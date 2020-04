Comment l’Université de Rhode Island pourrait avoir 3 choix de repêchage de la NFL en 2020

Le Rhode Island n’est pas un foyer pour le football universitaire. L’État a trois programmes de Division I, mais tous sont des opérations FCS à petite échelle. Depuis 2002, les lycées de l’État n’ont produit que 11 candidats potentiels qui ont signé des offres de bourses dans le cadre des programmes FBS actuels; le gros a atterri à UMass à proximité.

En conséquence, cela fait 34 ans qu’un ancien de l’Université de Rhode Island a entendu son nom appelé lors du repêchage de la NFL. Mais en 2020, trois Rams pourraient recevoir l’appel.

Aaron Parker, Isaiah Coulter et Kyle Murphy ont tous joué des rôles clés pour une équipe URI qui a grimpé dans le top 25 du FCS pour la première fois en plus d’une décennie en 2018. Chacun a obtenu une invitation au NFL Scouting Combine. L’URI, un programme qui n’avait envoyé personne à l’événement, avait plus de perspectives à Indianapolis que des écoles comme l’Arizona, Louisville, l’Oklahoma State, Stanford, Virginia Tech, West Virginia et USC.

La renaissance des Rams était inattendue et, si le record 2-10 de 2019 est une indication, peut-être bref. Comment est-ce arrivé … et que peuvent apporter à la NFL ces trois joueurs qui ont aidé à faire glisser l’URI du bas du classement FCS?

La meilleure perspective de l’URI en trois décennies pourrait être trouvée de l’argent dans la NFL

Coulter a passé sa dernière année d’admissibilité à participer au repêchage de cette année. Ce serait un désastre pour la plupart des joueurs URI, mais Coulter est loin d’être typique. Bien que sa carrière universitaire ait démarré lentement (18 captures en première année), il a trouvé un moyen de briller dans les matchs les plus prestigieux des Rams les deux années suivantes. En trois matchs contre la compétition FBS – UConn, Ohio et Virginia Tech – il a accumulé 21 attrapés pour 361 verges et une paire de touchés.

Cela comprend un dépoussiérage de coin de 47 verges et un ajustement ultérieur contre les Huskies. Coulter a désigné cette pièce comme le meilleur exemple de ses capacités lorsque nous nous sommes assis à la moissonneuse-batteuse de cette année.

“J’ai fait un come-back”, m’a dit Coulter. “Il est tombé en panne à 12 (yards en aval), puis est revenu avec.” Ce jeu a couvert près de la moitié du terrain – et cela aurait été un touché de plain-pied si son quart-arrière avait pu le frapper dans la foulée. Au lieu de cela, l’élargissement rapide a dû effectuer un ajustement pour maintenir l’URI en vie dans ce qui est devenu une perte de fusillade 56-49.

Sa campagne de 72 prises, 1039 verges et huit touchés en 2019 a aidé à convaincre les éclaireurs Coulter de devenir le meilleur espoir de Rhody. Cela a également fait de lui le septième joueur de l’histoire de l’URI à afficher plus de 1000 verges de réception en une saison. Il n’aurait pas eu la chance d’inscrire son nom dans ce livre des records sans le sixième homme de cette liste: son cousin Parker. Des visites à Kingston pour regarder un large qui ressemblait à un frère ont aidé à convaincre Coulter que les Rams étaient la bonne équipe pour lui.

Alors que le plus jeune receveur se révélait être un espoir, Parker a construit son nom comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du programme.

Parker était l’un des meilleurs récepteurs larges de FCS

La star du lycée du Maryland était une recrue deux étoiles – la seule autre école à manifester un intérêt soutenu pour lui était Eastern Michigan, avec qui il avait initialement signé – qui est venue à l’URI en tant que secondeur. Au lieu de se gonfler en arrivant sur le campus, l’entraîneur-chef Jim Fleming a vu son potentiel en tant que meneur de jeu. Parker a mené les Rams en recevant des verges et des prises de touché en tant que véritable recrue.

Bien que Coulter, avec son cadre de 6’2 et son temps de 4,45 secondes en 40, soit peut-être le premier Ram hors du plateau grâce à son potentiel, Parker a eu le plus grand impact à Kingston. Sa stature a grandi au fur et à mesure qu’il s’est adapté au niveau élevé de jeu de la FCS dans la Colonial Athletic Association. Il a amélioré sa réception et la réception des numéros de cour chaque année dans l’attaque des Rams. L’arrivée de son cousin comme espoir de la NFL l’a aidé à s’affranchir d’une double couverture constante et l’a aidé à organiser l’une des meilleures saisons individuelles seniors du FCS: 81 captures, 1224 yards et neuf touchés en 2019.

Sa polyvalence a brillé à Rhode Island, où il était grand et assez rapide pour aligner tout au long de l’offensive de Fleming. Comme Coulter, il a percé contre les adversaires de FBS: 21 attrapes, 336 verges et une paire de touchés dans ces matchs susmentionnés contre l’Ohio, UConn et Virginia Tech. Le voici à Athènes, se séparant magistralement d’une double couverture pour s’ajuster à une balle profonde et établir un but sur le terrain pour les Rams:

En ce qui concerne la NFL, il se considère comme une présence absorbant les coups qui peut rôtir des arrières défensifs d’un endroit plus proche des hachures.

“Je préférerais la fente”, m’a dit Parker à la moissonneuse-batteuse. «J’aime être dans l’espace avec les secondeurs et les secondeurs, aller contre eux, attraper le ballon – vous savez, je suis intrépide au milieu. J’ai eu l’arrière-plan du secondeur à la sortie du lycée, donc, vous savez, ça ne me dérange pas vraiment les tubes. “

Murphy a aidé à réaliser tout cela

Le Rhode Island a bénéficié de deux évanouissements qui pouvaient chasser des balles profondes, mais la clé de voûte de l’une des meilleures infractions de passe de l’histoire de l’école aurait pu être Murphy. Le joueur de ligne polyvalent – il a commencé les matchs à toutes les positions sur la ligne sauf le gardien de droite – a bâti son nom en tant que double attaquant gauche de la première équipe All-CAA.

Bien qu’il ait été un facteur dans le jeu de course tout au long de sa carrière, ses plus grandes réalisations sont venues en dégageant de la place pour deux passants très différents derrière lui. Le mobile JaJuan Lawson et le Vito Priore, de poche, ont créé des défis uniques pour la ligne de front URI, mais Murphy n’a pas été déconcerté.

«J’ai une excellente chimie avec les deux», a expliqué Murphy à Indianapolis. “La confiance est tout. Je viens de leur faire confiance et nous nous sommes juste adaptés à la situation dans laquelle nous nous trouvions. J’ai l’impression que ma polyvalence est la plus grande chose que beaucoup d’équipes ont appréciée. »

Aussi bon que l’URI en 2018 était, la réalisation la plus fière de Murphy était de soutenir une attaque de dépassement qui se classait au 13e rang du FCS en verges par passes par match en 2019. Les Rams ont abandonné seulement 26 sacs malgré avoir composé 531 jeux de passes: un taux de seulement 4,9%. Cela est arrivé malgré une formation remplie de recrues pour la plupart anonymes et sans étoiles et une attaque précipitée limitée qui a effectivement osé opposer des adversaires pour faire pression.

“Après mon année junior, j’ai acquis beaucoup d’expérience”, a noté Murphy lorsqu’on lui a demandé quand il a réalisé que son talent pourrait se traduire par une carrière dans la NFL. «Je suis devenu un leader sur et en dehors du terrain. Mon année junior, j’ai vraiment brillé alors. Tout vient de partir de là.

«Peu importe que je sois repêché, que je sois un agent libre. Je veux juste montrer mes talents, montrer ma polyvalence – montrer que j’appartiens. »

Cela pourrait être au tacle ou en tant que bloqueur intérieur de 6’3, 320 livres. Sa carrière dans la NFL peut se résumer à la vision d’une équipe de sa place. Si son expérience URI est une indication, il s’épanouira peu importe la position qu’il prendra.

Où ces trois exemples d’URI pourraient-ils être rédigés?

Il est difficile de glaner beaucoup d’informations sur le processus d’avant-projet de cette année grâce à l’isolement requis par la pandémie de Covid-19. Tous les gains que le trio de Rhode Island aurait pu réaliser dans des entraînements privés et des entretiens après la moissonneuse-batteuse ont été annulés par le fait que tout le monde reste à la maison jusqu’en avril.

Cela ne veut pas dire qu’ils seront oubliés. Coulter a fait forte impression sur l’éclaireur de longue date de la NFL, Gil Brandt, qui l’a qualifié de l’un de ses trois espoirs préférés lors d’une discussion avec Peter King de NBC. Parker n’a pas testé aussi bien que son plus jeune cousin, mais sa grosse production en constante amélioration pour les Rams pourrait suffire à surmonter ces préoccupations.

Le plus gros problème est qu’ils jouent tous les deux une position pleine de talent dans le repêchage de la NFL 2020. Ce printemps, 10 à 15 élargissements pourraient être sélectionnés au cours des deux premiers jours du projet, laissant des projets à plafond élevé comme le duo de Rhode Island languir jusqu’au jour 3 (ou peut-être plus tard).

Murphy pourrait avoir un chemin encore plus difficile vers les pros. Comme Coulter et Parker, il fait partie d’une classe empilée à son poste; si les équipes recherchent des projets de petites écoles au cours des jours 2 ou 3, des joueurs comme Ben Bartch de St. John’s ou Alex Taylor de l’État de Caroline du Sud vont probablement lui faire la queue. Cela n’aide pas qu’il n’ait pas réussi à se démarquer à la moissonneuse-batteuse, terminant parmi les 10 derniers joueurs de ligne offensive dans plusieurs exercices, y compris le 40 et le développé couché.

Pourtant, Murphy est un leader qui a percé dans un programme souvent ignoré. Bien que sa vitesse en ligne droite puisse faire défaut, les bonnes performances des exercices de navette à trois cônes et à 20 verges à Indianapolis prouvent qu’il est plus rapide que la plupart des 320 livres. Le radier, comme s’il avait été une recrue non classée, serait stupide maintenant.

Le trio laisse un héritage qui stimulera le football du Rhode Island même après leur départ

L’évasion des Rams du sous-sol de la CAA n’a duré qu’une seule saison. L’URI est passé de quatre victoires à la conférence en 2018 à zéro un an plus tard, malgré trois recrues potentielles sur la liste. Malgré tout, les étoiles au départ du programme sont convaincues qu’elles quittent leur ancienne maison en meilleure forme que lorsqu’elles l’ont trouvée.

“Nous obtenons certainement plus d’enthousiasme et de recrutement, d’autant plus que nous avons eu trois invitations à combiner”, a déclaré Parker.

«C’est formidable de remettre l’université sur la carte. Il a été négligé pendant un certain temps. Même si nous n’avions pas le record, nous avons toujours eu le talent. Créer une nouvelle culture a été une expérience formidable. »

Selon Coulter, les gains sur le terrain en 2018 ont contribué à pousser pour de nouveaux gazons et lumières qui ont permis des matchs de nuit à Kingston pour la première fois dans l’histoire du programme moderne. C’est un impact qui n’est pas perdu sur le choix potentiel du jour 2.

«Nous avons définitivement changé un peu les choses. Faire parler les gens [URI football].

«Sachant pour quoi ils m’ont recruté – ils voulaient que je fasse des pièces. Sachant que j’ai livré, ça fait du bien de savoir que j’ai fait une petite marque là-bas. Espérons que cela continue, ils continuent à avoir de bons gars qui peuvent les amener encore plus haut. »