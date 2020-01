Comment Liverpool devrait aligner la FA Cup contre Shrewsbury

Une victoire tardive aux Wolves a vu Liverpool marcher en Premier League, mais ils doivent porter leur attention sur la FA Cup ce week-end.

La frappe de Roberto Firmino à la 84e minute a scellé une victoire de 2-1 contre les Wolves après que Raul Jimenez a annulé le premier match de Jordan Henderson.

Tout se passe bien pour Liverpool cette saison

Liverpool est invaincu lors de ses 40 derniers matches de Premier League, mais son match nul à Shrewsbury dimanche sera une proposition entièrement différente.

Le manager Jurgen Klopp devrait nommer une équipe qui a beaucoup changé, car obtenir un premier titre de Premier League est la priorité pour eux, en particulier avec un match à West Ham auquel penser mercredi prochain.

Cela signifie que des jeunes tels que Curtis Jones, qui a marqué un but étonnant lors de leur victoire contre Everton au troisième tour, pourraient être éliminés.

Mais la dernière chose que les Allemands voudront est une sortie de coupe contre une équipe à deux divisions en dessous d’eux et étant donné qu’ils sont loin de chez eux, quelques têtes seniors pourraient commencer à New Meadow.

Ci-dessous, vous pouvez voir comment Liverpool DEVRAIT s’aligner face à Shrewsbury dans une égalité potentiellement difficile en FA Cup ce week-end, selon talkSPORT.com.

Est-ce que Klopp alignera cette équipe contre Shrewsbury?

Nous comprenons le désir de Klopp de s’assurer que le titre de Premier League soit bouclé et rester invaincu sera également important pour le club.

Nous pensons donc que de nombreux joueurs qui ont joué au dernier tour devraient être récompensés par une place de départ contre Shrewsbury.

Le gardien Adrian a effectué trois arrêts importants contre les Toffees pour garder son équipe à égalité et a également été un héros lorsque Liverpool a battu Chelsea en Super Cup, il mérite donc plus que sa place de départ.

Neco Williams a bien fait à l’arrière droit contre Everton et s’est également bien acquitté dans les matchs de la Coupe Carabao, donc devrait obtenir le feu vert. Au centre-arrière, il devrait y avoir des changements.

Williams devrait remplacer Trent Alexander-Arnold à l’arrière droit

Joe Gomez a joué contre Everton, mais maintenant il a eu une course dans la première équipe, il doit se reposer. Nat Phillips a joué à ses côtés mais est retourné en prêt à Stuttgart, donc ne peut pas jouer cette fois.

Nous sommes partis avec Joel Matip, qui a été sur le banc des deux derniers matchs de Liverpool aux côtés de Ki-Jana Hoever, le plus jeune joueur des Reds à les représenter à la FA Cup, pour aller au milieu. Le Néerlandais Sepp van den Berg a fait des apparitions pour la première équipe de Liverpool ce trimestre, mais a semblé légèrement hors de sa portée jusqu’à présent.

James Milner est blessé et ne peut donc pas remplacer Andy Robertson à l’arrière gauche, alors nous avons opté pour Yasser Larouci, âgé de 19 ans, qui avait une pré-saison décente et a également joué dans le match d’Everton.

Klopp devrait apporter quelques changements au milieu de terrain, car c’est là que le jeu est gagné et perdu.

Fabinho a fait des apparitions en camée lors des deux derniers matches de Liverpool et c’est un match idéal pour faire un retour. Le milieu défensif donnerait également beaucoup de protection à un arrière quatre inexpérimenté.

C’est un match idéal pour Fabinho pour faire un retour complet de blessure

Aux côtés de Fabinho devrait être Adam Lallana. Cependant, Lallana n’a même pas fait partie de l’équipe pour le match des Wolves en raison d’un virus et ne pourra donc pas récupérer à temps pour dimanche, ce qui pourrait ouvrir la porte à Pedro Chirivella.

Le milieu de terrain Jones, 18 ans, mérite certainement une place de départ. Il aurait déjà fait plusieurs apparitions en Premier League si la compétition à Liverpool n’avait pas été aussi féroce.

Et nous pensons que Klopp devrait nommer la même ligne de front que celle contre Everton – Harvey Elliott, Takumi Minamino et Divock Origi.

Elliott, 16 ans, a bien réussi chaque fois qu’il a une chance dans l’équipe première, tandis qu’Origi est très efficace pour atteindre un objectif important qui pourrait être requis.

La nouvelle signature Minamino a joué contre Everton et a également remplacé Sadio Mane contre les Wolves, mais a été assez inefficace jusqu’à présent. Ce jeu est l’occasion de montrer aux fans de Liverpool ce qu’il fait.

Minamino a rejoint Liverpool depuis Red Bull Salzburg pour 7,25 millions de livres sterling plus tôt ce mois-ci

