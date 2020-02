Comment Liverpool devrait s’aligner contre Watford

Le compte à rebours avant que Liverpool remporte son premier titre de Premier League bat son plein, les Reds n’ayant besoin que de quatre victoires supplémentaires pour être confirmés champions.

Ils ont été obligés de travailler pour leur dernier triomphe, car West Ham leur a donné une énorme frayeur lundi soir, mais ils sont revenus de l’arrière pour remporter une victoire 3-2.

Liverpool a eu la chance d’obtenir les trois points contre West Ham

Les hommes de Jurgen Klopp ont 22 points d’avance sur le dessus du tableau et peuvent aller 25 points d’avance ce week-end alors que Manchester City, deuxième, participe à la finale de la Coupe Carabao.

Samedi, Liverpool se trouve sur le chemin de Liverpool. Il se peut qu’il lutte contre la relégation, mais a donné beaucoup de réflexion aux dirigeants lors de la rencontre des deux équipes lors du match inverse à Anfield en décembre.

Liverpool a perdu 2-0, mais l’équipe de Nigel Pearson était coupable de manquer de nombreuses opportunités dans le match.

Liverpool sera donc attentif aux Hornets, surtout maintenant qu’ils se rapprochent du record sans précédent d’Arsenal de 49 – les Reds sont actuellement à 44.

Liverpool a travaillé pour une victoire 2-0 sur Watford lors de la dernière rencontre des deux parties

Ils seront privés du capitaine du club Jordan Henderson, qui est toujours blessé aux ischio-jambiers contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions.

Klopp a une bonne sélection de joueurs parmi lesquels choisir, avec James Milner et Xherdan Shaqiri les seuls autres doutes sur les blessures.

Ci-dessous, vous pouvez voir comment Liverpool devrait s’aligner pour leur voyage sur Vicarage Road, selon talkSPORT.com.

C’est l’équipe que nous pensons que Klopp devrait sélectionner

Liverpool pourrait avoir un affrontement en FA Cup contre Chelsea la semaine prochaine, mais la Premier League a été une priorité toute la saison, nous pensons donc que Klopp devrait choisir une équipe aussi forte que possible.

Ils ont été inquiétés par West Ham à quelques reprises, mais la ligne arrière de Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson est une force puissante.

L’absence de Henderson a été ressentie contre les Hammers, donc un changement au milieu de terrain est la voie à suivre.

Naby Keita n’a pas pu saisir sa chance lundi et a été remplacé lorsque West Ham a battu 2-1 pour Alex Oxlade-Chamberlain, qui a changé la dynamique du jeu alors que Liverpool y retournait avant de gagner.

Est-ce que Klopp commencera Oxlade-Chamberlain cette fois?

Nous pensons que l’international anglais devrait avoir sa chance dès le départ cette fois.

Fabinho et Georginio Wijnaldum n’ont pas été à leur meilleur depuis le retour de la pause hivernale, mais restent les meilleures options de milieu de terrain de Liverpool parmi lesquelles Klopp doit actuellement choisir.

Et en plus c’est l’habitude de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane.

Salah et Mane ont tous deux marqué contre West Ham et le trio meurtrier est une menace constante qui donnera à Watford beaucoup de matière à penser tout au long.

