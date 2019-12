Comment Liverpool pourrait s'aligner pour un affrontement parmi les meilleurs à Leicester alors que Jurgen Klopp révèle la blessure d'Alex Oxlade-Chamberlain

Liverpool revient en action en Premier League après son succès en Coupe du monde des clubs au Qatar.

Les Reds ont remporté la compétition pour la première fois de leur histoire en dépassant Flamengo grâce au vainqueur de Roberto Firmino en prolongation.

Liverpool est champion d'Europe et du monde. Sera-ce des champions anglais ensuite?

Mais les dirigeants de la Premier League ne sont pas du tout rassurés sur le front national car ils doivent faire face à un voyage difficile vers leurs rivaux les plus proches Leicester lors du dernier match du lendemain de Noël.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Leicester vs Liverpool LIVE sur talkSPORT, coup d'envoi à 20h avec talkSPORT couvrant les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois.

Il y a une différence de dix points entre les deux équipes, Leicester ayant joué un match de plus, une victoire pour Liverpool les mettrait sans doute hors de vue.

Cependant, ils seront privés du milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain pour ce match et le reste du programme festif après avoir subi des dommages aux ligaments de la cheville lors de la Coupe du monde des clubs.

Il pourrait être absent jusqu'à six semaines après que le manager Jurgen Klopp ait confirmé que ce n'était pas un problème mineur.

Oxlade-Chamberlain a subi la méchante blessure en finale de la Coupe du monde des clubs

Klopp a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'autres blessures de leur semaine au Qatar, mais que les défenseurs centraux Dejan Lovren (ischio-jambiers) et Joel Matip (genou) et le milieu de terrain Fabinho (cheville) ne reviendraient pas avant 2020.

Les Reds sont déjà légers à l'arrière et également au milieu de terrain à la suite de la blessure d'Oxlade-Chamberlain.

Cela signifie que les goûts de James Milner et Georginio Wijnaldum, qui revient juste d'une blessure aux ischio-jambiers, pourraient être rappelés au onze de départ.

Le manager peut également souhaiter que Naby Keita, plus offensive, soit sur le banc car le Guinéen n'a pas eu un match particulièrement bon contre Flamengo et Liverpool est susceptible de faire face à une attaque contre l'équipe de Brendan Rodgers au début afin de jouer avec un esprit plus défensif. les milieux de terrain pourraient être une sage décision.

Wijnaldum n'a pas participé à la campagne de la Coupe du monde du Liverpools Club mais pourrait revenir contre Leicester

Il n'y a cependant pas de problème de blessure à l'avant, les trois avant dangereux de Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mane revenant indemnes du tournoi.

Quant à Leicester, Harvey Barnes pourrait être en forme malgré une blessure à la cheville lors d'un affrontement avec le gardien Ederson lors de la défaite 3-1 samedi à Manchester City, mais il espère être disponible contre les Reds.

Matty James s'entraîne après son problème d'Achille mais reste en deçà de la forme physique du match.

Le patron de Leicester, Rodgers, peut-il trouver une victoire contre son ancien club?

Alors, quelle équipe Klopp choisira-t-elle pour l'affrontement au stade King Power? Ci-dessous, vous pouvez voir la programmation prévue de talkSPORT.com pour Liverpool.

Est-ce l'équipe de Liverpool que Klopp alignera à Leicester?

