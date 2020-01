Comment Manchester United devrait s’aligner en Coupe d’Angleterre contre Tranmere

Ce n’est pas le bon moment pour être fan de Manchester United.

Leur défaite en milieu de semaine à domicile contre Burnley signifie qu’ils connaissent leur pire saison de la Premier League.

Les choses semblent assez sombres à Old Trafford

Ils sont confrontés à un défi de taille pour atteindre la finale de la Coupe Carabao après avoir perdu leur match aller 3-1 à domicile contre Manchester City.

Les buts seront également très difficiles à atteindre avec l’attaquant Marcus Rashford, absent depuis longtemps après s’être blessé au dos plus tôt ce mois-ci.

Les choses tournent mal aussi sur le terrain car il semble que leur poursuite du milieu de terrain portugais Bruno Fernandes soit morte dans l’eau.

Une égalité en FA Cup à League Two Tranmere peut être considérée comme une pause bienvenue dans tout le chaos, mais c’est un match que Man United pourrait perdre.

C’est une compétition que le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, devrait prendre au sérieux, car la FA Cup est en réalité leur meilleure chance d’argenterie ce trimestre.

Dans cet esprit, talkSPORT.com a eu son mot à dire sur la façon dont Man United devrait s’aligner pour leur voyage dans le Merseyside.

Comment Man United devrait s’aligner contre Tranmere, selon talkSPORT.com

Vous pensez peut-être que Man United devrait reposer davantage de joueurs seniors lors du match retour contre Man City mercredi prochain, mais franchement, ils auront besoin d’un miracle pour dépasser les hommes de Pep Guardiola.

Solskjaer devrait mettre ses œufs dans le panier de la FA Cup.

Tranmere ne devrait pas leur causer beaucoup de problèmes, mais le moyen le plus efficace de s’assurer que c’est le cas est de choisir une équipe solide.

Cela dit, nous pensons que le manager peut se permettre de reposer des goûts de David de Gea, avec Sergio Romero plus que capable de faire un travail contre l’opposition en Ligue Deux.

Harry Maguire a joué comme s’il était blessé, alors s’asseoir ce match lui ferait du bien. Cela signifie qu’Eric Bailly peut faire son retour tant attendu sur le côté, Solskjaer suggérant fermement qu’il jouera l’international ivoirien.

Bailly a récemment prolongé son contrat au club de deux ans jusqu’en 2022

Victor Lindelof, qui a raté le match de Burnley avec maladie, peut jouer aux côtés de Bailly.

Tranmere tentera sans aucun doute d’ébaucher ses adversaires afin que Solskjaer joue contre Brandon Williams, un joueur qui n’a pas peur d’un gros tacle ou d’une confrontation malgré ses 19 ans, pour égaler l’agression de Rovers.

Aaron Wan-Bissaka a été solide à l’arrière droit et devrait donc continuer à jouer là-bas.

Un milieu de terrain défensif est le meilleur plan d’action pour Man United. Ils sont capables d’éloigner le jeu des premières portes de Tranmere et devraient donc chercher à jouer sur le pied avant.

Greenwood et Martial peuvent s’amuser à Tranmere

Nous avons opté pour Nemanja Matic dans le rôle de titulaire, car il n’est pas aussi erratique que Fred.

Andreas Pereira peut jouer dans un rôle plus avancé tandis que Juan Mata et Dan James, tous deux capables de causer d’énormes problèmes à Tranmere, peuvent aller de chaque côté de lui.

Man United peut avoir beaucoup de joie avec deux attaquants et Anthony Martial et Mason Greenwood sont tous deux des joueurs compétents.

Nous avons vu que Martial et Rashford peuvent être très bons ensemble et c’est une bonne occasion d’expérimenter et de voir à quoi ressemblera Greenwood aux côtés du Français.

