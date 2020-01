Comment Manchester United pourrait s’aligner en demi-finale de la Coupe Carabao contre Man City sans Harry Maguire

C’était la FA Cup le week-end dernier et maintenant Manchester United doit porter son attention sur la Carabao Cup mardi soir.

Les Red Devils ont joué un match nul contre les Wolves, ce qui signifie que leur liste de matches de janvier continue de s’accumuler.

. ou concédants de licence

Ce pourrait être un mois difficile pour Man United

Et les matchs difficiles ne s’arrêtent pas là, avec Man United face à ses rivaux locaux et les détenteurs de la Coupe Carabao Manchester City sur deux jambes en demi-finale.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Manchester United vs Manchester City LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi à 19h45.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Man United vs Man City (mardi, 19 h 45) – talkSPORT

Walsall vs Portsmouth (mardi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Leicester vs Aston Villa (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Crystal Palace vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Brentford vs QPR (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Chelsea vs Burnley (samedi, 15h) – TalkSPORT

Tottenham vs Liverpool (samedi, 17h30) – talkSPORT

Cardiff vs Swansea (dimanche, 12h) – talkSPORT 2

dernier

Liverpool Transfer News: Karius restera à Besiktas, Lalllana et Brewster

équipé

Des kits de concept incroyables pour Liverpool alors que les Reds annoncent un accord avec Nike

officiel

Liverpool annonce un nouvel accord avec les Reds pour porter Nike dès le début de la saison prochaine

potins

Nouvelles de transfert: l’Inter fait une déclaration Eriksen, les fans de Liverpool attrapent la fièvre Mbappe

DERNIER

Arsenal News Live: Aubameyang «aime» le club, indice de transfert d’Arteta, mise à jour Lemar

classe pure

Ronaldo entre dans l’histoire avec un 58e triplé alors qu’il vole la une de Zlatan

HONNÊTE

Le milieu de terrain de Chelsea dit qu’il a appris une “ grande leçon ” d’un incident de taxi

PROGRESSION

Un jeune d’Arsenal s’impose en deuxième mi-temps lors d’une victoire en FA Cup face à Leeds

Man United s’est imposé la dernière fois que les deux parties se sont rencontrées, remportant un affrontement en Premier League au stade Etihad en décembre.

Mais ce sera sans aucun doute une égalité délicate pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer contre une équipe de Man City qui a effectivement abandonné la victoire en Premier League, cette compétition a donc ajouté de l’importance pour eux.

Pour rendre les choses plus difficiles pour United, ils risquent de ne pas avoir le défenseur Harry Maguire, qui s’est blessé au pied contre les Wolves mais a décidé de terminer le match malgré la boiterie.

. – .

Il semble que Maguire ne jouera pas contre Man City

Solskjaer transpire également sur la forme physique de Jesse Lingard, Anthony Martial et Luke Shaw – le manager devrait le laisser jusqu’à la dernière minute avant de décider s’ils sont suffisamment en forme pour jouer.

«Nous allons leur donner autant de temps que possible. Certains d’entre eux ne sont toujours pas prêts », a-t-il déclaré.

«S’il y avait un match aujourd’hui [Monday] Je ne sais pas s’ils pourraient donner le meilleur d’eux-mêmes.

“Mais encore 36 heures pourraient être un grand changement, donc nous leur donnerons jusqu’à demain matin avant de leur donner l’équipe.”

Man United est définitivement sans Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo et Timothy Fosu-Mensah.

talkSPORT.com a prédit comment Man United pourrait s’aligner contre Man City lors du match aller.

Solskjaer pourrait devoir prendre des risques avec son onze de départ

Solskjaer voudra que ses joueurs imitent la victoire 2-1 sur Man City afin que dans un monde idéal, il choisisse le même XI qui a fait le travail.

Cependant, nous pensons que ce jeu pourrait arriver trop tôt pour 80 millions de livres sterling, ce qui signifie que Solskjaer devra jouer Phil Jones aux côtés de Victor Lindelof.

Mais Solskjaer peut vouloir prendre des risques ailleurs, donc Shaw, Lingard et Martial pourraient bien jouer.

Nemanja Matic et Fred, qui ont joué ensemble au milieu de terrain lors de leur défaite du Jour de l’An face à Arsenal, pourraient à nouveau obtenir le feu vert.

Perry Groves dit que Wayne Rooney améliorerait le milieu de terrain de Manchester United – Il est meilleur que Matic et Fred!

Il n’y a aucun problème de blessure pour Marcus Rashford et Daniel James, ils pourront donc aider Martial et devront également effectuer quelques changements de chemin.

Vous pouvez écouter Man United vs Man City en direct sur talkSPORT ce soir à 19h45.

.