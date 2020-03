Comment obtenir votre dose sportive ce week-end

Les amateurs de sport sont confrontés à un week-end sinistrement vide après un tourbillon de 48 heures qui a vu la plupart des événements dans le monde annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

La Premier League, la Ligue de football anglaise, la Super League féminine de la FA et le Championnat féminin de la FA ont tous appelé à l’arrêt de l’action jusqu’au début du mois d’avril au moins.

Le coronavirus a un effet énorme sur le monde sportif

Et il ne se passe rien d’autre en dehors du football. Le choc des Six Nations entre le Pays de Galles et l’Écosse, le championnat des joueurs et le Grand Prix d’Australie de F1 – qui étaient tous prévus pour ce week-end – ont été annulés.

Il est à craindre que les choses se passent de cette façon depuis un certain temps, et les fans de sport se sont demandé pourquoi faire de leur vie.

Mais ne désespérez pas, il y a encore du sport à faire ce week-end.

Tout d’abord, la Ligue nationale a confirmé que les matches se dérouleront comme prévu, bien que six matches aient encore été reportés.

Matt Lawton sur la position de Greg Clarke lors d’une réunion d’urgence en Premier League

Néanmoins, vous pourrez regarder Halifax Town vs Ebbsfleet United aujourd’hui à 17:20 sur BT Sport sauf si quelque chose change.

C’est à peu près tout pour le Royaume-Uni, mais ailleurs dans le football mondial, il y a des appareils à trouver.

La majeure partie du football national en Amérique du Sud continue de se dérouler comme prévu, y compris les matches de Copa de la Superliga en Argentine, les deux Boca Juniors et River Plate en action samedi.

River affronte l’Atletico Tucuman à domicile à 20h45, tandis que Boca se rend à Godboy Cruz à 23h00.

Au Brésil, les géants Flamengo affronte Portuguesa RJ dans le Taca Rio à 21h00 ce soir.

Il y a aussi du football de haut niveau en Europe. Dirigeants de la Premier League russe Le Zenit Saint-Pétersbourg accueillera le FC Ural aujourd’hui à 13h30.

Divulguez du football argentin ce week-end

Et si des fans d’Arsenal se sentent vraiment désespérés, la Russie Arsenal Tula jouera Rubin Kazan à 16h00.

Dimanche, l’un des plus grands derbies d’Europe devrait se poursuivre: Galatasaray vs Besiktas dans la Super Lig turque à 16h00.

Le match se déroulera cependant à huis clos, bien que vous puissiez vous attendre à de nombreux fans enflammés en dehors du sol pour celui-ci.

En voici un pour les puristes: Les Tigres d’André-Pierre Gignac seront en action contre Juarez dans la Liga MX mexicaine.

Le Français de 34 ans est toujours un bon rapport qualité / prix pour un crieur.

Et enfin, s’il y a des fans désespérés de Chelsea, nous avons une demi-solution: Berekum Chelsea vs WAFA en Premier League ghanéenne.

