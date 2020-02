Comment les Sixers sont devenus la plus grande déception de la NBA cette saison

Les Philadelphia 76ers sont exactement là où ils ne devraient pas être à des mois des éliminatoires de la NBA qui sont censés valider The Process.

Les blessures sont au centre de tout ce qui ne va pas avec l’équipe, ce qui fait peur à tous les fans, mais frappe particulièrement les fidèles de Philadelphie. Ben Simmons est mis à l’écart dans un avenir prévisible après que l’équipe l’ait traversé par une blessure au dos qui s’est maintenant aggravée, et Joel Embiid manquera également de temps avec une épaule foulée. L’équipe (dont nous tous) pensions que l’équipe gagnerait l’Est est à la cinquième place et pourrait chuter davantage sans ses deux étoiles.

La réalité pas si secrète est que les blessures n’étaient pas le seul problème. Même en bonne santé, ce n’était pas l’équipe Sixers qu’elle a «traitée» pendant des années. Les absences de Simmons et d’Embiid ne font qu’amplifier ce que Philly a raté l’année dernière.

Alors, comment les Sixers arrivent-ils ici?

L’année dernière, leurs échanges commerciaux all-in ne se sont pas déroulés comme prévu

Il y a eu beaucoup de mal qui s’est passé avant cette époque: le renversement de Sam Hinkie, la débâcle de Bryan Colangelo sur Twitter, la désastreuse ère Markelle Fultz et l’étrange allergie de Zhaire Smith ne sont que quelques-uns. Ces hoquets ont conduit aux décisions prises en février 2019.

Le nouveau directeur général, Elton Brand, a cherché un meilleur marqueur de l’aile et a payé une prime pour l’obtenir afin de relancer la lutte pour le titre des Sixers.

Tout d’abord, il y a le Jimmy Butler Commerce.

Brand a déchargé le placard des 76ers pour deux joueurs similaires qui n’ont finalement pas poussé Philly au-dessus.

Le premier domino à tomber fut Butler, qui voulait quitter le Minnesota. Brand a rendu Dario Saric, que l’équipe n’allait pas garder à long terme de toute façon, et Jerryd Bayless. Mais le plus important, Philly a également échangé Robert Covington, un ailier bidirectionnel de qualité sans pedigree de Butler, mais avec les garanties que Butler ne pouvait pas apporter. Alors que le contrat de Butler expirait et que son désir de rester à Philly à long terme n’était pas clair, Covington a été signé pour trois saisons supplémentaires sur l’un des contrats les plus conviviaux de la ligue.

Ensuite, il y a le Tobias Harris Commerce.

Deux mois plus tard, les Sixers ont distribué Landry Shamet – une aile d’espacement au sol sur un contrat de recrue que l’équipe pourrait utiliser en ce moment – avec d’autres joueurs de rôle et deux choix de premier tour pour atterrir Harris, un attaquant au tir doux dont les compétences étaient toujours limité.

Maintenant que l’équipe lui a donné un contrat de 180 millions de dollars sur cinq ans, c’est une pièce vraiment chère étant donné qu’il ne produit que 19 points et trois passes décisives par match sur 36% de tirs à trois points cette saison.

Le coup de Kawhi Leonard

Dans un monde alternatif, nous regardons peut-être les Sixers au même titre que les Raptors actuels, qui ont dépensé leur banque d’actifs pour décrocher une star à court terme à Leonard et sont repartis avec un titre. Mais nous ne le sommes pas, car ce plan est entré:

On ne sait pas comment se déroule le reste des séries éliminatoires. Peut-être que les 76ers ont battu Milwaukee, tout comme les Raptors. Si c’est le cas, qui sait comment les finales NBA entre les Sixers et les Warriors se seraient déroulées. Peut-être que Kevin Durant ne déchire pas son Achille. Peut-être que Klay Thompson ne déchire pas son LCA. Peut-être que les Sixers ont tout gagné.

Qui sait. Mais le coup de Leonard qui a rebondi a sans aucun doute endommagé les Sixers.

Butler laissant

Le moment le plus écrasant de l’agence libre de l’été dernier a été le départ de Butler pour Miami. On ne sait toujours pas pourquoi Philly n’a pas pu le signer à nouveau. Peut-être que Butler voulait sortir. Peut-être que les Sixers ne voulaient pas offrir un contrat maximal à un jeune de 30 ans.

“Les choses ne fonctionnent tout simplement pas”, a déclaré Butler sur le podcast de Chris Haynes sur Yahoo! Des sports. “Personne ne sait ce qui s’est vraiment passé à Philadelphie et nous allons en rester là. Mais c’était une grande opportunité pour moi (de déménager à Miami). »

Butler est finalement parti dans un accord de signature et d’échange qui a permis à Philly Josh Richardson, une aile bidirectionnelle qui est solide à son meilleur, mais peut être extrêmement incohérente. Il est un déclassement de Butler, et sans doute aussi un drop-off de Covington, le joueur d’origine dans son rôle avant le commerce Butler.

Les Sixers ont poursuivi sur une route sinueuse, en distribuant plusieurs de ses meilleurs jeunes morceaux à des joueurs qui ont quitté ou n’étaient pas des faiseurs de différence.

La signature de panique d’Al Horford

L’agence libre de l’été dernier a vu deux équipes de haut niveau dénicher des talents de niveau star qui ne correspondaient pas simplement parce qu’elles le pouvaient. Les Warriors ont récupéré D’Angelo Russell – un all-star mal adapté – dans un échange de services pour Kevin Durant, car ils pensaient que c’était mieux que de perdre Durant pour rien. Philadelphie a fait de même quand elle a utilisé un espace de plafond qui serait allé à Butler et / ou au garde de tir J.J. Redick signera l’agent libre sans restriction Horford, un centre moderne dont la place à côté de Joel Embiid n’avait pas de sens.

Les Warriors ont pu déplacer Russell pour Andrew Wiggins. Philly est coincé avec un morceau qui ne rentre pas. Horford, 33 ans, dans la première année d’un contrat de 97 millions de dollars sur quatre ans, tire 43 pires de sa carrière sur le terrain et 32 ​​pour cent à trois points.

Horford et Embiid sont un duo offensif maladroit dont les licenciements défensifs rendent difficile de surmonter ce qui manque à l’autre bout. Les Sixers n’ont pas assez de jeu au-delà de Simmons ou de tir en profondeur pour sauver leur alignement. C’est devenu si mauvais que Horford se détache désormais du banc comme la sauvegarde la plus surqualifiée de la ligue.

Les Sixers se sont piégés en se lançant tôt dans le mode gagnant et en recherchant des étoiles incertaines. Horford n’est que la dernière erreur commise pour essayer de réparer les trous créés des mois auparavant.

Tout ce qui précède a conduit à ce que nous voyons maintenant

Chaque erreur Sixers a été une surcorrection par rapport à une erreur commise dans le passé. Prenez la décision de jouer Simmons en raison d’une blessure au dos. Simmons s’est blessé au dos lors des essais le 19 février et a été exclu pour le match de l’équipe contre les Nets le 20 février. Parce que Philly a investi tellement d’argent à Horford, il ne lui en restait pas assez pour signer des gardes et des ailes de meneurs de jeu compétents. pour épeler Simmons. Ils ne pouvaient pas se permettre de le reposer davantage, alors il a affronté la blessure le 21 février contre les Bucks à la télévision nationale.

Simmons était censé recevoir un traitement sur son dos à chaque fois qu’il se retirait, mais à la place, il s’est retiré du jeu après seulement cinq minutes. Son statut n’est pas clair: il sera réévalué dans deux semaines, mais il devrait manquer plus de temps que cela, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cinq jours plus tard, dans un coup de malchance, Embiid a subi ce que l’équipe appelle une tension dans son épaule gauche. Maintenant, les 76ers sont sans leurs deux étoiles, chacun poussé à des tâches plus lourdes en raison des lacunes du reste de la liste.

La saison des Sixers n’est pas terminée, mais elle semble condamnée dans l’immédiat. Horford a une chance de jouer sauveur, car il sera libre de jouer aux côtés d’Embiid. Mais dans l’ensemble, Philly manque de profondeur pour perdre l’un de ses deux meilleurs gars, encore mieux deux.

Le cycle des Sixers consistant à aggraver leurs propres erreurs a trouvé son prochain chapitre. De la mauvaise gestion de Fultz, au paiement d’un prix trop élevé pour Harris, au jeu et à la perte de Butler, et maintenant du mal à résoudre un problème créé par Horford, les Sixers continuent de marcher sur leurs propres pieds.