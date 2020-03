Comment Philippe Coutinho pourrait s’aligner à Manchester United, Chelsea et Arsenal au milieu des rumeurs de transfert

Les deux dernières années ont été infernales pour Philippe Coutinho.

Après avoir finalement été autorisé à quitter Liverpool pour son déménagement de rêve à Barcelone en janvier 2018, il semblait que sa carrière allait passer au niveau supérieur. Mais les choses n’ont pas du tout fonctionné pour lui en Catalogne.

Les pouvoirs qui sont au Barça pourraient bien avoir abandonné Coutinho

Il a eu du mal à avoir un impact au Camp Nou et a été envoyé en prêt au Bayern Munich au milieu de rumeurs selon lesquelles la hiérarchie du club n’aurait plus de patience avec lui.

La forme de Coutinho s’est améliorée avec les géants de la Bundesliga mais il y a une chance qu’il ne soit pas maintenu, ce qui signifie que son avenir est encore incertain, avec ou sans la pandémie de coronavirus dans le monde.

Coutinho a marqué huit buts et récolté six passes décisives en 22 matches de Bundesliga cette saison

Le Brésilien était lié à un retour à Liverpool l’été dernier, mais Coutinho a versé de l’eau froide sur des informations affirmant que les Reds voulaient récupérer leur ancien numéro 10.

Mais des rapports récents suggèrent qu’un certain nombre de rivaux de Liverpool en Premier League sont intéressés par Coutinho, notamment Manchester United, Chelsea et Arsenal.

talkSPORT.com a jeté un coup d’œil sur la place de Coutinho dans ces clubs respectifs la saison prochaine s’il signait pour eux.

Manchester United

Compte tenu de la rivalité de longue date de Liverpool avec les Red Devils, ce serait une décision maladroite de Coutinho.

Cependant, des choses plus étranges se sont produites dans le football et s’il devait aller à Old Trafford, nous pourrions voir Coutinho jouer à gauche d’un milieu de terrain trois.

On pensait que Coutinho était soigné en tant que remplaçant d’Andres Iniesta au Barça, donc c’est une position qu’il est clairement capable de jouer, mais la pression ne serait pas aussi élevée à United.

United a eu du mal à se blesser récemment, mais nous pouvons voir Ole Gunnar Solskjaer utiliser un trois avant avec Marcus Rashford à gauche.

Et cela pourrait accueillir le créateur Coutinho, qui pourrait jouer aux côtés de la nouvelle recrue Bruno Fernandes, tandis que le milieu de terrain défensif très amélioré Fred pourrait s’asseoir.

Paul Pogba ne veut clairement plus être au club donc nous l’avons laissé de côté.

Coutinho serait à gauche d’un milieu de terrain trois à United

Chelsea

S’il devait aller à Chelsea, qui est un autre rival que Liverpool, mais pas des rivaux aussi féroces que United, nous pourrions voir Frank Lampard le jouer dans un rôle plus avancé.

Chelsea devrait perdre les goûts de Willian et Pedro à la fin de cette saison, tandis qu’Olivier Giroud pourrait ne pas rester au club beaucoup plus longtemps non plus.

Tammy Abraham aura récupéré de sa blessure à la cheville alors occupera la place à l’avant et nous sommes partis pour Coutinho et Mason Mount jouant dans des rôles libres derrière l’attaquant.

Coutinho a joué en tant que n ° 10 juste derrière Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino lors de ses derniers jours à Liverpool.

Pendant ce temps, des joueurs comme Mateo Kovacic, N’Golo Kante et Jorginho peuvent rester derrière pour donner à Chelsea une grande protection contre les contre-attaques, ce à quoi ils ont été vulnérables à certains moments cette saison.

Des personnalités comme Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi seront également à la disposition de Lampard la saison prochaine. Cependant, Pulisic revient d’une blessure à long terme, tandis que Hudson-Odoi a lutté pour former ce terme, donc ni l’un ni l’autre ne sont garantis des places de départ.

Coutinho jouerait dans une position plus avancée à Chelsea

Arsenal

Un déménagement au Emirates Stadium est probablement la destination la moins probable pour Coutinho, mais la forme améliorée d’Arsenal sous Mikel Arteta en fera un club plus attrayant.

Coutinho est à son meilleur en tant que n ° 10 ou plus profond au milieu de terrain et son manque de rythme signifierait qu’il serait large, mais il est capable de jouer en première ligne, comme il l’a fait à Liverpool sous Jurgen Klopp avant l’arrivée de Salah.

Nous avons donc mis Coutinho sur la gauche avec le record des Gunners signant Nicolas Pepe à droite tandis que Mesut Ozil joue le rôle n ° 10.

Jouer Coutinho en tant que n ° 10 devant l’Ozil peu fiable pourrait être une option, cependant.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang au club est incertain et même si cet été sera l’une des dernières opportunités d’Arsenal pour encaisser le capitaine, il se pourrait que les Gunners le maintiennent le plus longtemps possible dans l’espoir de pouvoir persuader lui de signer un nouveau contrat avant l’expiration de son contrat actuel en juin 2021.

Coutinho a de l’expérience en jouant un rôle plus avancé à gauche

.