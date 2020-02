Comment l’esprit de Mel Brooks vit dans «Jojo Rabbit»

Aux Oscars, une comédie sur les nazis est en lice pour quelques-unes des plus grandes récompenses de la soirée. Le film est un cheval noir à bien des égards, et, surtout avec un auteur / réalisateur si jeune et peu sérieux, c’est principalement un choc qu’il a même été fait en premier lieu – sans parler du fait qu’il est allé aussi loin dans la course aux prix. À sa sortie, les critiques et le public étaient déchirés: le film trouve un moyen de vous faire rire, bien sûr, mais est-il responsable? Est-ce pertinent? Est-ce de l’art?

On ne sait pas encore comment la comédie nazie se comportera aux prix de cette année, mais vous pouvez voir, dans toute sa splendeur YouTube granuleuse, comment elle a fait en 1969: Après que Frank Sinatra et Don Rickles aient fini de se frayer un chemin parmi les nominés pour le meilleur scénario original , dont John Cassavetes (pour Faces) et Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke (pour 2001: A Space Odyssey), le gagnant est annoncé comme … Mel Brooks pour The Producers.

Lorsque l’émission passe à Brooks, une ancienne liste B, on ne le voit pas embrasser sa femme, Anne Bancroft, parce qu’elle n’est pas là à côté de lui. (On ne croyait pas que Brooks avait une chance en enfer de gagner le prix, alors elle n’a pas assisté à la cérémonie.) Néanmoins, Brooks ne manque pas un battement en trottant rapidement sur la scène, entrant directement dans un morceau qui vous jureriez a été répété par un homme qui savait sans l’ombre d’un doute qu’il se démarquerait, même dans cette foule hollywoodienne, comme méritant d’être inscrit dans l’histoire du cinéma.

“Je ne me faisais pas confiance au cas où je gagnerais, alors j’ai écrit deux ou trois choses ici”, dit-il sur scène, tâtonnant dans sa veste pour un discours, pour finalement arriver vide. “Eh bien, je vais juste dire ce qui est dans mon cœur: ba-bump, ba-bump, ba-bump, ba-bump.”

L’image de Mel Brooks aux Oscars, qui a remporté un prix pour une comédie théâtrale satirique intitulée à l’origine Springtime for Hitler, est toujours un peu surréaliste à voir. Lors de sa première sortie en salles en novembre 1967, The Producers est sorti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Presque tout le monde dans le pavillon Dorothy Chandler au cours de la soirée des Oscars aurait été témoin des effets brutaux de la guerre. Beaucoup d’entre eux y ont combattu.

Cela inclut Brooks, qui est arrivé en France en février 1945 dans le cadre d’une unité militaire américaine chargée de nettoyer et d’entretenir les routes d’approvisionnement utilisées par l’infanterie alliée – ce qui signifie qu’une partie de son travail consistait à désamorcer les mines terrestres. («Les bombes étaient suffisamment puissantes pour faire exploser un char», a-t-il déclaré au Guardian en 2017. «Imaginez ce qu’elles pourraient vous faire.») Il ne le savait pas à l’époque, mais à proximité, les nazis avaient créé des camps avec le but exprès d’exterminer son peuple, auquel il n’était pas si éloigné que ce soit, étant lui-même un immigrant juif de première génération. (Sa mère, Kitty, est née dans l’actuelle Ukraine.)

Comme détaillé dans Funny Man, la biographie de Brooks de Patrick McGilligan en 2019, à un moment donné une bombe a frappé l’unité de Brooks, et il a dû se réfugier contre les chutes de débris sous un bureau, où il a pensé: «Si je passe à travers cela, je vais obtenir Brooks mesurait 5 pieds 3 pouces et pesait 125 livres. Il avait 18 ans.

Il est impossible de comprendre à quel point les producteurs étaient audacieux sans tenir compte de cette chronologie. Dans un pays regorgeant de victimes récentes du régime hitlérien, dont une grande partie est encore raisonnablement marquée et vulnérable, Brooks a fait ses débuts dans un long métrage avec une histoire qui demande aux gens de rire de l’homme responsable du démantèlement du monde occidental. Comme vous pouvez l’imaginer, cela ne s’est pas très bien passé au départ.

“C’était toujours dangereux de faire The Producers quand je le filmais en 65 et 66”, a déclaré Brooks à Marc Maron dans un épisode de 2013 du podcast WTF. “Je n’oublierai jamais: Soirée d’ouverture chez The Producers, il y avait un grand gars qui était ivre, un grand juif, qui a pris d’assaut l’allée pendant la production [scene] du printemps pour Hitler, en disant: «C’est une honte! C’est une horreur! Des Juifs sont morts! »Et je l’ai attrapé au bout de l’allée, essayant de me débarrasser de lui – c’était la soirée d’ouverture – et il a dit:« J’étais dans la Seconde Guerre mondiale! J’ai risqué ma vie! »Et j’ai dit:« J’étais dans la Seconde Guerre mondiale – je ne vous ai pas vu. »

Ce ne serait pas la dernière fois que Brooks faisait protester depuis les allées. Après The Producers, l’homme né sous le nom de Melvin Kaminsky a créé une poignée des films les plus controversés des années 70. Bien qu’il soit devenu un nom familier à cette époque, souvent cité aux côtés de son ancien collègue Woody Allen comme une voix définitive de la comédie américaine, Brooks n’a jamais vu un film sortir de toute sa carrière qui n’ait pas rencontré une forme de licenciement critique ou commercial … ou les deux. (Life Stinks de 1991, qui a un généreux 18 pour cent sur les tomates pourries, s’est finalement retrouvé dans le rouge de près de 9 millions de dollars.)

Même lorsque ses films étaient extrêmement populaires, comme en 1974, quand il réalisait non pas une mais deux des meilleures sorties de l’année (Blazing Saddles, qui était n ° 1 au box-office, et Young Frankenstein, qui n’était pas. 4), il a été radié par de nombreux critiques haut de gamme comme Pauline Kael du New Yorker comme étant enfantin et sans rachat. (“Brooks en tant que réalisateur détruit ses propres meilleures idées”, a-t-elle déclaré dans sa critique originale de The Producers. “[His approach is] pas de scénarisation; c’est du gagwriting. “) À ce jour, Brooks citera encore certains de ces mauvais commentaires de mémoire. “Vous n’oubliez pas ces choses”, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly en 2017.

Ce qui l’a rendu si controversé – et si partiellement vilipendé – à cette époque est aussi précisément là où une partie de son impact peut encore être profondément ressentie. Essayez d’envisager un monde dans lequel une fête de demoiselle d’honneur entière se ferait chier sans que Brooks ait déjà servi des haricots à un tas de pistolets armés à l’extérieur de Rock Ridge. (Même le nom Blazing Saddles lui-même était une blague de pet.) Ou celui dans lequel Seth Rogen et Evan Goldberg pourraient faire … essentiellement n’importe lequel de leurs films sans avoir grandi en regardant Gregory Hines allumer Mighty Joint dans History of the World: Part 1 .

Cela ne veut pas dire que ce qui a rendu les films de Brooks géniaux, c’est simplement qu’il était prêt à franchir toutes les lignes précédemment établies. En fait, un bon couple de ses films ont mal vieilli à cause de cela, ayant généralement poussé la ligne dans une mauvaise direction. (L’homophobie décontractée dans ses films se démarque, tout comme son utilisation occasionnelle de personnages féminins comme objets juste pour les regarder.) En son temps, de toute façon, l’élément le plus controversé d’un film de Brooks était le traitement grossier de Blazing Saddles des problèmes de course … mais il convient de noter que Richard Pryor a été l’un des auteurs de cette production, aidant à trouver un ton qui a humanisé de manière absurde l’histoire déshumanisante des Noirs aux États-Unis. (“Eh bien, Mel, tu ne peux pas le dire”, aurait dit Pryor à Brooks, concernant le n-mot du script, “mais les méchants peuvent le dire. Ils le diraient!”)

À vrai dire, le meilleur film que Brooks ait jamais réalisé – son seul film irréprochable parfait – est celui qui pourrait avoir le moins de valeur de choc: Young Frankenstein. Et comme le montre la dette de ce film envers les films de James Whale et Ingmar Bergman, ou les nombreuses séquences musicales de Busby Berkeley soigneusement et avec amour mises en scène tout au long de sa carrière, Brooks avait de sincères aspirations pour créer des œuvres qui pourraient être considérées comme du «vrai art». Cette vérité s’est quelque peu érodée au fil du temps, en particulier après que les gens l’ont connu comme le gars qui a fait des blagues sur le pet, après quoi il a décidé d’embrasser ce fait en donnant aux gens ce qu’ils voulaient – tout en se développant dans les blagues de pisse et les blagues de vomissement, par exemple. bonne mesure.

Mais en regardant en arrière sur son travail, en particulier au début, il est clair que Brooks avait des visions plus élevées de son image, comme le montrent des films comme The Twelve Chairs, qui était essentiellement un film d’art et d’essai sur la pauvreté en Russie soviétique (filmé en Yougoslavie) , ou Silent Movie, qui était littéralement un film muet, dans lequel Brooks rendait hommage à ses héros vedettes silencieux comme Buster Keaton et Charlie Chaplin. (Le grand dictateur de Chaplin était, bien sûr, l’une des inspirations centrales pour satiriser Hitler dans The Producers, tout comme To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch, auquel Brooks a plus tard rendu hommage en jouant dans un remake de 1983 aux côtés de Bancroft.)

Avec l’avantage de pouvoir considérer toute sa carrière en un coup d’œil, il semble que le pur attrait du canon de Brooks soit la combinaison de sa sensibilité highbrow avec une intrépidité lowbrow pour aller là où les autres ne le feraient pas. (Vous pouvez voir cette combinaison personnifiée dans le court métrage d’animation The Critic de 1963, une collaboration de Brooks avec Ernest Pintoff qui remporte un Oscar qui se moque avec amour du travail de Norman McLaren.) Cela ne signifiait pas nécessairement qu’il visait uniquement à agacer les téléspectateurs, mais plutôt qu’il n’avait pas peur de s’amuser et de voir ce qui s’était passé, pour le meilleur ou pour le pire. “Écrivez de l’intestin”, aurait dit Brooks à l’équipe de rédaction de Blazing Saddles, qui comprenait également Andrew Bergman, Norman Steinberg et Al Uger, en plus de Pryor. «Écrivez du fond du cœur. Écrivez la merde la plus folle. “

Même avant Jojo Rabbit, Taika Waititi était en ligne en tant qu’héritière possible du trône de Brooks. D’une part, même s’il existe de nombreuses autres parodies de films de monstres notables qui ont certainement joué un rôle dans sa création, il est difficile d’imaginer What We Do in the Shadows de Waititi se faire dans un univers dans lequel le Néo-Zélandais n’est pas ” t élevé dans un monde post-Young Frankenstein (et, dans une moindre mesure, dans lequel il n’étudie pas le théâtre à l’université lorsque Dracula: Dead and Loving It est sorti de Brooks). D’autre part, tous ceux qui entrent dans l’univers cinématographique Marvel avec autant de grâce et de succès que Waititi l’ont fait avec Thor: Ragnarok devrait partager la concentration notoire de Brooks sur les résultats financiers, sans parler d’une compréhension commune de la valeur du marchandisage. .

Mais Jojo rend cette lignée extrêmement claire, pour des raisons évidentes, et ouvre également la conversation pour savoir si quelqu’un comme Waititi pourrait éventuellement être la réponse de cette génération à Mel Brooks. Indépendamment de ce que vous pensez de Jojo, vous ne pouvez pas nier que c’est fou que nous soyons tous assis autour d’un film avec Hitler – joué par le scénariste / réalisateur lui-même, pas moins, dans le premier film de ce scénariste / réalisateur après étant frappé par le MCU.

Sous tous les angles, c’était une décision folle, et, avec des excuses à ceux qui ne pensent pas que «gesundheit» est une réponse amusante à quelqu’un disant «un juif» (c’est assez drôle, allez), le film sert une comédie totalement supérieure à la moyenne. C’est loin d’être parfait (les comédies le sont rarement), mais à tout le moins, il est source de réflexion et de charme, et le travail d’un cinéaste avec une voix distincte, prêt à s’engager pleinement dans une vision extravagante. Un film d’art en herbe déguisé en slapstick. Et au moins proverbialement parlant, il y avait des gens qui marchaient dans les allées.

“Le baiser de la mort pour moi”, a déclaré Waititi au Complexe dans une récente interview, “serait quelqu’un disant:” Ouais, j’ai vu le film. Intéressant. “C’est une sorte de façon étrange et désobligeante de décrire un film. C’est comme manger un gâteau. C’est agréable pendant que vous le mangez, et puis vous ne vous en souvenez pas vraiment. Tu n’as pas de nutrition. Vous n’êtes pas complètement satisfait. Alors, j’ai l’impression que si vous en parlez après, il fait son travail. “

Amener les gens à parler par tous les moyens nécessaires est une formule en désordre, ce qui explique pourquoi nous avons un film en désordre. Mais dans une ère cinématographique comique autrement fade et oubliable – une époque où les gens parlaient sérieusement de Booksmart comme étant le film le plus drôle de l’année dernière – c’était le bienvenu.

“Je veux dire”, a déclaré Brooks, sans invite, lors d’un récent discours aux AFI Awards, “Je viens de voir Jojo Rabbit, et c’est vraiment une image formidable, éloquente et magnifique.” Ba-bump, ba-bump, ba-bump, ba-bump.

En décembre dernier, perdu pendant le chaos de la saison des fêtes, Mel Brooks sortait tranquillement de sa retraite cinématographique. Eh bien, en quelque sorte. L’occasion était le spécial de HBO Mel Brooks: Unwrapped – un projet de faux documentaire s’étalant sur des décennies et dirigé par l’ancien directeur créatif de la BBC, Alan Yentob, qui a filmé plusieurs visites avec Brooks depuis 1981, les compilant de manière semi-cohérente avec de nouvelles images.

Vers la fin de la spéciale, Brooks commence à plaisanter sur sa mort. La seule chose est que cette blague particulière date d’il y a 40 ans.

Dans une scène vintage, vraisemblablement tirée d’un coffre-fort dans les recoins les plus profonds de la BBC, une caméra panoramique à travers les pierres tombales de Jim Morrison et John Wayne, chacune avec de petites télévisions intégrées dans le ciment au-dessus de leurs noms, jouant des clips des derniers disparus . “Helllooooo!” Brooks salue une télévision sur sa tombe alors qu’il entre en scène. «Observateurs de tombes! Funérailles! »Il siffle la caméra. “Je serais ravi de continuer à vous parler, mais vous devez mettre une pièce de monnaie.” Le marqueur est gravé avec son nom de naissance, épelé légèrement, comme il l’est souvent: MELVYN KAMINSKY. L’épitaphe se lit comme suit: “QUELQUE GENRE D’HOMME.”

À l’époque, l’idée que Brooks repose dans le panthéon d’icônes américaines comme Morrison et Wayne était essentiellement une blague: quel comédien aurait l’audace de se placer à côté de ces icônes plus grandes que nature – aux côtés de personnages si soigneusement sculptés dans la psyché culturelle qu’ils appartenaient aux lithographies d’Andy Warhol? Mais en regardant le clip maintenant, la juxtaposition semble presque une question de fait. Bien sûr, Mel Brooks y appartient.

“Que se passe-t-il après la fin du corps?”, Nous demande Brooks depuis l’au-delà de la tombe, après que nous ayons mis notre pièce. “Est-ce l’âme? Est-ce l’esprit? C’est ce que les religiosos voudraient vous faire croire. En fait, je vais vous dire ce qui vit: la vidéo. “

À 93 ans, Mel Brooks est toujours très présent avec nous, merci le seigneur, mais il a pensé à la fin de son histoire toute sa vie – et à sa relation précaire avec son début aussi. «Être en vie fonctionne aux côtés de la comédie», a-t-il déclaré dans un profil de l’Atlantique 2018. «Vive! Vivre! La joie de vivre. … La comédie y est au cœur. … [Comedy] est la réalisation d’être vivant. “

Chaque histoire doit avoir une sorte de fin, qu’elle soit satisfaisante ou non. Des luttes déballées avec cela – en fait, il semble avoir lutté avec cela pendant des décennies – et, finalement, le réalisateur, Yentob, décide de manière ludique de simplement remettre le problème à Brooks pour qu’il le résolve. Assis sur le coffre d’une Honda Accord, Brooks réfléchit à la situation, avant de demander à Yentob: “Vous voulez que je dise simplement,” Th-th-th-th-c’est tout, les amis “?”

La prochaine chose que vous savez, Brooks est debout au sommet d’une sortie de secours, faisant une imitation Hitler à pleine inclinaison, la moustache appliquée, le bras droit levé. Il crie les noms de diverses voitures allemandes, un acte qui crescendos, avec un accent Hitler ridicule, avec “L’Amérique est des conneries!” Après cela, il se désintègre complètement en une voix de Donald Duck.

“Oui, mais Mel”, dit Yentob, de la rue ci-dessous. “Est-ce vraiment une fin?”

“C’est une fin formidable”, répond Brooks. “Je suis Hitler, puis je pars.”

Nate Rogers est écrivain et éditeur à Los Angeles. Ses écrits ont paru dans le Los Angeles Times, Billboard et ailleurs.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer