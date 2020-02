Comment nous sommes arrivés à Chiefs contre 49ers semaine après semaine

Avouons-le: vous ne saviez pas qui faisait le Super Bowl 54 au milieu de la saison, même si vous pensez l’avoir fait.

Vraiment? Étiez-vous sûr que les 49ers de San Francisco étaient vraiment la meilleure équipe du groupe NFC? Pas les New Orleans Saints, qui ressemblaient à tous les favoris lorsque Drew Brees est revenu d’une blessure? N’étais-tu pas inquiet pour les Seahawks de Seattle?

Et je sais que beaucoup d’entre vous pensaient que c’était l’année des Ravens de Baltimore. Peut-être que vous aviez des doutes sur les Chiefs de Kansas City pendant que Patrick Mahomes est en voie de guérison.

Mais nous y voilà. Et voici comment nous sommes arrivés ici, semaine après semaine.

Semaine 1

Deux mots: LAMAR. JACKSON. Les Ravens ont accumulé 59 points dans une victoire sur les Dolphins. Les Chiefs ont marqué 40 points lors de leur victoire de la semaine 1 contre les Jaguars, et les Rams ont amorcé leur saison après le Super Bowl avec une victoire de trois points sur les Panthers.

COMMENT EUX COWBOYS? Ils ont battu les Giants 35-17. Et les Saints ont remporté une victoire sur les Texans, 30-28.

Semaine 2

Les 49ers ont fait une déclaration en battant les Bengals 41-17 pour aller 2-0. Ils ont été rejoints par les chefs, les béliers, les packers, les corbeaux, les patriotes et… les factures! … À 2-0. Voilà pour les Steelers – ils étaient 0-2 après une défaite à domicile contre les Seahawks.

Horrible nouvelle pour les Saints – Drew Brees s’est blessé à la main et serait absent pendant un certain temps.

Semaine 3

Ho hum, les Patriots continuent à être les Patriots, allant 3-0 après une victoire facile sur les Jets. Les Chiefs ont donné aux Ravens leur première défaite (!) 33-28 tout en jouant dans KC, et les Cowboys ressemblaient tout à fait à un concurrent NFC, avec les Rams (3-0 après avoir battu les malheureux Browns, hé souvenez-vous quand nous avons tous pensé Cleveland pourrait faire les séries éliminatoires?). Nous ne savions pas grand-chose…

Semaine 4

Qu’est-ce que j’ai dit sur les Browns? Oh, c’est vrai. ILS BAT LES RAVENS 40-25 !!!!!! ZOMG. J’ai sérieusement oublié que cela s’est produit. Ailleurs, les Saints ont remporté une victoire sur les Cowboys 12-10 et peut-être que les Bears ne sont pas si mal après une victoire sur les Vikings? Ils sont allés à 3-1.

L’AFC Sud est WIDE ouvert avec les quatre équipes à 2-2, et les Chiefs sont devenus la seule autre équipe à part les Patriots à aller 4-0 dans l’AFC. Mahomes au Super Bowl est INÉVITABLE!

Semaine 5

Hum, ouais, à ce sujet… les chefs ont perdu à domicile contre les Colts. Les Browns sont tombés sur Terre à San Francisco.

Et BAH DIEU EST CETTE MUSIQUE DE TEDDY BRIDGEWATER? Les Saints continuent de gagner sans Brees, 31-24.

Les Ravens ont quitté le navire et les Patriots ont battu les Redskins, ce qui, avec le recul, rappelle que le programme initial de la Nouvelle-Angleterre était rempli d’équipes qui pourraient être des prétendants à la XFL, mais la NFL aussi.

De plus, MVP discute avec Russell Wilson. Les Seahawks ont une fiche de 4-1, tout comme les Packers.

Semaine 6

C’est la semaine où nous avons commencé à douter du retour des Rams dans le grand match. Ils ont perdu 20-7 à domicile contre les Niners. Les Chiefs ont perdu leur deuxième ligne droite, cette fois face aux Texans, qui ont soudain l’air fougueux.

Le nombre de contrats intersaison de Bridgewater a augmenté alors qu’il gagnait un autre match pour les Saints. Et avons-nous déjà parlé des Vikings? Non? C’est un peu dire que ce n’est pas le cas, car ils sont passés à 4-2 avec une victoire sur les Eagles, mais nous ne les prenions pas au sérieux même à l’époque.

Semaine 7

TOM BRADY DE RETOUR À UN AUTRE SUPER BOL? C’EST GONNA HAPPEN!

Les Pats ont battu les Jets, et encore une fois, nous aurions tous dû voir ce qui allait se passer.

Les Colts ont éliminé les Texans et il était peut-être temps de s’inquiéter de la défense de Houston jusqu’à la mi-octobre.

C’était également la semaine où les Niners ont remporté un match de football contre les Redskins par un score de 9-0, et ils pourraient gagner le Super Bowl dimanche.

Mais la grande nouvelle cette semaine a été la rotule luxée de Mahomes, dont nous ne parlons pas assez en ce moment. Il a récupéré si rapidement, en partie à cause de son anatomie.

Semaine 8

Rappelez-vous quand Matt Moore a presque battu les Packers? Cela s’est passé! Mais les Chiefs iraient très bien avec les trois autres équipes de l’AFC Ouest qui resteraient médiocres.

Pendant ce temps, sainte vache, les Niners ont accumulé 51 POINTS contre les Panthers (c’est à peu près à ce moment-là que je pensais que Kyle Allen devrait recommencer Cam Newton lorsque Newton reviendrait potentiellement. Plus qu’heureux d’admettre que c’était une prise brûlante) et c’était à peu près au moment où nous avons commencé à dire: «Ryan Tannehill est… bon maintenant?» Il a éliminé Jameis Winston et les Bucs avec trois passes de touché, et les Titans étaient revenus à .500.

Semaine 9

Nous n’avons pas parlé des Ravens depuis un moment. Mais après ce match, une défaite 37-20 des Patriots, il était temps:

Moore a aidé à battre les Vikings et tout à coup, peut-être que ce ne sont pas tous les Mahomes de Kansas City? Et les Texans sont 5-3.

Semaine 10

Mahomes revient, lance pour 446 yards et PERD aux Titans! HOU LA LA! Et il y a quatre très bonnes équipes dans la NFC: les Packers, Saints, Niners et Seahawks. Les Cowboys? Nan. Ils tombent à 5-4 lors d’une défaite à domicile contre les Vikings.

De plus, BIENVENUE BACK DREW BREES! Vous avez perdu contre les Falcons, cependant. Imaginez ce que cette saison aurait été pour les Saints si Brees n’avait pas été blessé. Rater un bye NFC était énorme.

Semaine 11

Lamar Jackson! Deshaun Watson! Ça devrait en être un bon!

NAN. Ravens, 41. Texans, 7.

C’est à peu près le point culminant en termes de prétendants, bien que ce soit la semaine où il y a eu ce discours “attendez les Raiders?” Qui a duré environ deux semaines. Et l’un d’entre eux était au revoir d’Oakland.

Semaine 12

Les Patriots n’ont marqué que 13 points contre les Cowboys, mais Dallas n’en a inscrit que neuf. WELP pour les deux équipes. Les Rams étaient à peu près donezo à ce stade après une terrible performance contre les Ravens malgré le fait qu’ils étaient 6-5.

En parlant de ça! Les Texans ont battu les Colts (6-5) et les Titans sont entrés dans la zone Derrick Henry avec une victoire de 42-20 contre les Jags. Ils ont aussi 6-5.

Semaine 13

C’était peut-être la seule semaine où nous doutions que les Niners pouvaient être champions du Super Bowl… ou peut-être étions-nous toujours impressionnés? Parce qu’ils ont perdu de seulement trois points contre les Ravens sur la route. Je suppose que ce dernier. Cela a cimenté le choix de RAVENS ALLING TO MIAMI.

Les Chiefs ont apaisé tout ce dont parlaient les Raiders avec une victoire éclatante, et les Seahawks ont battu les Vikings par un touché et sont passés à 10-2. Russell Wilson… semence n ° 1? C’est presque arrivé (préfiguration!).

Semaine 14

Peut-on parler du NFC East pendant une seconde? Les Cowboys ont perdu contre les Bears (!) Et les Eagles ont à peine gratté en prolongation contre les Giants. Les deux équipes étaient 6-7 et c’est juste hilarant.

Je ne pense pas avoir parlé une fois des Steelers, mais c’était la semaine où ils ont battu les Cardinals et avaient une fiche de 8-5 et ont commencé un quart-arrière dont le surnom était Duck.

Au fait, les Patriots ont perdu à domicile contre Mahomes et les Chiefs.

Semaine 15

C’est vraiment lorsque l’image des séries éliminatoires a commencé à prendre forme. Dans l’AFC, les Ravens s’étaient enfermés au revoir et les Patriots n’étaient qu’à un match derrière. Les Chiefs étaient des champions de l’Ouest et le Sud avait deux prétendants aux Texans et Titans. Les Bills étaient 10-4! C’était cool.

Dans le NFC, il était complètement embrouillé. Quatre équipes étaient à 11-3 – les Packers, Saints, 49ers et Seahawks. Les Vikings savaient qu’ils étaient à peu près à 10-4. Et les Cowboys et les Eagles étaient tous deux 7-7 LOLOLOLOL.

Semaine 16

Félicitations aux Eagles, qui ont émergé de la boue NFC East avec une victoire sur les Cowboys, mais personne ne pensait qu’ils feraient quoi que ce soit en séries éliminatoires. Et le reste de la conférence était complètement en l’air.

Semaine 17

AUCUN POUR VOUS NOUVELLE ANGLETERRE. VOUS NI NOUVELLE ORLEANS!

Les deux équipes que nous pensions être des prétendants à la semaine 1 sont éliminées la semaine suivante, et bien que les Ravens aient obtenu une semaine de congé, ils ont été éliminés lors de la ronde divisionnaire la semaine suivante.

Finalement, les chefs et les 49ers ont émergé. Et nous voici.

