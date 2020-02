Comment Liverpool peut devenir encore plus fort en VENDANT Mo Salah, selon l’ancien attaquant anglais

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a été informé qu’il devrait envisager de VENDRE Mohamed Salah et de le remplacer par Kylian Mbappe ou Jadon Sancho.

Salah, 27 ans, est devenue une superstar à Anfield – marquant 89 buts en 137 matchs depuis qu’il a rejoint les Reds dans le cadre d’un contrat de 34 millions de livres avec la Roma en 2017.

Mohamed Salah n’est plus qu’à 11 frappes de la barre des 100 buts pour Liverpool

L’Égyptien est le meilleur buteur de Liverpool cette saison, avec 14 buts, alors qu’il remporte son premier titre de Premier League en 30 ans – menant Man City, deuxième, avec 22 points, avec 13 matchs à jouer.

Mais malgré l’influence évidente de Salah sur le côté, l’ancien attaquant anglais Darren Bent estime que Liverpool pourrait devenir encore plus fort sans lui.

Bent affirme que Roberto Firmino et Sadio Mane sont plus importants pour le club du Merseyside que leurs camarades attaquants et pensent vendre Salah et faire venir Kylian Mbappe ou Jadon Sancho pourrait les amener à un autre niveau.

Liverpool a été lié aux stars du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund au cours de la dernière année et devrait casser la banque pour décrocher l’un ou l’autre joueur.

Bent a déclaré à talkSPORT: «Écoutez, nous savons qu’il [Salah] marque beaucoup de buts et il est un meilleur joueur.

«Deux Golden Boots, Joueur de la saison, vainqueur de la Ligue des Champions, sur le point d’être vainqueur de la Premier League, les honneurs sont là.

Kylian Mbappe (à droite) marque pour le plaisir au Paris Saint-Germain

“Mais quand vous regardez son jeu général pour dire quelqu’un comme Mane, je dois dire que Mane a été meilleur que lui.

«Il peut marquer plus de buts que Mane, mais le rythme de travail de Mane pour l’équipe, il est désintéressé, cherche toujours les autres en premier, il obtiendra sa juste part de buts. Vous ne pouvez donc pas vendre Mane, il est si important.

“Firmino, nous savons qu’il ne marque pas autant de buts, mais c’est lui le ciment, il relie tout cela ensemble.” Son jeu de hold-up est sans doute l’un des meilleurs de la ligue. Il amène les joueurs, tient le ballon, il est fantastique.

Jadon Sancho est évalué à plus de 100 millions de livres sterling par le Borussia Dortmund

«Donc, vous regardez Salah et oui, il marque tous ces buts, mais complimente-t-il vraiment Mane et Firmino ou cherche-t-il plus de buts?

«J’ai vu certaines situations cette saison où il devrait réussir, mais il a tiré, et vous pouvez voir la frustration commencer à s’accumuler.

“Il ne s’agit pas de le vendre et d’obtenir 100 millions de livres sterling et c’est tout, mais si vous pouvez le remplacer par un Mbappe ou quelqu’un comme un Jadon Sancho, je pense que cela vaut la peine d’y penser.”

Mbappe, vainqueur de la Coupe du monde avec la France, a marqué 22 fois en 25 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Pendant ce temps, Sancho continue d’éclairer la Bundesliga avec 12 buts et assiste chacun en 18 matches.

