Comment Manchester United pourrait s’aligner s’ils signaient les transferts de rêve de Rio Ferdinand en janvier, y compris Kalidou Koulibaly et Edinson Cavani

Vous savez comment c’est en janvier, toutes sortes de rumeurs de transfert volent autour.

Chacun a son point de vue sur les endroits où son club doit recruter et sur les bons joueurs à recruter.

Manchester United est une équipe qui fait toujours les gros titres lorsque la fenêtre de transfert est ouverte.

Rio Ferdinand a nommé les quatre joueurs qu’il aimerait voir à Old Trafford

Mais l’ancien Red Devil Rio Ferdinand a décidé de nommer les quatre joueurs qu’il aimerait voir venir à Old Trafford en janvier.

Répondant à une question d’un fan sur Twitter, Ferdinand a suggéré à Ole Gunnar Solskjaer d’essayer de signer les stars de Naples Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz, ainsi que l’attaquant sortant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani et le milieu de terrain argentin Agustin Almendra.

TalkSPORT.com a donc décidé de voir à quoi ressemblerait l’équipe de Man United si les souhaits de Ferdinand se réalisaient.

Ce serait un appariement arrière incroyablement cher si Koulibaly signait et vous ne seriez pas surpris si Man United battait son propre record pour qu’un défenseur le décroche.

Ils ont dépensé 80 millions de livres sterling pour débarquer Harry Maguire en été et un montant similaire pourrait continuer à obtenir l’as sénégalais.

Les quatre derniers sembleraient beaucoup plus forts avec lui dans le mélange grâce à son excellente intelligence défensive et sa capacité technique.

. – .

De nombreuses équipes veulent mettre la main sur Koulibaly

Signer Ruiz et Almendra allait complètement remanier le milieu de terrain.

Les fans ne sont toujours pas confiants à propos de Fred, malgré sa forme décente de fin, Nemanja Matic, 31 ans, ne rajeunit pas, tandis que Scott McTominay est sorti blessé.

L’Espagnol Ruiz est un milieu de terrain polyvalent à Naples, capable à la fois de créer et de détruire, et les a aidés à éviter la défaite face à Liverpool, leader de la Premier League, dans les deux matches de groupe de la Ligue des Champions, ce serait donc un ajout bienvenu.

. – .

Ruiz (à gauche) a déménagé à Naples du Real Betis en 2018

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas Almendra, 19 ans, il est le milieu de terrain central qui voyage bien avec le ballon, a une bonne gamme de passes et aime les tacles.

Le joueur de Boca Juniors aurait un modèle idéal à Ruiz pour perfectionner son jeu en développement.

.

Almendra est très bien noté et serait disponible à un prix bon marché

Il semble que Paul Pogba restera en janvier.

Tout le monde n’évalue pas son attitude mais quand il est en forme, il joue et les acquisitions de Ruiz et d’Almendra pourraient donner au Français un rôle plus libre au milieu du parc.

Marcus Rashford et Anthony Martial ne sont pas vraiment des attaquants centraux, mais avoir un joueur comme Cavani jouant au milieu les aiderait à entrer dans le jeu et rendrait Man United particulièrement menaçant à l’avenir.

. ou concédants de licence

Il semble que Cavani rejoindra l’Atletico Madrid, cependant

La capacité de l’Uruguayen à concorder avec les attaquants larges Neymar et Kylian Mbappe lui sera très utile.

Daniel James pouvait se voir confier un rôle de super-sub mais, étant donné que Cavani aura 33 ans en février, il serait irréaliste de le jouer à chaque match.

Cela permettrait à Martial ou Rashford de jouer en tant qu’attaquant avec le jeune Gallois entrant sur l’aile.

À quoi pourrait ressembler Manchester United avec les signatures de rêve de Rio Ferdinand

C’est un XI que Ferdinand avait peut-être en tête

