreux hommages qui lui ont été rendus ce week-end (y compris le changement de nom du prix MVG ASG après lui) ont également donné un sens et un but au jeu.

Kawhi Leonard, qui a remporté le prix MVP du jeu, a admis qu’il était déterminé à remporter le prix en l’honneur de Bryant.

Via ESPN:

«Je suis entré et j’ai fait mes deux premiers tirs. … C’est à ce moment-là que je me suis dit: «Je vais essayer d’obtenir», a expliqué Leonard. “C’est très spécial. J’avais une relation avec lui. Les mots ne peuvent pas expliquer à quel point j’en suis heureux. Capable de mettre ce trophée dans ma chambre, ma salle des trophées, et juste pouvoir voir le nom de Kobe là-bas, cela signifie beaucoup pour moi. Il est une grande inspiration dans ma vie. “

Chris Paul a également très bien joué, terminant avec 23 points mais montrant également un sérieux engagement sur la défensive, notamment au quatrième trimestre.

Encore une fois, via ESPN:

“Pour beaucoup d’entre nous, c’est encore surréaliste”, a déclaré Paul. «Je pense que la meilleure façon d’honorer Kobe, Gigi et toutes les personnes impliquées était de jouer comme nous avons joué.»

Tout cela est une longue façon de dire, il est rare que le jeu All-Star compte. Dimanche, nous en avons eu un.

.