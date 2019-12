Comment Manchester United pourrait s'aligner pour le match de boxe contre Newcastle

Juste au moment où Manchester United semblait prendre un tournant, ils ont rapidement été ramenés à la réalité.

Deux victoires contre Tottenham et Manchester City en quatre jours début décembre suggéraient que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer étaient de retour.

. – .

La victoire de Man United à Manchester City le 27 décembre a marqué un tournant

Mais un match nul à domicile contre Everton et une défaite à Watford en bas de la ligue, qui a vu David de Gea faire un hurleur terrible, a montré que les fans ne devraient pas prendre de l'avance sur eux-mêmes.

Les Red Devils sont actuellement huitièmes de Premier League, à sept points de la Ligue des champions. Ils se heurtent à un camp de Newcastle qui n'est derrière eux qu'à la différence de buts le lendemain de Noël.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Manchester United vs Newcastle LIVE sur talkSPORT, coup d'envoi à 17h30 avec talkSPORT couvrant les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois.

Les dix jeux de Noël sur talkSPORT

talkSPORT couvrira les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois, avec un autre match le 27 décembre. Découvrez ce que sont les matchs et où vous pouvez les entendre, ci-dessous …

Tottenham vs Brighton (jeudi, 12h30) – talkSPORT

Bournemouth vs Arsenal (jeudi, 15h) – talkSPORT 2

Aston Villa vs Norwich (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Chelsea vs Southampton (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Everton vs Burnley (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle (jeudi, 17h30) – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool (jeudi, 20h) – talkSPORT

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

Alan Brazil suggère que Paul Pogba ne se soucie pas de Man United

Il y avait un plus à tirer de leur défaite à Vicarage Road alors que le milieu de terrain Paul Pogba est revenu à l'action pour la première fois depuis le 30 septembre, date à laquelle il est devenu remplaçant en seconde période.

Pogba fera pression pour un rôle de départ à Old Trafford, bien que Solskjaer gardera à l'esprit que précipiter le Français ne pourrait qu'aggraver sa cheville et le blesser à nouveau.

Ailleurs, Axel Tuanzebe est un doute pour le match de Newcastle car il ne s'est pas présenté à Watford en raison d'une blessure.

. – .

Pogba est en lice pour commencer contre Newcastle

Diogo Dalot, qui a été mis à l'écart pendant deux mois, s'approche d'un retour et a joué 72 minutes pour l'équipe de jeunes de Man United vendredi.

Les défenseurs Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah et Marcos Rojo travaillent actuellement dans leur condition physique.

Quant à Newcastle, Steve Bruce a des doutes sur Paul Dummett et Jetro Willems pour le voyage à Old Trafford.

Le défenseur Dummett a détecté un problème à l'aine lors de la victoire de samedi contre Crystal Palace, un ailier arrière Willems s'est blessé au genou.

xi possible

Comment Chelsea pourrait s'aligner contre Southampton – quel système Lampard jouera-t-il?

NOUVELLE ÈRE

Comment Arsenal pourrait s'aligner dans le premier match officiel d'Arteta en charge – le retour d'Ozil?

MODIFIÉ

Tottenham a prédit que XI affrontera Brighton et que Mourinho devrait faire de grands changements

gameday

Tottenham v Brighton LIVE: commentaire de talkSPORT et nouvelles de l'équipe pour l'ouverture du Boxing Day

causalité intelligente

Le meilleur kit de chaque club de Premier League actuel de la dernière décennie

classements possibles

Comment le tableau de la Premier League pourrait changer après les matchs du Boxing Day

argenterie

Les clubs anglais les plus performants de la dernière décennie, selon les trophées remportés

RÉVÉLÉ

Quelles équipes font le mieux le lendemain de Noël à l'époque de la Premier League?

Bruce est toujours sans les défenseurs Jamaal Lascelles (tibia fracturé) et Ciaran Clark (mollet), les milieux de terrain Matt Ritchie (cheville) et Ki Sung-yueng (maladie) et l'attaquant Allan Saint-Maximin (ischio-jambiers).

Alors, comment Manchester United pourrait-il se présenter pour le choc de Newcastle? Ci-dessous, vous pouvez voir la prédiction de talkSPORT.com.

Solksjaer voudra une grande réaction des joueurs après la défaite de Watford

. (tagsToTranslate) Manchester United (T) Man United (T) Paul Pogba (T) Premier League (T) Newcastle (T) Newcastle United (T) Boxing Day (T) Predicted (T) Teams (T) Team News (T) ) ole gunnar solskjaer (t) alignement (t) alignement