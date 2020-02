Comment Patrick Mahomes a fait du Super Bowl son terrain de jeu

Le Super Bowl m’a presque endormi. Regarder le match à Londres signifiait rester debout jusqu’à 3 h, heure locale, pour voir les derniers instants. Je ne pensais pas que j’irais aussi loin. Et comme les Chiefs semblaient incapables de faire grand-chose contre la défense des Niners pendant la majeure partie du match, je m’étais retourné pour dormir juste avant le jeu qui avait changé le jeu.

À ce moment-là, presque au milieu du quatrième quart, les Niners ont augmenté de 10 points et l’offensive des Chiefs a eu du mal. San Francisco avait réussi à retirer la grande capacité de jeu de Kansas City tout en maintenant le quart-arrière vedette Patrick Mahomes sous pression constante. Bien que les récents Super Bowls aient montré une histoire de surprises, l’espoir et le temps manquaient pour les hommes d’Andy Reid. J’étais prêt à l’appeler une nuit.

Josh Norman, un diffuseur appelant au jeu pour Sky Sports, a fait remarquer tôt dans la nuit que les Niners devaient continuer à mettre de gros coups légaux sur Mahomes. Peu importait que les défenseurs ratent le sac ou que Mahomes réussisse à gagner de gros mètres, le but de ces coups serait de le secouer. L’effet devait être cumulatif, donc, à mesure que le jeu avançait, Mahomes s’usait et avait peur d’être touché.

Les Niners l’ont fait. Mahomes a été limogé trois fois, mais il a été touché et pressé régulièrement. Jimmie Ward, en particulier, a frappé Mahomes si fort lors d’une course au premier quart que Ward lui-même a été blessé, mais Mahomes a semblé sauter immédiatement. Alors que le jeu commençait à se terminer, il semblait que la pression constante et les coups sûrs des Niners avaient fait leur travail. Mahomes manquait ce qui avait été des lancers faciles pour lui toute la saison et avait l’air nerveux dans la poche. Un joueur qui frisait l’infaillible entrer dans le Super Bowl a commencé à avoir l’air incroyablement humain et nerveux.

Puis dans le quatrième, avec un peu plus de sept minutes à jouer, en baisse de 10 points, les Chiefs ont fait face à un troisième et -15 de leur côté 35. Pour avoir un espoir de retour, Mahomes devait créer quelque chose de grand de cette situation désespérée. S’il y avait un moment pour prouver qu’il était tout ce qu’il était censé être – la force imparable, le nouveau visage de la NFL – c’était alors. Il était 19 sur 32 pour 181 verges, sans touché et deux interceptions à ce moment-là, mais la scène était prête pour qu’il soit aussi héroïque qu’il l’avait été tout au long des séries éliminatoires.

Mahomes était en fusil de chasse, à cinq mètres derrière la ligne de mêlée. Quand il a obtenu le ballon et que la pression a repoussé sa ligne offensive, il est retombé presque à la ligne des 20 mètres. Cela ne semblait toujours pas suffisant pour lui faire gagner de l’espace et du temps. Les défenseurs de Niners ont facilité le travail sur la ligne offensive et l’ont essaimé. Il allait se faire attaquer.

Avec le coup entrant, et les effets cumulatifs de tous les autres sacs et se dépêche toujours dans son esprit, Mahomes est intervenu et a lancé la balle en profondeur dans le champ avant d’être abattu. Le ballon a navigué haut dans les airs et est descendu profondément dans le territoire des Niners à la ligne des 21 mètres, où il a trouvé une grande colline Tyreek ouverte pour une capture de 44 mètres – le jeu le plus long du jeu. Quatre clichés plus tard, avec l’aide d’une interférence de passe défensive sur le troisième et le 10 de Tarvarius Moore, les Chiefs ont marqué pour la première fois depuis le premier quart.

Les Super Bowls les plus amusants semblent avoir un moment qui définit le jeu, où les fortunes changent ou une équipe solidifie sa victoire. Le point culminant. Une pièce qui illustre toutes ces grandes qualités d’héroïsme, d’intrépidité, de courage et de grande capacité sur lesquelles le championnat est vendu. La passe de Mahomes à Hill était ce jeu déterminant. Cela m’a réveillé complètement et incarne tout ce qui est si excitant et mortel chez Mahomes, et pourquoi il n’est jamais sûr de supposer que son équipe est hors jeu.

Aucun plomb ne semble à l’abri de Mahomes. Afin de le vaincre, une équipe adverse doit rester concentrée et diligente pendant tout le match. Ils doivent l’écraser complètement, car tout ce dont il a besoin est d’une ouverture pour défaire tout le travail acharné fait pour le limiter. Ses capacités avec ses bras et ses jambes le rendent difficile à contenir, mais il a également un courage qui le rend extrêmement dangereux.

Ce n’est pas qu’il est sans peur, ou il ne se fait pas secouer, car il était évident pendant la majeure partie du jeu que la pression l’affectait. Au lieu de cela, il aborde toujours la prochaine pièce comme si elle allait être celle qui déclenche une résurgence, indépendamment de ce qui se passe avant elle ou des difficultés de la situation. Il ne perd jamais confiance en ses capacités. C’est ainsi que, en troisième et -15 – avec une performance chancelante menant au quatrième trimestre sur la plus grande scène de tout le sport – il peut lancer une passe de 44 verges dans le champ tout en étant sous pression pour garder son équipe en vie avant de passer à tailler une défense une fois suffocante pour gagner la victoire par derrière.

Cette capacité à atteindre soudainement un état de performance élevé est stupéfiante à regarder. Cela s’est produit plusieurs fois au cours des séries éliminatoires lorsque son équipe était en panne et a été constante tout au long de sa carrière. Cela fait de lui l’un des joueurs les plus divertissants à regarder, et cela l’a sans surprise conduit à remporter le prix NFL MVP, un Super Bowl, le Super Bowl MVP et à devenir le visage de la NFL dans les trois ans suivant son entrée dans le ligue.

Tant que Mahomes continuera à jouer de cette façon, la ligue restera son terrain de jeu.